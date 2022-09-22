День по-тбилисски, или найти грузинский элемент счастья

Завтрак в гостях у местных, аутентичные рынки, ароматный обед и живые беседы

Как понять город до конца, если не почувствовать себя его жителем? Для этого предлагаю вам провести атмосферный день в Тбилиси и забрать с собой частичку его тепла.

Вы позавтракаете в гостях у тбилисцев, отыщете вкусности на гастро-базаре и сокровища на блошином рынке, пообедаете и полюбуетесь символами города. Формат дружеский: поговорим и о кухне, и о жизни Грузии.
День по-тбилисски, или найти грузинский элемент счастья
День по-тбилисски, или найти грузинский элемент счастья
День по-тбилисски, или найти грузинский элемент счастья
День по-тбилисски, или найти грузинский элемент счастья
День по-тбилисски, или найти грузинский элемент счастья
День по-тбилисски, или найти грузинский элемент счастья
День по-тбилисски, или найти грузинский элемент счастья
День по-тбилисски, или найти грузинский элемент счастья
День по-тбилисски, или найти грузинский элемент счастья
День по-тбилисски, или найти грузинский элемент счастья
День по-тбилисски, или найти грузинский элемент счастья
День по-тбилисски, или найти грузинский элемент счастья
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Описание

Что вас ожидает

Начинаем день правильно! Завтрак в гостях

☕ Сегодня у вас не будет банального и пресного шведского стола, вам не придется искать тбилисское кафе, открывающееся утром (а таких мало). Вместе мы отправимся домой к моим знакомым — коренным тбилисцам, которые живут в уютном итальянском дворике. Радушная хозяйка приготовит для вас королевский завтрак:

  • Надуги — нежный сливочный сыр с мятой, завернутый в тончайшие листы сулугуни;
  • Помидоры и сочная зелень в румяном лаваше;
  • Мёд и орехи с мацони — густой грузинской простоквашей;
  • Нежнейший мегрельский сулугуни;
  • Тбилисские варенья — арбузное, инжирное и из грецких орехов. С последним, черным, как ночь, связана городская легенда, которую вы обязательно услышите;
  • Кофе по-восточному с корицей и кардамоном, пастуший чай с чабрецом и мятой.

Будем наслаждаться вкусами и ароматами, поговорим обо всех грузинских блюдах и продуктах на столе, о жизни в Тбилиси, о бытовых особенностях и местных фишках. Никаких бесед на сложные темы и скучных дат!

Продуктовый и винтажный рынки

🍅 После завтрака погружение в колорит Тбилиси продолжится. Мы побываем на одном из самых старых рынков города. Овечьи и рассольные сыры со всех уголков Грузии, ферментированные соленья, специи и пряные смеси, чурчхела с лесным и грецким орехами, фруктовая пастила «тклапи» — вот неполный перечень того, что вы можете попробовать и купить здесь.

🏺 Затем по плану Сухой мост — блошиный рынок Тбилиси. Самобытные картины и хэндмейд из войлока, хрупкий фарфор и хрусталь, редкие виниловые пластинки, старинные книги и пожелтевшие карты, яркие полудрагоценные камни и серебряные сокровища так и манят!

Обед и обзорная прогулка

🥘 Не мешало бы подкрепиться и подвести итоги: для этого посидим в уютном ресторане, куда ходят сами тбилисцы. Наконец, вас ждет прогулка по Старому городу, после которой вы решите, в чем же для вас грузинский элемент счастья!

P.S. День по-тбилисски отлично дополнит посещение серных бань. Я расскажу, в какой из них некогда мылся Пушкин, а в какой недавно парился Стинг, а также помогу забронировать ваше будущее посещение.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость для группы 4-5 чел. — 140€ за экскурсию.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Завтрак в гостях у местных жителей включен
  • Дополнительно оплачивается обед (по счету в ресторане)

Как проходит экскурсия

  • От одного рынка до другого мы можем пройти пешком, а можем на авто (по договоренности за доплату)
  • После посещения продуктового рынка покупки можно оставить в отеле, камере хранения или у моих знакомых
  • Серные бани в рамках экскурсии не посещаются

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Марджанишвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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