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Прогулка по Тбилиси

Майя Ч.
Майя Ч. – Гид из Тбилиси
У нас будет потрясающая винная дегустация в марани XVIII в.

Вы попробуете уникальные авторские вина и будете наслаждаться потрясающим вином 🍷 из Квеври(это уникальная глиняная амфора, которую закапывают в землю, а метод приготовления вина в квеври внесен в нематериальное наследие Юнеско))
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $60 за экскурсию

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Прогулка по Тбилиси
Прогулка по Тбилиси

Что вы увидите

  • Серные бани
  • храм Метехи
  • памятник Вахтангу Горгасали
  • Инжировое ущелье
  • водопад
  • тбилисские дворики
  • храм Сиони
  • Мост Мира
  • парк Рике
  • марани XVIII в
  • крепость Нарикала
  • парк Рике
  • Мать Грузия
  • храм Анчисхати
  • театр им. р. Габриадзе
  • памятник Дворнику
  • скульптурный ансамбль Берикеби
  • Скульптура Фонарщик.
Знакомство с Тбилиси начнем с потайного места, которое немногие знают, хотя находится оно на территории старого города - это маленький аутентичный музей 🖼. Вы увидите раскопки древних бань, датированные I веком, и там же – древний винный погреб и глиняные кувшины, где хранилось вино 🍷. Колоритный грузинский археолог Иракли, лично принимавший участие в раскопках, с удовольствием встречает гостей, и мы вместе с вами погружаемся в увлекательную историю 📖, достойную голливудских фильмов и увидим древние уникальные находки. Я расскажу вам историю возникновения города, мы увидим памятник основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали, возвышающемся над рекой и храм Метехи, который служил дворцом для грузинских царей. Древнейшие серные бани хранят много историй и мы увидим баню, которую посещал А. С. Пушкин и даже сможем забронировать именной номер. Мы подойдем к месту силы всех тбилисцев и вы сможете загадать желание. Дальше спускаемся в Инжировое ущелье, прогуливаемся по берегу маленькой речки и выходим ко второму потайному месту, где царь Парнаваз по божескому наитию нашел сундук с золотом и на эти деньги отстроил Тбилиси, который был практически уничтожен нашествием врагов. Вы увидите водопад в центре старого города и сможете насладиться шумом падающего водяного потока и, если повезет, увидеть радугу в брызгах чистейшей воды. Следующий шаг - местные дворики и резные балкончики в старом городе. Здесь до сих пор чувствуется тбилисская атмосфера, люди живут одной большой дружной семьей и всегда рады гостям.
Ну и как же без кофе в старом городе? Я отведу вас туда, где готовят самый вкусный кофе по-тбилисски. После небольшой остановки мы продолжим гулять 👣 между крепостных стен Нарикала, защищающий город 🏙️ от врагов. Мы с вам пройдем весь старый город, зайдем через импровизированные ворота и дойдем до статуи Фонарщика, который и сейчас освещает выход из старого города.
Я покажу вам древнейший храм Сиони VI в., где хранился крест Святой Нино и здесь венчались Нина Чавчавадзе и Александр Грибоедов. Я расскажу вас романтическую историю любви на все времена.
Там же, неподалеку, находятся бутики грузинских дизайнеров, которые создают потрясающие наряды и украшения, вы даже увидите копии украшений царицы Тамары и сможете их примерить.
После посещения храма у нас будет потрясающая винная дегустация в марани XVIII в. Вы попробуете уникальные авторские вина и будете наслаждаться потрясающим вином из Квеври(это уникальная глиняная амфора, которую закапывают в землю, а метод приготовления вина в квеври внесен в нематериальное наследие Юнеско)) Продолжаем прогулку и выходим к Мосту Мира, посещаем Парк 🌳 Рике и наслаждаемся видами на старый город. По узенькой улочке подойдем к еще одному знаменательному месту - Театру им. Габриадзе. Здесь все пропитано великим искусством и башенка, расположенная рядом с театром, в день 2 раза открывает потайную дверцу, и небесный Ангел выходит из двери и стучит в колокольчик. Там же находится одна из самых старых церквей Грузии - Анчисхати. Убранство церкви не оставит вас равнодушным - каменные стены помнят историю города и голоса певчих разносятся под сводами, поющие хвалу господу.
Еще одна романтическая история про Нико Пиросмани, которую я вам расскажу у памятника Дворнику, не оставит вас равнодушными. И к концу путешествия по старому городу мы выйдем к Фонарщику, который освещает путь для всех гостей города.
Монастыри и храмы, хранящие вековую историю, подземные тайные ходы, сохранившиеся до наших дней и спасшие не одну человеческую жизнь, поражают мудростью зодчих до сих пор! Город, про историю которого можно рассказывать бесконечно, и сейчас полон сюрпризов! Так же нас ожидает дегустация вина.
Что входит
  • Услуги гида
  • винная дегустация
Что не входит
  • Билеты на канатку - 3 евро ( в обе стороны), кофе по-тбилисски - 2 евро
Начало
🚩 ул. Горгасали 3. Около серных бань в старом городе
Место завершения
🏁 ул. Иоанна Шавтели 13. Конка
Прогулка по Тбилиси
Прогулка по Тбилиси
Прогулка по Тбилиси
Прогулка по Тбилиси

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Майя Ч.
Майя Ч.
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