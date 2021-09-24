читать дальше Карина, было много инфы по истории и традициям. Мы стартовали в 17:00, чтобы увидеть город днём и немного вечером (около 20:00 было уже темно). Цена на устроила. Спасибо Карине и Эдуардо.

Экскурсия была просто огонь, всё понравилось, 3ч это ок для того, чтобы совсем немного познакомиться с историей Тбилиси. Нашим гидом была