Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Держим курс на Восток!

Кахетия — один из самых красивых регионов, расположенный в восточной Грузии. В этих местах плодородные почвы, мягкий климат, обилие вод и лесов, разнообразная и роскошная природа. С незапамятных времен Кахетия стала главным виноградарским и винодельческим районом страны.

Кахетия — это традиции!

Проедем по винной дороге Кахетии среди бескрайних виноградников. В монастырском комплексе Бодбе, основанном еще в IV веке, захоронена святая Нино. Он возвышается высоко на горе над Алазанской долиной. Отсюда открываются потрясающие панорамы.

Кахетия — это любовь!

Сигнахи — это Город Любви. Уютный городок с древними культурными традициями, необычными для Грузии мощеными улочками и домами в стиле итальянского классицизма. Здесь мы прогуляемся по городу, насладимся его вдохновляющей атмосферой…

Кахетия — это вино!

Посетим парочку винных заводов, а в конце дня нас ждем самый правильны грузинский стол, который будет ломиться от вкусных блюд, вина и все это в окружении винограда и грузинского гостеприимства!

А еще будем пробовать настоящий кахетинский сыр, домашнее вино, обедать на озере, учиться говорить тосты, знакомиться с культурой Кахетии и просто отдыхать.

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