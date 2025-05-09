Окунитесь в атмосферу колоритного Тбилиси и насладитесь уникальным сочетанием древних традиций и полноценного отдыха. Вы побываете на чайной церемонии, понежитесь в целебных серных банях, примете участие в мастер-классе от шефа по приготовлению грузинских блюд и полакомитесь ими. Это будет время только для вас — расслабляющее, насыщенное и без суеты.

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Описание мастер-класса

Старый город

Вы окажетесь в исторической части Тбилиси с мощёными улочками и резными балкончиками. Увидите центральную площадь Свободы, где находится множество достопримечательностей, культурных памятников и развлекательных объектов.

Чайная церемония (1 час)

Мы зайдём в уютную чайную, где мастер познакомит вас с историей чаёв Грузии и Китая. Вы попробуете несколько редких сортов и погрузитесь в атмосферу спокойствия и умиротворения.

Серные бани на горячих источниках (1 час)

В приватной комнате вы расслабитесь и отпустите всё напряжение. Насладитесь целебными термальными водами и ощутите лёгкость в теле и уме.

Мастер-класс по грузинской кухне (2,5 часа)

Под руководством опытного шефа в атмосферной кулинарной студии вы приготовите аутентичные хинкали и хачапури. Или понаблюдаете за процессом приготовления блюд. А после — с удовольствием съедите их!

Организационные детали