Знакомство с Тбилиси начнем с потайного места, которое немногие знают, хотя находится оно на территории старого города - это маленький аутентичный музей 🖼. Вы увидите раскопки древних бань, датированные I веком, и там же – древний винный погреб и глиняные кувшины, где хранилось вино 🍷. Колоритный грузинский археолог Иракли, лично принимавший участие в раскопках, с удовольствием встречает гостей, и мы вместе с вами погружаемся в увлекательную историю 📖, достойную голливудских фильмов и увидим древние уникальные находки. Я расскажу вам историю возникновения города, мы увидим памятник основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали, возвышающемся над рекой и храм Метехи, который служил дворцом для грузинских царей. Древнейшие серные бани хранят много историй и мы увидим баню, которую посещал А. С. Пушкин и даже сможем забронировать именной номер. Мы подойдем к месту силы всех тбилисцев и вы сможете загадать желание. Дальше спускаемся в Инжировое ущелье, прогуливаемся по берегу маленькой речки и выходим ко второму потайному месту, где царь Парнаваз по божескому наитию нашел сундук с золотом и на эти деньги отстроил Тбилиси, который был практически уничтожен нашествием врагов. Вы увидите водопад в центре старого города и сможете насладиться шумом падающего водяного потока и, если повезет, увидеть радугу в брызгах чистейшей воды. Следующий шаг - местные дворики и резные балкончики в старом городе. Здесь до сих пор чувствуется тбилисская атмосфера, люди живут одной большой дружной семьей и всегда рады гостям.

Ну и как же без кофе в старом городе? Я отведу вас туда, где готовят самый вкусный кофе по-тбилисски. После небольшой остановки мы продолжим гулять 👣 между крепостных стен Нарикала, защищающий город 🏙️ от врагов. Мы с вам пройдем весь старый город, зайдем через импровизированные ворота и дойдем до статуи Фонарщика, который и сейчас освещает выход из старого города.

Я покажу вам древнейший храм Сиони VI в., где хранился крест Святой Нино и здесь венчались Нина Чавчавадзе и Александр Грибоедов. Я расскажу вас романтическую историю любви на все времена.

Там же, неподалеку, находятся бутики грузинских дизайнеров, которые создают потрясающие наряды и украшения, вы даже увидите копии украшений царицы Тамары и сможете их примерить.

После посещения храма у нас будет потрясающая винная дегустация в марани XVIII в. Вы попробуете уникальные авторские вина и будете наслаждаться потрясающим вином из Квеври(это уникальная глиняная амфора, которую закапывают в землю, а метод приготовления вина в квеври внесен в нематериальное наследие Юнеско)) Продолжаем прогулку и выходим к Мосту Мира, посещаем Парк 🌳 Рике и наслаждаемся видами на старый город. По узенькой улочке подойдем к еще одному знаменательному месту - Театру им. Габриадзе. Здесь все пропитано великим искусством и башенка, расположенная рядом с театром, в день 2 раза открывает потайную дверцу, и небесный Ангел выходит из двери и стучит в колокольчик. Там же находится одна из самых старых церквей Грузии - Анчисхати. Убранство церкви не оставит вас равнодушным - каменные стены помнят историю города и голоса певчих разносятся под сводами, поющие хвалу господу.

Еще одна романтическая история про Нико Пиросмани, которую я вам расскажу у памятника Дворнику, не оставит вас равнодушными. И к концу путешествия по старому городу мы выйдем к Фонарщику, который освещает путь для всех гостей города.

Монастыри и храмы, хранящие вековую историю, подземные тайные ходы, сохранившиеся до наших дней и спасшие не одну человеческую жизнь, поражают мудростью зодчих до сих пор! Город, про историю которого можно рассказывать бесконечно, и сейчас полон сюрпризов! Так же нас ожидает дегустация вина.