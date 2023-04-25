«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест

«Символы Тбилиси»

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О гиде
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Тбилиси — город, который с радушием встречает гостей. Щедро делится своими красотами, увлекает невероятными историями и не даёт скучать.

И наш аудиогид тоже так умеет! С ним вас ждёт захватывающее приключение: встреча с лучшими местами города, погружение в его загадки и тайны и поиск ответов на задания квеста.
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

О наших аудиоэкскурсиях

Наша работа — создавать приключения. Мы хотим, чтобы ваши прогулки по городу проходили по-настоящему увлекательно. Именно поэтому мы начинаем с поиска авторов, влюблённых в свой город и готовых интересно рассказывать о нём. Озвучиваем материал и придумываем интерактивные задания. Всё для того, чтобы аудиогид нашёл свою аудиторию — таких же творческих и увлечённых людей. Вот мы и встретились!

Что вас ожидает

Услышать, узнать и удивиться

Мы обожаем Грузию. Хотим, чтобы вы насладились этой доброжелательной и душевной страной. Именно поэтому и создали этот аудиогид по Тбилиси. Здесь — всё лучшее, чем славится столица Грузии, наш опыт и знания, а также небольшие хитрости.

На маршруте по древним и современным достопримечательностям города — старинным улочкам и современным проспектам, крепостному комплексу Нарикала, парку Рике и мосту Мира — вам будет предложен квест с загадками и заданиями на каждой остановке. Это приключение поможет в полной мере погрузиться в атмосферу колоритного города с вековой историей.

Организационные детали

  • При покупке аудиогида вы получите ссылку на сайт и индивидуальный промокод. Он действует только один раз и рассчитан на одно устройство
  • 23% стоимости вы оплачиваете онлайн на Трипстере, а остальное также онлайн на сайте организатора (мы пришлём все инструкции)
  • Аудиогид работает через любой браузер и не требует скачивания и установки
  • Маршрут доступен 24/7. Мы оказываем мгновенную поддержку в чате или по e-mail.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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