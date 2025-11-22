Панорамные виды. Поднимемся в крепость Манави 10 века, откуда открывается вдохновляющий пейзаж. Вы познакомитесь с образцом средневековой крепостной архитектуры региона и узнаете об одном из центров последнего периода феодальной Кахетии.
Хлеб, сыры, мацони. По дороге остановимся в деревне Бадиаури, где вы не только отведаете, но и испечёте в традиционной печи «тонэ» местный хлеб «дэдас пури». Также здесь вы попробуете домашние сыры и, если будет сезон, мацони из буйволиного молока.
Монастырь Бодбе. Навестим легендарную обитель, где покоятся мощи самой почитаемой в Грузии святой — Нино. Просветительница, принёсшая христианство на нашу землю, скончалась здесь в 347 году.
Город любви. После вы посетите романтичный Сигнахи, погуляете по его атмосферным улочкам и пройдёте по стене крепости.
Обед. А затем мы отправимся в ресторан с видом на Алазанскую Долину и Кавказский хребет. Или, по предварительной договорённости, поедем на ужин в гости к кахетинской семье, по договорённости за 1-2 дня до начала экскурсии.
В гости к виноделу. Выезжаем из Сигнаги и отправляемся к дедушке Дито в село Хашми. Там растёт лучший манавский зелёный виноград, из которого получается замечательное вино. Общаемся с хозяевами и дегустируем вина с закусками. Тут же можем заказать ужин, мастер-классы и грузинские песни под аккомпанемент пандури.
Организационные детали
В стоимость включено: комфортабельный транспорт с водителем, сопровождение гида, мастер-класс по выпечке хлеба, бутылочка 0.5 л воды на человека
Мастер-класс по выпечке хлеба не является основной частью программы, участие в нём возможно только по предварительной договорённости
Дополнительные расходы (оплачиваются на месте наличными): — дегустация в винном погребе — 40 лари с чел. — еда в ресторане — или обед в кахетинской семье — 80-200 лари с чел. (шашлык из свинины, говядины, баранины или курицы, вегетарианский вариант) — живое исполнение песен под пандури — 200 лари — мастер-классы в селе Хашми
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1303 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Добрались руки написать отзыв) Ездила в начале осени с Ларой и Андро в Кахетию на весь день. Прекрасно провела время: вкусно кормили, весело спорили, отвечали на все вопросы, в конце читать дальшеуменьшить
дня отвезли меня на прекрасную винодельню, где я умылась слезами)). Этим же вечером я должна была ехать в Батуми ночью, гиды могли бы высадить меня по времени экскурсии и были бы правы, но они прокатали меня весь вечер, довезли до смотровой в Тбилиси, помогли с вещами и посадили на поезд. Вспоминаю эту поездку с большим теплом и благодарностью. Как будто съездила к любимым тете и дяде провести день.
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Л
Лев
Прекрасная экскурсия! Хотя нам не очень повезло с погодой, но всё это было компенсировано отличным рассказом, душевностью, открытостью гида. Обязательно берите семейный ужин с дегустацией, это очень стоит того.
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Natali
Прекрасная организация тура. Лора выполнила все наши пожелания и даже больше! Водитель и гид Андро превзошёл все ожидания. Без него наше путешествие было бы не таким весёлым. Были на ужине в прекрасной кахетинской семье. Очень добрые, душевные люди встретили нас как родных. Очень хочется вернуться туда снова. Все слова только благодарности. Спасибо вам за вашу работу и заботу о нас🌹🌹🌹
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Анжелика
👍
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Mark
Прекрасная поездка. Эскурсовод Андро великолепно провел тур. Особено интересно было завершить день на дегустации вин в прекрасной грузинской семье с задушевными людьми вкуснейшими блюдами и винами.
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Я
Яна
Приятная подача информации, интересная экскурсия, много положительных эмоций, прекрасные локации и отличное настроение! Очень рекомендуем! 👍 Денис, Яна
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