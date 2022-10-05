Скрытый алмаз средь равнин Картли - Дашбашский Каньон

Скрытый алмаз средь равнин Картли - Дашбашский Каньон
Скрытый алмаз средь равнин Картли - Дашбашский Каньон
Скрытый алмаз средь равнин Картли - Дашбашский Каньон
Скрытый алмаз средь равнин Картли - Дашбашский Каньон
Скрытый алмаз средь равнин Картли - Дашбашский Каньон
Скрытый алмаз средь равнин Картли - Дашбашский Каньон
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Что вас ожидает 🤩

  • Путеводители редко обращают внимание на регион Картли. Но мы здесь для того, чтобы рассказать о новых и интересных направлениях по всей Грузии.
  • Регион Картли только развивается. Спросите, чем он привлекает человека? Нетронутой природой и незабываемыми пейзажами.
  • Мы направляемся в каньон Дашбаши!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путеводители редко обращают внимание на регион Картли. Но мы здесь для того, чтобы рассказать о новых и интересных направлениях по всей Грузии.
Регион Картли только развивается. Спросите, чем он привлекает человека? Нетронутой природой и незабываемыми пейзажами.
Мы направляемся в каньон Дашбаши!
Наш трип начнётся из Тбилиси. Уже проехав небольшое расстояние, можно почувствовать как меняется воздух и атмосфера. С кажется бесконечных равнин, мы перейдём к серпантинам которые проведут нас самому каньону.
Мы успеем полюбоваться видами на Алгетский каньон, который простирается через весь Картли.
Также по дороге мы полюбуемся озёрами которые расположены прямо на краю обрывов.
Наконец-то Каньон Дашбаши, который незаметно расположился в равнине.
Сам каньон это удивительное природное явление, что порадует вас своей неповторимой красотой. С недавних времён, на Каньон можно взглянуть с высоты птичьего полета, с моста, который напоминает алмаз.
Спустившись вниз, вы почувствуете лёгкий бриз, от речек которые протекают там, а также от водопадов которые незаметно для всех как косы девушки опускаются с вершины обрывистого каньона.
На обратном пути, мы с гостями (по желанию), можем посетить местечко, больше всего напоминающее некое ранчо.
Там нас встретит гостеприимный грузин ещё и фермер, который с удовольствием откроет секреты быта местного человека, как в прошлом так и в настоящем времени, у вас будет возможность попробовать самые изысканные блюда из натуральных продуктов. Какое застолье без грузинского вина. Конечно будет вино. Вечер пройдёт с душой и сердцем. Этот "пурмарили" -"застолье по-грузински", со своими запахами и вкусами запомнится вам навсегда.
Незаметно время пролетит, мы сделаем фотографии, и заберём с собой на память уйму эмоций.

Согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты
  • Обед - ужин в семье фермера - 30$ с человека!
Место начала и завершения?
Улица Ованеса Туманяна №23
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Ужин в семье фермера проводится по желанию за доп. плату.
  • Возьмите с собой хорошее настроение и гтовьтесь к захватывающему путешевствию!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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