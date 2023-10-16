Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики

Посетить крепость Манави, попить вина у дедушки Дито, испечь хлеб и полюбоваться Алазанской долиной

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Сразу скажем: вино, монастырь Бодбе и улочки Сигнахи будут. Без этого Кахетию представить трудно.

Но мы решили сделать маршрут нетривиальным, а потому включили и нетуристические места, где будет тепло и душевно.

Навестим частного винодела, погуляем по древней цитадели, сделаем кахетинский хлеб, пообедаем в аутентичной обстановке. И совершенно счастливые вернёмся в Тбилиси.
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

В гости к виноделу. Выезжаем из Тбилиси по Кахетинскому шоссе и отправляемся к дедушке Дито в село Хашми. Там растёт лучший манавский зелёный виноград, из которого получается замечательное вино. Общаемся с хозяевами и дегустируем вина с закусками.

Панорамные виды. Поднимемся в крепость Манави 10 века, откуда открывается вдохновляющий пейзаж. Вы познакомитесь с образцом средневековой крепостной архитектуры региона и узнаете об одном из центров последнего периода феодальной Кахетии.

Хлеб, сыры, мацони. По дороге остановимся в деревне Бадиаури, где вы не только отведаете, но и испечёте в традиционной печи «тонэ» местный хлеб «дэдас пури». Также здесь вы попробуете домашние сыры и, если будет сезон, мацони из буйволиного молока.

Монастырь Бодбе. Навестим легендарную обитель, где покоятся мощи самой почитаемой в Грузии святой — Нино. Просветительница, принёсшая христианство на нашу землю, скончалась здесь в 347 году.

Город любви. После вы посетите романтичный Сигнахи, погуляете по его атмосферным улочкам и пройдёте по стене крепости.

Обед. А затем мы отправимся в ресторан с видом на Алазанскую Долину и Кавказский хребет. Или, по предварительной договорённости, поедем на ужин в гости к кахетинской семье.

Организационные детали

  • В стоимость включено: комфортабельный транспорт с водителем, сопровождение гида, мастер-класс по выпечке хлеба, бутылочка 0.5 л воды на человека
  • Дополнительные расходы (оплачиваются на месте наличными):
    — дегустация в винном погребе — 25 лари с человека;
    — еда в ресторане;
    — или обед в кахетинской семье — 60 лари с человека (2 региональных блюда, закуски, шашлык, десерт и напитки;
    — или шоу-программа с застольем — 160 лари с человека (до 23:00 — 24:00)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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