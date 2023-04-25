«Символы Тбилиси»
И наш аудиогид тоже так умеет! С ним вас ждёт захватывающее приключение: встреча с лучшими местами города, погружение в его загадки и тайны и поиск ответов на задания квеста.
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Описание
О наших аудиоэкскурсиях
Наша работа — создавать приключения. Мы хотим, чтобы ваши прогулки по городу проходили по-настоящему увлекательно. Именно поэтому мы начинаем с поиска авторов, влюблённых в свой город и готовых интересно рассказывать о нём. Озвучиваем материал и придумываем интерактивные задания. Всё для того, чтобы аудиогид нашёл свою аудиторию — таких же творческих и увлечённых людей. Вот мы и встретились!
Что вас ожидает
Услышать, узнать и удивиться
Мы обожаем Грузию. Хотим, чтобы вы насладились этой доброжелательной и душевной страной. Именно поэтому и создали этот аудиогид по Тбилиси. Здесь — всё лучшее, чем славится столица Грузии, наш опыт и знания, а также небольшие хитрости.
На маршруте по древним и современным достопримечательностям города — старинным улочкам и современным проспектам, крепостному комплексу Нарикала, парку Рике и мосту Мира — вам будет предложен квест с загадками и заданиями на каждой остановке. Это приключение поможет в полной мере погрузиться в атмосферу колоритного города с вековой историей.
Организационные детали
- При покупке аудиогида вы получите ссылку на сайт и индивидуальный промокод. Он действует только один раз и рассчитан на одно устройство
- 23% стоимости вы оплачиваете онлайн на Трипстере, а остальное также онлайн на сайте организатора (мы пришлём все инструкции)
- Аудиогид работает через любой браузер и не требует скачивания и установки
- Маршрут доступен 24/7. Мы оказываем мгновенную поддержку в чате или по e-mail.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.