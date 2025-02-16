Описание экскурсии
Чтобы вы исследовали все главные места Тбилиси, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Синий маршрут — для первого знакомства с Тбилиси
Для вас хроники города и сюжеты о горожанах, достопримечательности-символы грузинской столицы и заметки о гостеприимной стране (не забудем и про вино). Вы рассмотрите причудливый Театр марионеток Резо Габриадзе и балконы на крепостной стене. Пройдёте по парку Рике и мосту Мира (почему он ведёт из тёмного прошлого в светлое настоящее?). Увидите старинные храмы: собор Сиони, церкви Метехи и Анчисхати. Найдёте памятник тамаде (почему он стоит именно здесь?) и скульптуры по рисункам Пиросмани (помните про миллион алых роз?).
Красный маршрут: потайные места, эпохи и конфессии Тбилиси
Вас также ждут знаковые достопримечательности — Серные бани, крепость Нарикала, Инжировое ущелье с водопадом — но гулять будем по узким нетуристическим улочкам. Вы заглянете в типичный тифлисский дворик и настоящую парадную, пройдёте по улице-лестнице и не пропустите культовый стрит-арт. Попутно проследите путь Тбилиси сквозь века и узнаете, какие известные личности посещали город в 19-20 веках. А особой темой станет многообразие конфессий Тбилиси.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Цена указана для группы 1-4 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €15, дети до 8 лет — бесплатно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€15
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно