☕ Сегодня у вас не будет банального и пресного шведского стола, вам не придется искать тбилисское кафе, открывающееся утром (а таких мало). Вместе мы отправимся домой к моим знакомым — коренным тбилисцам, которые живут в уютном итальянском дворике. Радушная хозяйка приготовит для вас королевский завтрак:
Будем наслаждаться вкусами и ароматами, поговорим обо всех грузинских блюдах и продуктах на столе, о жизни в Тбилиси, о бытовых особенностях и местных фишках. Никаких бесед на сложные темы и скучных дат!
🍅 После завтрака погружение в колорит Тбилиси продолжится. Мы побываем на одном из самых старых рынков города. Овечьи и рассольные сыры со всех уголков Грузии, ферментированные соленья, специи и пряные смеси, чурчхела с лесным и грецким орехами, фруктовая пастила «тклапи» — вот неполный перечень того, что вы можете попробовать и купить здесь.
🏺 Затем по плану Сухой мост — блошиный рынок Тбилиси. Самобытные картины и хэндмейд из войлока, хрупкий фарфор и хрусталь, редкие виниловые пластинки, старинные книги и пожелтевшие карты, яркие полудрагоценные камни и серебряные сокровища так и манят!
🥘 Не мешало бы подкрепиться и подвести итоги: для этого посидим в уютном ресторане, куда ходят сами тбилисцы. Наконец, вас ждет прогулка по Старому городу, после которой вы решите, в чем же для вас грузинский элемент счастья!
P.S. День по-тбилисски отлично дополнит посещение серных бань. Я расскажу, в какой из них некогда мылся Пушкин, а в какой недавно парился Стинг, а также помогу забронировать ваше будущее посещение.
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость для группы 4-5 чел. — 140€ за экскурсию.