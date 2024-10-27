Эта программа для тех, кто хочет увидеть скрытые уголки Тбилиси, которые обычно остаются за пределами туристических маршрутов. Вас ждёт спокойная и расслабляющая прогулка по самым природным частям города, где вы насладитесь зеленью и цветами в тёплой дружеской атмосфере. Вы узнаете о местной флоре и фауне, а на Тбилисском море сможете покататься на катере.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Ботанический сад Тбилиси — один из старейших и крупнейших в регионе, основан в 1845 году. Здесь представлено более 4500 видов растений со всего мира. Особенно хорош японский сад, где царит атмосфера дзена. Вы увидите редкие растения и красивые водопады, сможете сделать замечательные фотографии.

Gardenia Shevardnadze — частный сад и магазин цветов, созданный известным грузинским флористом Зурабом Шеварднадзе. Уникальные композиции, уютные теплицы, ароматы цветов — это место очарует вас. Здесь же можно принять участие в создании букетов и приобрести растения.

Озеро Черепаха — маленькое и уютное озеро на окраине Тбилиси, окружённое зелёными холмами.

Монумент Тбилисского моря — здесь вы узнаете об истории создания и значении водохранилища для города. И конечно, насладитесь видами на само Тбилисское море.

Тбилисское море — большое водохранилище с живописными берегами. Вы сможете прокатиться на катере, чтобы ещё сильнее прочувствовать красоту места.

Кому подойдёт эта экскурсия

Программа включает пешие прогулки. Специальной физической подготовки не требуется, однако будьте готовы к длительной ходьбе. Путешественникам с ограниченной мобильностью может быть трудно на некоторых участках маршрута.

Организационные детали