Что вас ждетМы прогуляемся по городу и району серных бань, который является одним из символов Тбилиси — с этих бань, собственно, и начался город много веков назад. Место это отличается особой атмосферой. Практически все постройки здесь — подземные, и на поверхность выступают лишь крыши в виде кирпичных куполов.

По секретному 200-метровому туннелю мы направимся к пирсу, где сядем на катер. Во время получасовой водной прогулки взглянем на Тбилиси с другого ракурса. Поговорим о том, почему Грузия стала многонациональной страной и какое значение для неё имела река Кура. Завершим наше приятное путешествие дегустацией «правильных» вин. Вы попробуете настоящие Хванчкару и Киндзмараули и поймёте, чем они отличаются от заводских.