Личное свидание с Тбилиси

Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Бродить по атмосферным улочкам в Тбилиси строго обязательно! Сделайте это максимально интересно — с увлечённым гидом-тбилиссцем. Выбирайте один из двух маршрутов или оба для полноценного знакомства. Вы увидите древние постройки,
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погрузитесь в историю города и услышите его легенды. Узнаете о национальной кухне и виноделии. А заодно сориентируетесь в городе и получите полезные советы. Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Тбилиси!

Личное свидание с Тбилиси
Личное свидание с Тбилиси
Личное свидание с Тбилиси
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Тбилиси, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Синий маршрут — для первого знакомства с Тбилиси

Для вас хроники города и сюжеты о горожанах, достопримечательности-символы грузинской столицы и заметки о гостеприимной стране (не забудем и про вино). Вы рассмотрите причудливый Театр марионеток Резо Габриадзе и балконы на крепостной стене. Пройдёте по парку Рике и мосту Мира (почему он ведёт из тёмного прошлого в светлое настоящее?). Увидите старинные храмы: собор Сиони, церкви Метехи и Анчисхати. Найдёте памятник тамаде (почему он стоит именно здесь?) и скульптуры по рисункам Пиросмани (помните про миллион алых роз?).

Красный маршрут: потайные места, эпохи и конфессии Тбилиси

Вас также ждут знаковые достопримечательности — Серные бани, крепость Нарикала, Инжировое ущелье с водопадом — но гулять будем по узким нетуристическим улочкам. Вы заглянете в типичный тифлисский дворик и настоящую парадную, пройдёте по улице-лестнице и не пропустите культовый стрит-арт. Попутно проследите путь Тбилиси сквозь века и узнаете, какие известные личности посещали город в 19-20 веках. А особой темой станет многообразие конфессий Тбилиси.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-4 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €15, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€15
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле фонтана в сквере Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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