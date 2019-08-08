Что вас ожидает

Смелым, ловким, умелым

Мы отправимся на рафтинг базу в Тваливи, где вы получите профессиональное снаряжение и необходимый инструктаж. После обучения комфортабельные джипы перевезут вашу дружную команду в селение Магароскари, где традиционно начинается сплав. Здесь река петляет между отмелями и островами, образуя каскад несложных прижимов, преодолеваемых с ходу. Борьбу с опасностями, будь то низко нависающие над водой деревья, невысокие валы и другие небольшие препятствия, опытные наставники превратят в настоящее соревнование.

На привале

По завершении сплава в кемпинге вы сможете принять душ и переодеться, а после — насладиться пикником на берегу. Узнаете о необычных обычаях местных и станете свидетелями их мирного быта. А наслаждаясь вином, домашним кавказским шашлыком и сладким арбузом, охлажденном в горной реке, мы восстановим силы после веселого путешествия.