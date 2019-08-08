Лучшее время для рафтинга по Арагви - с мая по сентябрь, когда река наиболее полноводна, а погода комфортна для водных приключений. В эти месяцы можно насладиться теплыми днями и свежестью горного воздуха. В апреле и октябре река менее полноводна, но это не мешает получить удовольствие от сплава. В остальное время года погодные условия могут быть менее благоприятными для рафтинга.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пшави
Описание экскурсии
Смелым, ловким, умелым
Мы отправимся на рафтинг базу в Тваливи, где вы получите профессиональное снаряжение и необходимый инструктаж. После обучения комфортабельные джипы перевезут вашу дружную команду в селение Магароскари, где традиционно начинается сплав. Здесь река петляет между отмелями и островами, образуя каскад несложных прижимов, преодолеваемых с ходу. Борьбу с опасностями, будь то низко нависающие над водой деревья, невысокие валы и другие небольшие препятствия, опытные наставники превратят в настоящее соревнование.
На привале
По завершении сплава в кемпинге вы сможете принять душ и переодеться, а после — насладиться пикником на берегу. Узнаете о необычных обычаях местных и станете свидетелями их мирного быта. А наслаждаясь вином, домашним кавказским шашлыком и сладким арбузом, охлажденном в горной реке, мы восстановим силы после веселого путешествия.
Организационные детали
На рафтинг допускаются дети старше 10 лет.
Категория сложности — II, III (подходит для любителей и новичков).
Протяженность маршрута порядка 15 км, продолжительность сплава 1,5 часа.
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Трансфер на комфортабельном минивэне или автобусе с кондиционером, услуги инструктора во время сплава и снаряжение для рафтинга входят в стоимость тура.
Экскурсия сезонная и проводится с мая по сентябрь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леди — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 847 туристов
Привет! Я Леди — ваш личный гид по Грузии! с 2011 года я создаю для своих гостей незабываемые путешествия и помогаю взглянуть на страну не только глазами туриста, но и читать дальшеуменьшить
как местный житель. Вместе с моей командой профессиональных гидов мы покажем вам Грузию, в которую невозможно не влюбиться: живую, душевную, гостеприимную!
На наших экскурсиях вас ждут не просто исторические факты и архитектурные жемчужины. Вы узнаете о современной жизни грузин, заглянете в скрытые уголки города, попробуете лучшее вино, услышите местные легенды и мифы, а также откроете для себя традиции и кухню так, как это делаем мы — с любовью и юмором. И конечно, поделимся нашими личными рекомендациями, секретными местами и «явками-паролями», которые знают только местные!
Здесь, в солнечном Тбилиси, мы вместе создадим яркие воспоминания, полные вкусов, ароматов и открытий. Давайте превратим ваше путешествие в настоящую историю, которую вы будете с теплотой вспоминать ещё долгие годы!
До встречи в Грузии!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
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Виктория
Водитель Амиран заехал за нами в назначенное время. Он хорошо говорил по-русски и по-английски, так как у нас была смешанная англо-русско говорящая группа. Он привез нас на базу, по дороге читать дальшеуменьшить
рассказывая о Грузии. Природа замечательная, особенно понравилось водохранилище, мимо которого мы проезжали. Остановились, чтобы сфотографироваться. На базе нам выдали снаряжение и мы поехали на точку сплава. Река Арагви хоть и не глубокая по российским стандартам, но быстрая. Мы были новичками и немного боялись, но все прошло замечательно. После рафтинга мы искупались в Арагви и переоделись. Для нас зажарили шашлыки, угостили овощами, фруктами и вином. Спасибо Амирану и Алексу за хорошо проведенный день.
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