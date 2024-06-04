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- Сигнахи, посетите древний замок Гриме. И конечно, попробуйте Грузию на вкус. Дегустации чурчхелы, хлеба, сыра и вина уже включены в стоимость. В селе Манави вас ждёт большая дегустация даров Грузии - чурчхелы, пастилы, мёда и чачи. В селе Бадиаури понаблюдайте, как в глиняной печи готовится традиционный хлеб - шоти.



Прогуляйтесь по крепостной стене 18 века в Сигнахи, окунитесь в историю сооружения и полюбуйтесь видами на Алазанскую долину. Посетите монастырь Бодбе, где похоронена святая Нино.



В городе Телави посмотрите на дворец Ираклия II, могучий 800-летний платан и продегустируйте марочные вина - Ркацители, Саперави, Цинандали и другие. Гид расскажет вам о грузинских технологиях производства вина, о его сортах и способах хранения. Возвращение в Тбилиси через Гомборский перевал с великолепным видом на закат