Как понять город до конца, если не почувствовать себя его жителем? Для этого предлагаю вам провести атмосферный день в Тбилиси и забрать с собой частичку его тепла. Вы позавтракаете в гостях у тбилисцев, отыщете вкусности на гастро-базаре и сокровища на блошином рынке, пообедаете и полюбуетесь символами города. Формат дружеский: поговорим и о кухне, и о жизни Грузии.

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Описание

Что вас ожидает

Начинаем день правильно! Завтрак в гостях

☕ Сегодня у вас не будет банального и пресного шведского стола, вам не придется искать тбилисское кафе, открывающееся утром (а таких мало). Вместе мы отправимся домой к моим знакомым — коренным тбилисцам, которые живут в уютном итальянском дворике. Радушная хозяйка приготовит для вас королевский завтрак:

Надуги — нежный сливочный сыр с мятой, завернутый в тончайшие листы сулугуни;

Помидоры и сочная зелень в румяном лаваше;

Мёд и орехи с мацони — густой грузинской простоквашей;

Нежнейший мегрельский сулугуни;

Тбилисские варенья — арбузное, инжирное и из грецких орехов. С последним, черным, как ночь, связана городская легенда, которую вы обязательно услышите;

Кофе по-восточному с корицей и кардамоном, пастуший чай с чабрецом и мятой.

Будем наслаждаться вкусами и ароматами, поговорим обо всех грузинских блюдах и продуктах на столе, о жизни в Тбилиси, о бытовых особенностях и местных фишках. Никаких бесед на сложные темы и скучных дат!

Продуктовый и винтажный рынки

🍅 После завтрака погружение в колорит Тбилиси продолжится. Мы побываем на одном из самых старых рынков города. Овечьи и рассольные сыры со всех уголков Грузии, ферментированные соленья, специи и пряные смеси, чурчхела с лесным и грецким орехами, фруктовая пастила «тклапи» — вот неполный перечень того, что вы можете попробовать и купить здесь.

🏺 Затем по плану Сухой мост — блошиный рынок Тбилиси. Самобытные картины и хэндмейд из войлока, хрупкий фарфор и хрусталь, редкие виниловые пластинки, старинные книги и пожелтевшие карты, яркие полудрагоценные камни и серебряные сокровища так и манят!

Обед и обзорная прогулка

🥘 Не мешало бы подкрепиться и подвести итоги: для этого посидим в уютном ресторане, куда ходят сами тбилисцы. Наконец, вас ждет прогулка по Старому городу, после которой вы решите, в чем же для вас грузинский элемент счастья!

P.S. День по-тбилисски отлично дополнит посещение серных бань. Я расскажу, в какой из них некогда мылся Пушкин, а в какой недавно парился Стинг, а также помогу забронировать ваше будущее посещение.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость для группы 4-5 чел. — 140€ за экскурсию.

Что входит в стоимость, а что — нет

Завтрак в гостях у местных жителей включен

Дополнительно оплачивается обед (по счету в ресторане)

Как проходит экскурсия