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Рафтинг по быстрым волнам Арагви

Ощутите прилив адреналина на рафтинге по Арагви! Вдохновляющие пейзажи Кавказа и традиции горцев ждут вас в этом незабываемом приключении
Пшави - край свободных горцев и поэзии, где бурная Арагви манит туристов на подвиги.

Водная прогулка по реке начинается в селении Магароскари, где река петляет между отмелями и островами.

Профессиональные гиды помогут преодолеть все препятствия, превращая сплав в увлекательное соревнование.

По завершении маршрута в кемпинге вас ждет пикник с вином и шашлыком, где можно насладиться местными обычаями и восстановить силы
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прилив адреналина на бурной реке
  • 🏞️ Уникальные пейзажи Кавказа
  • 🍇 Дегустация местного вина
  • 🍢 Кавказский шашлык на пикнике
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🚗 Комфортабельный трансфер

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для рафтинга по Арагви - с мая по сентябрь, когда река наиболее полноводна, а погода комфортна для водных приключений. В эти месяцы можно насладиться теплыми днями и свежестью горного воздуха. В апреле и октябре река менее полноводна, но это не мешает получить удовольствие от сплава. В остальное время года погодные условия могут быть менее благоприятными для рафтинга.
Сейчас август — это идеальное время.
Рафтинг по быстрым волнам Арагви
Рафтинг по быстрым волнам Арагви
Рафтинг по быстрым волнам Арагви

Что можно увидеть

  • Пшави

Описание экскурсии

Смелым, ловким, умелым

Мы отправимся на рафтинг базу в Тваливи, где вы получите профессиональное снаряжение и необходимый инструктаж. После обучения комфортабельные джипы перевезут вашу дружную команду в селение Магароскари, где традиционно начинается сплав. Здесь река петляет между отмелями и островами, образуя каскад несложных прижимов, преодолеваемых с ходу. Борьбу с опасностями, будь то низко нависающие над водой деревья, невысокие валы и другие небольшие препятствия, опытные наставники превратят в настоящее соревнование.

На привале

По завершении сплава в кемпинге вы сможете принять душ и переодеться, а после — насладиться пикником на берегу. Узнаете о необычных обычаях местных и станете свидетелями их мирного быта. А наслаждаясь вином, домашним кавказским шашлыком и сладким арбузом, охлажденном в горной реке, мы восстановим силы после веселого путешествия.

Организационные детали

  • На рафтинг допускаются дети старше 10 лет.
  • Категория сложности — II, III (подходит для любителей и новичков).
  • Протяженность маршрута порядка 15 км, продолжительность сплава 1,5 часа.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Трансфер на комфортабельном минивэне или автобусе с кондиционером, услуги инструктора во время сплава и снаряжение для рафтинга входят в стоимость тура.
  • Экскурсия сезонная и проводится с мая по сентябрь.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леди
Леди — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 847 туристов
Привет! Я Леди — ваш личный гид по Грузии! с 2011 года я создаю для своих гостей незабываемые путешествия и помогаю взглянуть на страну не только глазами туриста, но и
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как местный житель. Вместе с моей командой профессиональных гидов мы покажем вам Грузию, в которую невозможно не влюбиться: живую, душевную, гостеприимную! На наших экскурсиях вас ждут не просто исторические факты и архитектурные жемчужины. Вы узнаете о современной жизни грузин, заглянете в скрытые уголки города, попробуете лучшее вино, услышите местные легенды и мифы, а также откроете для себя традиции и кухню так, как это делаем мы — с любовью и юмором. И конечно, поделимся нашими личными рекомендациями, секретными местами и «явками-паролями», которые знают только местные! Здесь, в солнечном Тбилиси, мы вместе создадим яркие воспоминания, полные вкусов, ароматов и открытий. Давайте превратим ваше путешествие в настоящую историю, которую вы будете с теплотой вспоминать ещё долгие годы! До встречи в Грузии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Водитель Амиран заехал за нами в назначенное время. Он хорошо говорил по-русски и по-английски, так как у нас была смешанная англо-русско говорящая группа. Он привез нас на базу, по дороге
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рассказывая о Грузии. Природа замечательная, особенно понравилось водохранилище, мимо которого мы проезжали. Остановились, чтобы сфотографироваться. На базе нам выдали снаряжение и мы поехали на точку сплава. Река Арагви хоть и не глубокая по российским стандартам, но быстрая. Мы были новичками и немного боялись, но все прошло замечательно. После рафтинга мы искупались в Арагви и переоделись. Для нас зажарили шашлыки, угостили овощами, фруктами и вином. Спасибо Амирану и Алексу за хорошо проведенный день.

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