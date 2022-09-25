Вечерний Тифлис - город контрастов

Во время этой прогулки мы услышим истории и легенды

Во время этой прогулки мы услышим истории и легенды, попробуем настоящее, грузинское вино из погреба XVII века. Пройдёмся по Инжировому ущелью до водопада, в центре столицы. Прогуляемся по мосту Мира и парку Рике, прокатимся на катере по реке Кура и многое-многое другое!
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Вечерний Тифлис - город контрастов
Ближайшие даты:
14
сен
15
сен
16
сен
17
сен
18
сен
19
сен
20
сен
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Свободы
  • Памятники Лампионщику, Дворнику, Берикаоба, Софико Чиаурели
  • Театр Резо Габриадзе
  • Парк Рике
  • Мост Мира
  • Серные Бани
  • Инжировое ущелье
  • Водопад и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Встречаемся на площади Свободы и идём по самым привлекательным для гостей страны улочкам к серным баням. По пути вы услышите много интересных рассказов и легенд про быт Грузии. Посетим погреб XVII века и испробуем вина. Посетим Археологический музей, музей оружия.
  • Также вас ждёт прогулка на катере, знаменитые Серные бани, сквер Гейдара Алиева, сквер сплетников и многое другое. Сделаем много прекрасных фотографий на память, увидим колорит старого города.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Каждый день 9,09.2022 10;00, 12;00, 14;00, 15;00, 16;00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешая экскурсия
  • Гид-экскурсовод
Что не входит
  • Транспорт по городу
  • Входные билеты (Археологический музей, музей оружия и если добавим ещё какой-либо)
  • Прогулка на катере
  • Ужин (по желанию)
  • Мастер-классы (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, здание Мэрии, возле Грифонов
Завершение: Район Серных Бань, возле памятника Гейдару Алиеву
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 9,09.2022 10;00, 12;00, 14;00, 15;00, 16;00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Одеваемся удобно и комфортно и берём с собой Отличное Настроение!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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