Мы прогуляемся по местам, где зарождался город, по району серных бань, прочувствуем его историю. В центре мегаполиса найдём глубокий каньон и водопад, а с водной глади Куры увидим старые кварталы. И, конечно, вы не уйдёте без дегустации «правильных» вин.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
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3
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Серные бани
- Старый город
- Инжировое ущелье
- Река Кура
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетМы прогуляемся по городу и району серных бань, который является одним из символов Тбилиси — с этих бань, собственно, и начался город много веков назад. Место это отличается особой атмосферой. Практически все постройки здесь — подземные, и на поверхность выступают лишь крыши в виде кирпичных куполов.
По секретному 200-метровому туннелю мы направимся к пирсу, где сядем на катер. Во время получасовой водной прогулки взглянем на Тбилиси с другого ракурса. Поговорим о том, почему Грузия стала многонациональной страной и какое значение для неё имела река Кура. Завершим наше приятное путешествие дегустацией «правильных» вин. Вы попробуете настоящие Хванчкару и Киндзмараули и поймёте, чем они отличаются от заводских.
Ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Прогулка на катере
- Дегустация вина
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сквер Гейдара АлиеваЗавершение: 24 Kote Afkhazi St, T’bilisi
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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