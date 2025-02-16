Бродить по атмосферным улочкам в Тбилиси строго обязательно! Сделайте это максимально интересно — с увлечённым гидом-тбилиссцем. Выбирайте один из двух маршрутов или оба для полноценного знакомства. Вы увидите древние постройки,

погрузитесь в историю города и услышите его легенды. Узнаете о национальной кухне и виноделии. А заодно сориентируетесь в городе и получите полезные советы. Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Тбилиси!

за 1–4 человек или €15 за человека, если вас больше

от €60 за 1–4 человек или €15 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Тбилиси, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Синий маршрут — для первого знакомства с Тбилиси

Для вас хроники города и сюжеты о горожанах, достопримечательности-символы грузинской столицы и заметки о гостеприимной стране (не забудем и про вино). Вы рассмотрите причудливый Театр марионеток Резо Габриадзе и балконы на крепостной стене. Пройдёте по парку Рике и мосту Мира (почему он ведёт из тёмного прошлого в светлое настоящее?). Увидите старинные храмы: собор Сиони, церкви Метехи и Анчисхати. Найдёте памятник тамаде (почему он стоит именно здесь?) и скульптуры по рисункам Пиросмани (помните про миллион алых роз?).

Красный маршрут: потайные места, эпохи и конфессии Тбилиси

Вас также ждут знаковые достопримечательности — Серные бани, крепость Нарикала, Инжировое ущелье с водопадом — но гулять будем по узким нетуристическим улочкам. Вы заглянете в типичный тифлисский дворик и настоящую парадную, пройдёте по улице-лестнице и не пропустите культовый стрит-арт. Попутно проследите путь Тбилиси сквозь века и узнаете, какие известные личности посещали город в 19-20 веках. А особой темой станет многообразие конфессий Тбилиси.

Организационные детали