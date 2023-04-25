Тбилиси — город, который с радушием встречает гостей. Щедро делится своими красотами, увлекает невероятными историями и не даёт скучать. И наш аудиогид тоже так умеет! С ним вас ждёт захватывающее приключение: встреча с лучшими местами города, погружение в его загадки и тайны и поиск ответов на задания квеста.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

О наших аудиоэкскурсиях

Наша работа — создавать приключения. Мы хотим, чтобы ваши прогулки по городу проходили по-настоящему увлекательно. Именно поэтому мы начинаем с поиска авторов, влюблённых в свой город и готовых интересно рассказывать о нём. Озвучиваем материал и придумываем интерактивные задания. Всё для того, чтобы аудиогид нашёл свою аудиторию — таких же творческих и увлечённых людей. Вот мы и встретились!

Что вас ожидает

Услышать, узнать и удивиться

Мы обожаем Грузию. Хотим, чтобы вы насладились этой доброжелательной и душевной страной. Именно поэтому и создали этот аудиогид по Тбилиси. Здесь — всё лучшее, чем славится столица Грузии, наш опыт и знания, а также небольшие хитрости.

На маршруте по древним и современным достопримечательностям города — старинным улочкам и современным проспектам, крепостному комплексу Нарикала, парку Рике и мосту Мира — вам будет предложен квест с загадками и заданиями на каждой остановке. Это приключение поможет в полной мере погрузиться в атмосферу колоритного города с вековой историей.

Организационные детали