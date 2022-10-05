Путеводители редко обращают внимание на регион Картли. Но мы здесь для того, чтобы рассказать о новых и интересных направлениях по всей Грузии.

Регион Картли только развивается. Спросите, чем он привлекает человека? Нетронутой природой и незабываемыми пейзажами.

Мы направляемся в каньон Дашбаши!

Наш трип начнётся из Тбилиси. Уже проехав небольшое расстояние, можно почувствовать как меняется воздух и атмосфера. С кажется бесконечных равнин, мы перейдём к серпантинам которые проведут нас самому каньону.

Мы успеем полюбоваться видами на Алгетский каньон, который простирается через весь Картли.

Также по дороге мы полюбуемся озёрами которые расположены прямо на краю обрывов.

Наконец-то Каньон Дашбаши, который незаметно расположился в равнине.

Сам каньон это удивительное природное явление, что порадует вас своей неповторимой красотой. С недавних времён, на Каньон можно взглянуть с высоты птичьего полета, с моста, который напоминает алмаз.

Спустившись вниз, вы почувствуете лёгкий бриз, от речек которые протекают там, а также от водопадов которые незаметно для всех как косы девушки опускаются с вершины обрывистого каньона.

На обратном пути, мы с гостями (по желанию), можем посетить местечко, больше всего напоминающее некое ранчо.

Там нас встретит гостеприимный грузин ещё и фермер, который с удовольствием откроет секреты быта местного человека, как в прошлом так и в настоящем времени, у вас будет возможность попробовать самые изысканные блюда из натуральных продуктов. Какое застолье без грузинского вина. Конечно будет вино. Вечер пройдёт с душой и сердцем. Этот "пурмарили" -"застолье по-грузински", со своими запахами и вкусами запомнится вам навсегда.

Незаметно время пролетит, мы сделаем фотографии, и заберём с собой на память уйму эмоций.