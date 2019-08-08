  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Рафтинг по быстрым волнам Арагви

Испытать себя, сплавляясь по горной реке, и устроить грузинский пикник

Леди
Задать вопрос
Леди – представитель гидов
Перед нами предстанет Пшави — непокорный край свободных горцев, поэзии и мифов.

Бурная Арагви, стекающая с южных склонов Большого Кавказа, много веков вдохновляет туристов на подвиги.

Во время захватывающего приключения вы ощутите прилив адреналина и увидите первозданные пейзажи, а небольшой пикник восполнит энергию.
От 199 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Рафтинг по быстрым волнам Арагви
Рафтинг по быстрым волнам Арагви

Что вас ожидает

Смелым, ловким, умелым
Мы отправимся на рафтинг базу в Тваливи, где вы получите профессиональное снаряжение и необходимый инструктаж. После обучения комфортабельные джипы перевезут вашу дружную команду в селение Магароскари, где традиционно начинается сплав. Здесь река петляет между отмелями и островами, образуя каскад несложных прижимов, преодолеваемых с ходу. Борьбу с опасностями, будь то низко нависающие над водой деревья, невысокие валы и другие небольшие препятствия, опытные наставники превратят в настоящее соревнование.

На привале
По завершении сплава в кемпинге вы сможете принять душ и переодеться, а после — насладиться пикником на берегу. Узнаете о необычных обычаях местных и станете свидетелями их мирного быта. А наслаждаясь вином, домашним кавказским шашлыком и сладким арбузом, охлажденном в горной реке, мы восстановим силы после веселого путешествия.

Организационные детали

  • На рафтинг допускаются дети старше 10 лет.
  • Категория сложности — II, III (подходит для любителей и новичков).
  • Протяженность маршрута порядка 15 км, продолжительность сплава 1,5 часа.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Трансфер на комфортабельном минивэне или автобусе с кондиционером, услуги инструктора во время сплава и снаряжение для рафтинга входят в стоимость тура.
  • Экскурсия сезонная и проводится с мая по сентябрь.
Рафтинг по быстрым волнам Арагви
Рафтинг по быстрым волнам Арагви
Рафтинг по быстрым волнам Арагви
Рафтинг по быстрым волнам Арагви
Рафтинг по быстрым волнам Арагви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Леди
Леди
Привет, я Леди — ваш гид по Грузии. Организую классные путешествия по всей стране с 2011 года и работаю с командой гидов-единомышленников. На наших экскурсиях вы будете приятно удивлены: узнаете не только интересные исторические факты, но и услышите о современной жизни грузин, о наших традициях и стремлениях, о вине и кухне, а также получите полезные явки-пароли. Неспешные экскурсии в компании местного друга бесповороно влюбят вас в Грузию! Я всегда буду с вами на связи и с удовольствием помогу спланировать свободное время. Давайте создадим общие яркие воспоминания. До встречи в солнечном Тбилиси!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 августа 2019
Водитель Амиран заехал за нами в назначенное время. Он хорошо говорил по-русски и по-английски, так как у нас была смешанная англо-русско говорящая группа. Он привез нас на базу, по дороге рассказывая о Грузии. Природа замечательная, особенно понравилось водохранилище, мимо которого мы проезжали. Остановились, чтобы сфотографироваться. На базе нам выдали снаряжение и мы поехали на точку сплава. Река Арагви хоть и не глубокая по российским стандартам, но быстрая. Мы были новичками и немного боялись, но все прошло замечательно. После рафтинга мы искупались в Арагви и переоделись. Для нас зажарили шашлыки, угостили овощами, фруктами и вином. Спасибо Амирану и Алексу за хорошо проведенный день.

Леди проводит ещё 2 экскурсии

Тбилиси любит вас!Тбилиси любит вас!Тбилиси любит вас!
20 за человека
3.5 часа
80 отзывов
Проникнуться историей и атмосферой тёплого города на прогулке с учётом ваших интересов
Название экскурсии — не просто приятные слова, а городской слоган, который встречается повсюду в Тбилиси. Чтобы услышать признание в любви и понять наш город, вы изучите главные достопримечательности: квартал Серных бань, мост Мира, собор Сиони, район Шарден и крепость Нарикала. Заглянете в аутентичные дворы и сфотографируете живописные балкончики. Обещаю вам нескучные рассказы об истории, образе жизни, традициях и праздниках — всё, чтобы открыть истинный Тбилиси.
Давид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыняДавид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыняДавид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыня
38 за человека
9 часов
8 отзывов
Побывать в комплексе, посещение которого приравнивается к поездке в Иерусалим
Путешествие к юго-востоку от Тбилиси приведёт к одному из самых почитаемых религиозных центров Грузии — монастырскому комплексу Давид-Гареджи. Вы узнаете о святом, чьё имя получило это место, представите жизнь монахов в аскетичных кельях-пещерах и полюбуетесь нетипичными для страны ландшафтами, напоминающими пустыню. А ещё заедете в полуразрушенный, но значимый памятник архитектуры — храм Ниноцминда.

Экскурсии по пригородам Тбилиси

Мцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианства
скидка50%
€30
15 за человека
4 часа
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны. Святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
Тбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
скидка30%
€25
18 за человека
6 часов
131 отзыв
Узнать главное о вере Сакартвело в храмах Мцхеты, соборе Цминда Самеба и у грузинского Стоунхенджа
Приезжая в Грузию, невозможно обойти вниманием её религиозную историю. Программа экскурсии охватывает главные места, которые позволят узнать о становлении грузинской веры. Вы буквально прикоснётесь к истории у огромных колонн монумента Церетели, побываете в трёх храмах Мцхеты и восхититесь современным собором Цминда Самеба. А бонусом станут два необыкновенных вида: на Тбилисское море и слияние рек Арагви и Куры.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
69 за экскурсию
4 часа
236 отзывов
Древние памятники истории и грузинская архитектура
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля. И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
скидка70%
€82
25 за человека
10 часов
111 отзывов
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
За один день вам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города.
Мцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мира
скидка60%
€35
14 за человека
5 часов
42 отзыва
Узнать о становлении грузинской веры во «втором Иерусалиме» и первой столице страны
За один день не успеть познакомиться с религиозной историей Грузии, но можно охватить главные места, которые позволят узнать о начале христианского пути Сакартвело. В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях вы побываете в трёх монастырях — Джвари, Светицховели и Самтавро — и поймёте, почему эти места столь значимы для грузинского народа, а также полюбуетесь панорамой там, «где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры...».
Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы Грузии
скидка10%
€80
72 за экскурсию
5 часов
65 отзывов
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике