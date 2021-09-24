3 часа
Групповая
до 13 чел.
Пешая прогулка по Тбилиси
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали sing «I Love Tbilisi»
Расписание: Каждый день в 10:00 или по договоренности
Завтра в 12:00
1 авг в 12:00
$35 за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Нарикала и Сололаки: обзорная экскурсия по Тбилиси
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$28 за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Тифлисский Халифат
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$24 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей24 сентября 2021Экскурсия была просто огонь, всё понравилось, 3ч это ок для того, чтобы совсем немного познакомиться с историей Тбилиси. Нашим гидом была
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Площадь Горгасали»
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