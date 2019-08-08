Пшави - край свободных горцев и поэзии, где бурная Арагви манит туристов на подвиги.



Водная прогулка по реке начинается в селении Магароскари, где река петляет между отмелями и островами.



Профессиональные гиды помогут преодолеть все препятствия, превращая сплав в увлекательное соревнование.



По завершении маршрута в кемпинге вас ждет пикник с вином и шашлыком, где можно насладиться местными обычаями и восстановить силы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для рафтинга по Арагви - с мая по сентябрь, когда река наиболее полноводна, а погода комфортна для водных приключений. В эти месяцы можно насладиться теплыми днями и свежестью горного воздуха. В апреле и октябре река менее полноводна, но это не мешает получить удовольствие от сплава. В остальное время года погодные условия могут быть менее благоприятными для рафтинга.

Сейчас август — это идеальное время.