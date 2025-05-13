Храмы, винные традиции, гастрономия и чарующие пейзажи — вы откроете самые яркие грани Кахетии. Узнаете историю княжеского святилища, которое веками было культурным и религиозным центром края. Посетите живописное винодельческое село и столицу региона — Телави.
А также поучаствуете в мастер-классе по изготовлению знаменитой сладости, и увидите, как выпекают грузинский хлеб.
Описание экскурсии
- Манави. Начнём с посещения аутентичного села, где будет дегустация 5 сортов вин, чачи и домашнего коньяка, а также небольшой мастер-класс по приготовлению чурчхелы.
- Бадиаури. Здесь вы познакомитесь с традиционным процессом выпекания шоти в глиняной печи и попробуете свежую ароматную выпечку.
- Монастырь Алаверди. Гуляя по комплексу, вы узнаете о его роли в истории Кахетии, посетите храм 11 века и откроете секреты древнего монастырского виноделия. Поймёте, почему этот архитектурный шедевр считается душой Кахетии, и осознаете глубокую связь региона с его духовными корнями.
- Город Телави. В завершение посетим исторический центр Кахетии с его главным символом — 900-летним платаном, который является одним из старейших деревьев в Грузии. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и прогуляетесь по уютным улицам города.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер, сопровождение гида, мастер-класс по приготовлению чурчхелы и дегустация алкогольных напитков.
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Sienna.
- Дополнительные расходы: мастер-класс по изготовлению хлеба — 5 лари с человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 334 туристов
Салами! Меня зовут Леван, я гид с десятилетним стажем. Родился и вырос в прекрасной Грузии, где с детства увлекался историей и культурой своей страны — и хочу поделиться этими знаниями с вами. Вместе с командой опытных гидов мы поможем создать яркие и запоминающиеся впечатления от путешествий по Грузии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
13 мая 2025
Благодарим за экскурсию, у нас был гид Тимур и водитель Исаак. Экскурсия прошла на комфортном автомобиле, очень благодарны водителю за доброжелательное общение, аккуратное вождение, чистый автомобиль, вежливость и пунктуальность.
Гид рассказывал на хорошем русском языке, интересно и в целом был доброжелателен, отвечал на все вопросы.
