Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Дорогие друзья, приглашаем Вас в Кахетию - край вина, древних традиций и монастырей

Дорогие друзья, приглашаем Вас в Кахетию — край вина, древних традиций и монастырей.

Вы посетите город любви Сигнаги, монастырь Бодбе, проедете через всю Алазанскую долину в город Кварели.

Здесь среди виноградников вас ждет настоящее кахетинское застолье в домашнем винном погребе.

И конечно же, самые настоящие вино и чача!
Винный тур в Кахетию
Винный тур в Кахетию
Винный тур в Кахетию
Винный тур в Кахетию
Винный тур в Кахетию
Винный тур в Кахетию
Винный тур в Кахетию
Держим курс на Восток!
Кахетия — один из самых красивых регионов, расположенный в восточной Грузии. В этих местах плодородные почвы, мягкий климат, обилие вод и лесов, разнообразная и роскошная природа. С незапамятных времен Кахетия стала главным виноградарским и винодельческим районом страны.
Кахетия — это традиции!
Проедем по винной дороге Кахетии среди бескрайних виноградников. В монастырском комплексе Бодбе, основанном еще в IV веке, захоронена святая Нино. Он возвышается высоко на горе над Алазанской долиной. Отсюда открываются потрясающие панорамы.
Кахетия — это любовь!
Сигнахи — это Город Любви. Уютный городок с древними культурными традициями, необычными для Грузии мощеными улочками и домами в стиле итальянского классицизма. Здесь мы прогуляемся по городу, насладимся его вдохновляющей атмосферой…
Кахетия — это вино!
Посетим парочку винных заводов, а в конце дня нас ждем самый правильны грузинский стол, который будет ломиться от вкусных блюд, вина и все это в окружении винограда и грузинского гостеприимства!
А еще будем пробовать настоящий кахетинский сыр, домашнее вино, обедать на озере, учиться говорить тосты, знакомиться с культурой Кахетии и просто отдыхать.
🚩 Начало: от отеля туриста
🏁 Место завершения: отель туриста
 Что входит
  • Транспортные расходы​
  • Услуги гида
  • Экскурсионная программа
 Что не входит
  • Участвие в Ртвели, сборе винограда 20 $
  • (сентябрь-октябрь, по желанию)
  • Обед в семье и дегустация вин/чачи 15 $
  • Мастер-класс от 5 $
  • Дегустация на заводе 3 $
  • Личные расходы
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Svetlana G.
Svetlana G.
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