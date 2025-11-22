Сразу скажем: вино, монастырь Бодбе и улочки Сигнахи будут. Без этого Кахетию представить трудно. Но мы решили сделать маршрут нетривиальным, а потому включили и нетуристические места, где будет тепло и душевно. Навестим частного винодела, погуляем по древней цитадели, сделаем кахетинский хлеб, пообедаем в аутентичной обстановке. И совершенно счастливые вернёмся в Тбилиси.

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Описание экскурсии

Панорамные виды. Поднимемся в крепость Манави 10 века, откуда открывается вдохновляющий пейзаж. Вы познакомитесь с образцом средневековой крепостной архитектуры региона и узнаете об одном из центров последнего периода феодальной Кахетии.

Хлеб, сыры, мацони. По дороге остановимся в деревне Бадиаури, где вы не только отведаете, но и испечёте в традиционной печи «тонэ» местный хлеб «дэдас пури». Также здесь вы попробуете домашние сыры и, если будет сезон, мацони из буйволиного молока.

Монастырь Бодбе. Навестим легендарную обитель, где покоятся мощи самой почитаемой в Грузии святой — Нино. Просветительница, принёсшая христианство на нашу землю, скончалась здесь в 347 году.

Город любви. После вы посетите романтичный Сигнахи, погуляете по его атмосферным улочкам и пройдёте по стене крепости.

Обед. А затем мы отправимся в ресторан с видом на Алазанскую Долину и Кавказский хребет. Или, по предварительной договорённости, поедем на ужин в гости к кахетинской семье, по договорённости за 1-2 дня до начала экскурсии.

В гости к виноделу. Выезжаем из Сигнаги и отправляемся к дедушке Дито в село Хашми. Там растёт лучший манавский зелёный виноград, из которого получается замечательное вино. Общаемся с хозяевами и дегустируем вина с закусками. Тут же можем заказать ужин, мастер-классы и грузинские песни под аккомпанемент пандури.

Организационные детали