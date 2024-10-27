Отправиться в путешествие по природным оазисам: ботсад, озеро Черепаха, Тбилисское море и не только
Эта программа для тех, кто хочет увидеть скрытые уголки Тбилиси, которые обычно остаются за пределами туристических маршрутов.
Вас ждёт спокойная и расслабляющая прогулка по самым природным частям города, где вы насладитесь зеленью и цветами в тёплой дружеской атмосфере. Вы узнаете о местной флоре и фауне, а на Тбилисском море сможете покататься на катере.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Ботанический сад Тбилиси — один из старейших и крупнейших в регионе, основан в 1845 году. Здесь представлено более 4500 видов растений со всего мира. Особенно хорош японский сад, где царит атмосфера дзена. Вы увидите редкие растения и красивые водопады, сможете сделать замечательные фотографии.
Gardenia Shevardnadze — частный сад и магазин цветов, созданный известным грузинским флористом Зурабом Шеварднадзе. Уникальные композиции, уютные теплицы, ароматы цветов — это место очарует вас. Здесь же можно принять участие в создании букетов и приобрести растения.
Озеро Черепаха — маленькое и уютное озеро на окраине Тбилиси, окружённое зелёными холмами.
Монумент Тбилисского моря — здесь вы узнаете об истории создания и значении водохранилища для города. И конечно, насладитесь видами на само Тбилисское море.
Тбилисское море — большое водохранилище с живописными берегами. Вы сможете прокатиться на катере, чтобы ещё сильнее прочувствовать красоту места.
Кому подойдёт эта экскурсия
Программа включает пешие прогулки. Специальной физической подготовки не требуется, однако будьте готовы к длительной ходьбе. Путешественникам с ограниченной мобильностью может быть трудно на некоторых участках маршрута.
Организационные детали
Питание: рекомендуем взять с собой лёгкие перекусы и воду. На некоторых остановках будут зоны для пикника. Также по маршруту есть рестораны и кафе, где можно перекусить или пообедать
Дополнительно оплачивается катание на катере — 100 лари, а также активности в Gardenia Shevardnadze (стоимость уточняйте в переписке)
Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте — седане Ford или Toyota для 1–3 человек, минивэне Mercedes-Benz Vito для 4–6 человек
Сопровождать вас будет профессиональный водитель-гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саломе — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 114 туристов
Привет! Меня зовут Саломе, я представляю дружную команду гидов в Тбилиси. Мы обожаем делиться с путешественниками историей, культурой, архитектурой и гастрономией нашего города. Стараемся сделать экскурсии интересными, информативными и вдохновляющими, чтобы каждый гость почувствовал магию Грузии.