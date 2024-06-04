Кахетия - регион с богатой историей, в которую вы окунётесь во время нашей экскурсии.
Побывайте в Алазанской долине с множеством средневековых монастырей и виноделен, узнайте легенды самого романтичного города нашей страны
Побывайте в Алазанской долине с множеством средневековых монастырей и виноделен, узнайте легенды самого романтичного города нашей страны
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация марочных вин
- 🏰 Посещение средневековых монастырей и замков
- 🍯 Пробование традиционных грузинских лакомств
- 🌄 Великолепные виды на Алазанскую долину
- 🚌 Комфортабельный трансфер на микроавтобусе
- 🕍 Узнавание историй и легенд от профессионального гида
Что можно увидеть
- Село Манави
- Село Бадиаури
- Город любви Сигнахи
- Монастырь Бодбе
- Город Телави
- Гомборский перевал
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Село Манави. Здесь вас ждёт большая дегустация даров Грузии — чурчхелы, пастилы, мёда и чачи.
- Село Бадиаури. Понаблюдаем, как в глиняной печи готовится традиционный хлеб — шоти.
- Город любви Сигнахи. Прогуляемся по крепостной стене 18 века, окунёмся в историю сооружения и полюбуемся видами на Алазанскую долину. А также поговорим о том, почему этот город называют самым романтичным в стране.
- Монастырь Бодбе. Вы увидите место, где похоронена святая Нино.
- Город Телави. Посмотрим на дворец Ираклия II, могучий 800-летний платан и продегустируем марочные вина — Ркацители, Саперави, Цинандали и другие. Гид расскажет вам о грузинских технологиях производства вина, о его сортах и способах хранения.
Возвращаться в Тбилиси будем через Гомборский перевал с великолепным видом на закат.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, все дегустации
- Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) — от 30 лари/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 52 раза на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€19
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sergei — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 647 туристов
Меня зовут Сергей, я родился и вырос в солнечной Грузии. Гидом работаю более семи лет. Хорошо разбираюсь в истории страны, её кухне, винах и традициях. Моя команда состоит из таких же харизматичных профессионалов, как и я. Ждём вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 63 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ангелина
4 июня 2024
Кахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречается с улыбкой на лице и гостеприимством в сердце. Такое сочетание природной красоты и теплоты людей делает Кахетию по-настоящему уникальным местом, куда хочется возвращаться снова и снова. СПАСИБО ВАШЕЙ КОМАНДЕ, ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЭКСКУРСИЮ.
Н
Наталья
30 мая 2024
Очень понравилась экскурсия с гидом Владимиром! Узнали от него много интересной информации о Грузии и ее народе. Человек с душой относится к своему делу. Спасибо большое за теплую атмосферу на протяжении всей поездки! Даже местами дождливой погоде не удалось испортить впечатления от чарующей и душевной Кахетии!
Л
Лариса
29 мая 2024
Отличная экскурсия. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек?, который действительно знает историю своего народа и доносит ее до туристов!! Рекомендуем данную экскурсию все очень понравилось. И погуляли, и поели, и продигустировали
М
Муха
29 мая 2024
Это была чудесная умиротворяющая экскурсия с прекрасными видами, вкусным вином, чурчхелой и многим другим. Наш гид Роланд рассказал очень много интересных историй и из жизни, и об истории самих мест и достопримечательностей, где мы побывали. Место, где мы обедали, выбрали просто супер,вид на Алазанскую долину просто невероятный. Большое спасибо за организацию нашего маленького путешествия
М
Марина
26 мая 2024
Прекрасный день в Кахетии Выбрали поездку в Кахетию. В назначенное время в 9:00 без опозданий началась экскурсия, автомобиль Мерседес свеженький, очень комфортабельный. Побывали на различных экспозициях, нам провели винные дегустации,
М
Максим
24 мая 2024
Всё прошло супер, эта экскурсия превзошла все наши ожидания. Огромное спасибо нашему гиду Давиду - он провел великолепную программу, много рассказал об истории и обычаях Грузии, мы побывали на двух (!) дегустациях вина, столько вина и чачи я в жизни не пил 😅 В общем нам всем оооочень понравилось, так что я максимально рекомендую эту экскурсию
М
Майя
22 мая 2024
Добрый день! Только доехала до дома и пишу отзыв с задержкой (с телефона было неудобно). Благодарим всю вашу команду за неообычную поездку в Кахетию. Особое спасибо гиду Лане. С удовольствием
Я
Яна
22 мая 2024
Спасибо большое за организацию такой экскурсии!
i
inga
22 мая 2024
Все очень понравилось Спасибо за организацию👍будем рекомендовать
Диана
20 мая 2024
Мне понравилось, что экскурсоводша отвечала на вопросы и много рассказывала сама о грузинах.
Чурчхела и хлеб были интересными, но слишком длинными остановками.
Ресторан был действительно вкусным, и очень удобно что дегустация проходит пока готовятся заказанные блюда.
Чурчхела и хлеб были интересными, но слишком длинными остановками.
Ресторан был действительно вкусным, и очень удобно что дегустация проходит пока готовятся заказанные блюда.
Элла
16 мая 2024
Экскурсия - восторг. Гид Владимир очень хорошо знает историю своей страны, почти всю дорогу что-то рассказывал, и это было не навязчиво, все факты и истории интересные (без сплошного перечислений дат), что не вопрос от туриста, то очень интересный ответ. Владимиру - браво!
Все места, посещенные на маршруте, впечатляющие. Короче, топчик, рекомендую.
Все места, посещенные на маршруте, впечатляющие. Короче, топчик, рекомендую.
Д
Дарья
16 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Владимиру за интересный и познавательный рассказ. Чувствуется что он сам очень любит Грузию и хочет заинтересовать других. Ему это удалось, я влюбилась в Грузию. Продуманный маршрут, грамотная организация. Я рекомендую путешествовать с этой компанией.
Я
Яна
16 мая 2024
Очень довольны остались поездкой! Интересная программа, продуманный маршрут. Очень комфортная машина, и опытный водитель. Дегустации все вовремя и ненавязчиво)
Нам посчастливилось ехать с прекрасным рассказчиком Владимиром, много интересной информации, юмора и диалогов.
Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию.
Нам посчастливилось ехать с прекрасным рассказчиком Владимиром, много интересной информации, юмора и диалогов.
Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию.
Е
Елена
14 мая 2024
Несмотря на непогоду, экскурсия, благодаря замечательному гиду Лане, прошла интересно и запоминающе. Огромное спасибо!диди мадлоба! Лане
София
11 мая 2024
Понравилась экскурсия и гид Владимир. Очень интересно рассказывал, знает ооочень много и видно, что любит свою работу. Пробовали домашний сыр, шоти, чурчхелу, вино – все вкусно. Только чурчхела дороже, чем в Тбилиси или в Мцхете даже (хотя там ничуть не хуже). Но все равно мы очень довольны, спасибо!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
8 часов
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
скидка
69%
Групповая
10 часов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
45€14 за человека