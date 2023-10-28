Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике

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Мы прогуляемся по местам, где зарождался город, по району серных бань, прочувствуем его историю. В центре мегаполиса найдём глубокий каньон и водопад, а с водной глади Куры увидим старые кварталы. И, конечно, вы не уйдёте без дегустации «правильных» вин.
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
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даты

Что вас ожидает:

  • Серные бани
  • Старый город
  • Инжировое ущелье
  • Река Кура
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетМы прогуляемся по городу и району серных бань, который является одним из символов Тбилиси — с этих бань, собственно, и начался город много веков назад. Место это отличается особой атмосферой. Практически все постройки здесь — подземные, и на поверхность выступают лишь крыши в виде кирпичных куполов.
По секретному 200-метровому туннелю мы направимся к пирсу, где сядем на катер. Во время получасовой водной прогулки взглянем на Тбилиси с другого ракурса. Поговорим о том, почему Грузия стала многонациональной страной и какое значение для неё имела река Кура. Завершим наше приятное путешествие дегустацией «правильных» вин. Вы попробуете настоящие Хванчкару и Киндзмараули и поймёте, чем они отличаются от заводских.

Ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Прогулка на катере
  • Дегустация вина
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Гейдара Алиева
Завершение: 24 Kote Afkhazi St, T’bilisi
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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