Все краски Кахетии

Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Кахетия - регион с богатой историей, в которую вы окунётесь во время нашей экскурсии.

Побывайте в Алазанской долине с множеством средневековых монастырей и виноделен, узнайте легенды самого романтичного города нашей страны
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- Сигнахи, посетите древний замок Гриме. И конечно, попробуйте Грузию на вкус. Дегустации чурчхелы, хлеба, сыра и вина уже включены в стоимость. В селе Манави вас ждёт большая дегустация даров Грузии - чурчхелы, пастилы, мёда и чачи. В селе Бадиаури понаблюдайте, как в глиняной печи готовится традиционный хлеб - шоти.

Прогуляйтесь по крепостной стене 18 века в Сигнахи, окунитесь в историю сооружения и полюбуйтесь видами на Алазанскую долину. Посетите монастырь Бодбе, где похоронена святая Нино.

В городе Телави посмотрите на дворец Ираклия II, могучий 800-летний платан и продегустируйте марочные вина - Ркацители, Саперави, Цинандали и другие. Гид расскажет вам о грузинских технологиях производства вина, о его сортах и способах хранения. Возвращение в Тбилиси через Гомборский перевал с великолепным видом на закат

4.92
63 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🍷 Дегустация марочных вин
  2. 🏰 Посещение средневековых монастырей и замков
  3. 🍯 Пробование традиционных грузинских лакомств
  4. 🌄 Великолепные виды на Алазанскую долину
  5. 🚌 Комфортабельный трансфер на микроавтобусе
  6. 🕍 Узнавание историй и легенд от профессионального гида

Что можно увидеть

  • Село Манави
  • Село Бадиаури
  • Город любви Сигнахи
  • Монастырь Бодбе
  • Город Телави
  • Гомборский перевал
Все краски Кахетии
Все краски Кахетии
Все краски Кахетии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Село Манави. Здесь вас ждёт большая дегустация даров Грузии — чурчхелы, пастилы, мёда и чачи.
  • Село Бадиаури. Понаблюдаем, как в глиняной печи готовится традиционный хлеб — шоти.
  • Город любви Сигнахи. Прогуляемся по крепостной стене 18 века, окунёмся в историю сооружения и полюбуемся видами на Алазанскую долину. А также поговорим о том, почему этот город называют самым романтичным в стране.
  • Монастырь Бодбе. Вы увидите место, где похоронена святая Нино.
  • Город Телави. Посмотрим на дворец Ираклия II, могучий 800-летний платан и продегустируем марочные вина — Ркацители, Саперави, Цинандали и другие. Гид расскажет вам о грузинских технологиях производства вина, о его сортах и способах хранения.

Возвращаться в Тбилиси будем через Гомборский перевал с великолепным видом на закат.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, все дегустации
  • Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) — от 30 лари/чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€19
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 63 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Все краски Кахетии (Ангелина)Все краски Кахетии (Ангелина)Все краски Кахетии (Ангелина)Все краски Кахетии (Ангелина)Все краски Кахетии (Ангелина)Все краски Кахетии (Ангелина)Все краски Кахетии (Ангелина)Все краски Кахетии (Ангелина)Все краски Кахетии (Ангелина)Все краски Кахетии (Ангелина)Все краски Кахетии (Светлана)Все краски Кахетии (Светлана)Все краски Кахетии (Светлана)Все краски Кахетии (Михаил)Все краски Кахетии (Dmytro)Все краски Кахетии (Анна)Все краски Кахетии (Анна)Все краски Кахетии (Анна)Все краски Кахетии (Анна)Все краски Кахетии (Анна)Все краски Кахетии (Анна)Все краски Кахетии (Мария)Все краски Кахетии (Мария)Все краски Кахетии (Мария)Все краски Кахетии (Мария)Все краски Кахетии (Anna)Все краски Кахетии (Anna)Все краски Кахетии (Anna)Все краски Кахетии (Anna)Все краски Кахетии (Anna)
Ангелина
4 июня 2024
Кахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречается с улыбкой на лице и гостеприимством в сердце. Такое сочетание природной красоты и теплоты людей делает Кахетию по-настоящему уникальным местом, куда хочется возвращаться снова и снова. СПАСИБО ВАШЕЙ КОМАНДЕ, ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЭКСКУРСИЮ.
Кахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречается
Н
30 мая 2024
Очень понравилась экскурсия с гидом Владимиром! Узнали от него много интересной информации о Грузии и ее народе. Человек с душой относится к своему делу. Спасибо большое за теплую атмосферу на протяжении всей поездки! Даже местами дождливой погоде не удалось испортить впечатления от чарующей и душевной Кахетии!
Л
29 мая 2024
Отличная экскурсия. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек?, который действительно знает историю своего народа и доносит ее до туристов!! Рекомендуем данную экскурсию все очень понравилось. И погуляли, и поели, и продигустировали
М
29 мая 2024
Это была чудесная умиротворяющая экскурсия с прекрасными видами, вкусным вином, чурчхелой и многим другим. Наш гид Роланд рассказал очень много интересных историй и из жизни, и об истории самих мест и достопримечательностей, где мы побывали. Место, где мы обедали, выбрали просто супер,вид на Алазанскую долину просто невероятный. Большое спасибо за организацию нашего маленького путешествия
М
26 мая 2024
Прекрасный день в Кахетии Выбрали поездку в Кахетию. В назначенное время в 9:00 без опозданий началась экскурсия, автомобиль Мерседес свеженький, очень комфортабельный. Побывали на различных экспозициях, нам провели винные дегустации,
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дегустация сыра, горячего хлеба. Пообедали на обратном пути в отличном ресторане. Отдельно хочу поблагодарить нашего экскурсовода Лану, очень интересные рассказы о истории, отличные виды и конечно же прекрасный грузинский юмор. Обязательно вернемся в Тбилиси и поедем на другую экскурсию. Спасибо!!

М
24 мая 2024
Всё прошло супер, эта экскурсия превзошла все наши ожидания. Огромное спасибо нашему гиду Давиду - он провел великолепную программу, много рассказал об истории и обычаях Грузии, мы побывали на двух (!) дегустациях вина, столько вина и чачи я в жизни не пил 😅 В общем нам всем оооочень понравилось, так что я максимально рекомендую эту экскурсию
М
22 мая 2024
Добрый день! Только доехала до дома и пишу отзыв с задержкой (с телефона было неудобно). Благодарим всю вашу команду за неообычную поездку в Кахетию. Особое спасибо гиду Лане. С удовольствием
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проехались по красивым местам, продегустировали все что возможно съесть и выпить. И самое главное Лане удалось нас убедить что Алазанская долина там есть! Это я к тому что был дождь и сильный непроглядный туман. Фото-видео получились эпические, впечатления это не испортило. Есть стимул вернуться! Ещё раз спасибо!

Я
22 мая 2024
Спасибо большое за организацию такой экскурсии!
i
22 мая 2024
Все очень понравилось Спасибо за организацию👍будем рекомендовать
Диана
20 мая 2024
Мне понравилось, что экскурсоводша отвечала на вопросы и много рассказывала сама о грузинах.
Чурчхела и хлеб были интересными, но слишком длинными остановками.
Ресторан был действительно вкусным, и очень удобно что дегустация проходит пока готовятся заказанные блюда.
Элла
16 мая 2024
Экскурсия - восторг. Гид Владимир очень хорошо знает историю своей страны, почти всю дорогу что-то рассказывал, и это было не навязчиво, все факты и истории интересные (без сплошного перечислений дат), что не вопрос от туриста, то очень интересный ответ. Владимиру - браво!
Все места, посещенные на маршруте, впечатляющие. Короче, топчик, рекомендую.
Д
16 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Владимиру за интересный и познавательный рассказ. Чувствуется что он сам очень любит Грузию и хочет заинтересовать других. Ему это удалось, я влюбилась в Грузию. Продуманный маршрут, грамотная организация. Я рекомендую путешествовать с этой компанией.
Я
16 мая 2024
Очень довольны остались поездкой! Интересная программа, продуманный маршрут. Очень комфортная машина, и опытный водитель. Дегустации все вовремя и ненавязчиво)

Нам посчастливилось ехать с прекрасным рассказчиком Владимиром, много интересной информации, юмора и диалогов.

Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию.
Е
14 мая 2024
Несмотря на непогоду, экскурсия, благодаря замечательному гиду Лане, прошла интересно и запоминающе. Огромное спасибо!диди мадлоба! Лане
София
11 мая 2024
Понравилась экскурсия и гид Владимир. Очень интересно рассказывал, знает ооочень много и видно, что любит свою работу. Пробовали домашний сыр, шоти, чурчхелу, вино – все вкусно. Только чурчхела дороже, чем в Тбилиси или в Мцхете даже (хотя там ничуть не хуже). Но все равно мы очень довольны, спасибо!

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