Окунитесь в атмосферу колоритного Тбилиси и насладитесь уникальным сочетанием древних традиций и полноценного отдыха.
Вы побываете на чайной церемонии, понежитесь в целебных серных банях, примете участие в мастер-классе от шефа по приготовлению грузинских блюд и полакомитесь ими. Это будет время только для вас — расслабляющее, насыщенное и без суеты.
Вы окажетесь в исторической части Тбилиси с мощёными улочками и резными балкончиками. Увидите центральную площадь Свободы, где находится множество достопримечательностей, культурных памятников и развлекательных объектов.
Чайная церемония (1 час) Мы зайдём в уютную чайную, где мастер познакомит вас с историей чаёв Грузии и Китая. Вы попробуете несколько редких сортов и погрузитесь в атмосферу спокойствия и умиротворения.
Серные бани на горячих источниках (1 час) В приватной комнате вы расслабитесь и отпустите всё напряжение. Насладитесь целебными термальными водами и ощутите лёгкость в теле и уме.
Мастер-класс по грузинской кухне (2,5 часа) Под руководством опытного шефа в атмосферной кулинарной студии вы приготовите аутентичные хинкали и хачапури. Или понаблюдаете за процессом приготовления блюд. А после — с удовольствием съедите их!
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Camry между локациями, чайная церемония, приватная комната в серных банях (+ полотенца, простыни, одноразовые тапочки), мастер-класс, сопровождение гида
Дополнительные расходы (по желанию): покупка чая с собой, дополнительные услуги в бане (массаж, продление времени)
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 13 лет
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 52 туристов
Приветствую, друзья! Меня зовут Владимир, я коренной тбилисец, экскурсовод и организатор мероприятий в Грузии. Представляю команду гидов с более чем пятилетним опытом. Вместе с нашим коллективом мы организуем и проводим читать дальше
экскурсии по всем регионам нашей страны, а также по соседним с Грузией странам. Наш коллектив включает профессиональных гидов, опытных водителей, специалистов ресторанного и гостиничного бизнеса и других сфер туризма. Мы специализируемся на создании экскурсий и туров высочайшего качества, обеспечивая безопасность и уникальные впечатления для наших путешественников.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anna
9 мая 2025
Отличная экскурсия, единственная на Трипстере на текущий момент, которая предлагает посещение серной бани - визитной карточки города. Мы были в пестрой бане, чему тоже приятно удивились, посетили шикарную чайную церемонию и мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури. Гид и организация на высоте😋