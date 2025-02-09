Волшебное путешествие по Кахетии – романтика Сигнахи, святость Бодбе, Алазанская долина и винные традиции Приглашаем вас в незабываемое туристическое приключение в самом сердце Кахетии, где живописные улочки Сигнахи, святость монастыря Бодбе и бескрайние горизонты Алазанской долины будут сочетаться с грузинским гостеприимством и традициями. 🌿 Сигнахи – город любви Прогуляйтесь по красивым узким улочкам Сигнахи, полюбуйтесь средневековым замком города и красочными балконами, с которых открывается незабываемый вид на Алазнинскую долину и Кавказские горы. Сигнахи покоряет сердце каждого своей теплотой и романтической атмосферой. ⛪ Остановка в монастыре Бодбе – центре чистоты и духовного покоя. Одна из самых важных частей тура – посещение монастыря Бодбе. Монастырь, где хранятся мощи святой Нино, которая внесла Христианство в Грузию как религию, расположен на высоком холме недалеко от Сигнахи, откуда открывается удивительный вид на Алазанскую долину. Здесь вы почувствуете духовный покой и благодатную обстановку, наполняющую светом сердце и разум. Вам будет предоставлено время для посещения территории монастыря и сбора духовной энергии. 🍷 Дегустация вин - вкус и традиции Кахетии Посетите аутентичную дегустацию вин, где местные виноделы поделятся с вами многовековыми традициями производства вина. Вы попробуете разные сорта вин, изготовленных из местных виноградников, и почувствуете дух Кахетии в каждом глотке. 🍇 Мастер-класс изготовления чурчхелы Устройте сладкое приключение и присоединяйтесь к мастер-классу изготовления чурчхелы! Окунете самостоятельно нити на которых нанизаны орехи в бадаги (изготовленный натуральным виноградным соком) и почувствуйте грузинское тепло и сладкие традиции. ⛰ Алазнинская долина и грандиозные виды Кавказа Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными пейзажами Алазанской долины и гордыми вершинами Кавказского хребта. Эти впечатляющие виды добавят вам покоя и величия. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя величие и красоту Кахетии! Вас ждут романтика Сигнахи, чистота Бодбе, разнообразные ароматы вина и сладкие грузинские традиции. Важная информация:

Туры не отменяются даже при плохой погоде! Если вас беспокоят погодные условия, пожалуйста, заранее сообщите об этом нам и мы постораемся заменить вам дату. Связь по Whatsapp • Оплата на месте возможна в лари, долларах или евро по курсу. Сдача возможна только в лари.