Во время этой прогулки мы услышим истории и легенды, попробуем настоящее, грузинское вино из погреба XVII века. Пройдёмся по Инжировому ущелью до водопада, в центре столицы. Прогуляемся по мосту Мира и парку Рике, прокатимся на катере по реке Кура и многое-многое другое!