Площадь Горгасали – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Горгасали» в Тбилиси, цены от $24. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пешая прогулка по Тбилиси
Пешая
1 отзыв
3 часа
Групповая
до 13 чел.
Пешая прогулка по Тбилиси
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали sing «I Love Tbilisi»
Расписание: Каждый день в 10:00 или по договоренности
Завтра в 12:00
1 авг в 12:00
$35 за человека
Нарикала и Сололаки: обзорная экскурсия по Тбилиси
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Нарикала и Сололаки: обзорная экскурсия по Тбилиси
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$28 за человека
Тифлисский Халифат
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Тифлисский Халифат
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$24 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    24 сентября 2021
    Пешая прогулка по Тбилиси
    Экскурсия была просто огонь, всё понравилось, 3ч это ок для того, чтобы совсем немного познакомиться с историей Тбилиси. Нашим гидом была
    читать дальше

    Карина, было много инфы по истории и традициям. Мы стартовали в 17:00, чтобы увидеть город днём и немного вечером (около 20:00 было уже темно). Цена на устроила. Спасибо Карине и Эдуардо.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Площадь Горгасали»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешая прогулка по Тбилиси
  2. Нарикала и Сололаки: обзорная экскурсия по Тбилиси
  3. Тифлисский Халифат
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Монастырь Джвари
  8. Собор Светицховели
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Площадь Горгасали" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 35. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Площадь Горгасали», 1 ⭐ отзыв, цены от $24. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам