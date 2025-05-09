Релакс в Тбилиси: чай, бани и грузинская кухня

Прочувствовать на себе культуру отдыха в Грузии
Окунитесь в атмосферу колоритного Тбилиси и насладитесь уникальным сочетанием древних традиций и полноценного отдыха.

Вы побываете на чайной церемонии, понежитесь в целебных серных банях, примете участие в мастер-классе от шефа по приготовлению грузинских блюд и полакомитесь ими. Это будет время только для вас — расслабляющее, насыщенное и без суеты.
5
2 отзыва
Релакс в Тбилиси: чай, бани и грузинская кухня
Релакс в Тбилиси: чай, бани и грузинская кухня
Релакс в Тбилиси: чай, бани и грузинская кухня
Ближайшие даты:
18
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мая21
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мая
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание мастер-класса

Старый город

Вы окажетесь в исторической части Тбилиси с мощёными улочками и резными балкончиками. Увидите центральную площадь Свободы, где находится множество достопримечательностей, культурных памятников и развлекательных объектов.

Чайная церемония (1 час)
Мы зайдём в уютную чайную, где мастер познакомит вас с историей чаёв Грузии и Китая. Вы попробуете несколько редких сортов и погрузитесь в атмосферу спокойствия и умиротворения.

Серные бани на горячих источниках (1 час)
В приватной комнате вы расслабитесь и отпустите всё напряжение. Насладитесь целебными термальными водами и ощутите лёгкость в теле и уме.

Мастер-класс по грузинской кухне (2,5 часа)
Под руководством опытного шефа в атмосферной кулинарной студии вы приготовите аутентичные хинкали и хачапури. Или понаблюдаете за процессом приготовления блюд. А после — с удовольствием съедите их!

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Camry между локациями, чайная церемония, приватная комната в серных банях (+ полотенца, простыни, одноразовые тапочки), мастер-класс, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы (по желанию): покупка чая с собой, дополнительные услуги в бане (массаж, продление времени)
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 13 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€108
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
A
9 мая 2025
Отличная экскурсия, единственная на Трипстере на текущий момент, которая предлагает посещение серной бани - визитной карточки города. Мы были в пестрой бане, чему тоже приятно удивились, посетили шикарную чайную церемонию и мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури. Гид и организация на высоте😋
Отличная экскурсия, единственная на Трипстере на текущий момент, которая предлагает посещение серной бани - визитной карточкиОтличная экскурсия, единственная на Трипстере на текущий момент, которая предлагает посещение серной бани - визитной карточкиОтличная экскурсия, единственная на Трипстере на текущий момент, которая предлагает посещение серной бани - визитной карточкиОтличная экскурсия, единственная на Трипстере на текущий момент, которая предлагает посещение серной бани - визитной карточки
Денис
22 фев 2025
Отличная экскурсия
Отличная экскурсияОтличная экскурсия

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