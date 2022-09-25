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Описание
Что вас ожидает:
Встречаемся на площади Свободы и идём по самым привлекательным для гостей страны улочкам к серным баням. По пути вы услышите много интересных рассказов и легенд про быт Грузии. Посетим погреб XVII века и испробуем вина. Посетим Археологический музей, музей оружия.
Также вас ждёт прогулка на катере, знаменитые Серные бани, сквер Гейдара Алиева, сквер сплетников и многое другое. Сделаем много прекрасных фотографий на память, увидим колорит старого города.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Каждый день 9,09.2022 10;00, 12;00, 14;00, 15;00, 16;00
Ответы на вопросы
Что входит
Пешая экскурсия
Гид-экскурсовод
Что не входит
Транспорт по городу
Входные билеты (Археологический музей, музей оружия и если добавим ещё какой-либо)
Прогулка на катере
Ужин (по желанию)
Мастер-классы (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, здание Мэрии, возле Грифонов
Завершение: Район Серных Бань, возле памятника Гейдару Алиеву
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 9,09.2022 10;00, 12;00, 14;00, 15;00, 16;00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Одеваемся удобно и комфортно и берём с собой Отличное Настроение!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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