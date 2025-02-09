Сокровища Кахетии: винная дегустация из Сигнахи и начало православия Грузии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кахетии, чтобы прочувствовать настоящий дух этого края.

Вас ждут прогулки по уютным улочкам старинных городков Манави и Сигнахи, древний монастырь Бодбе, рассказы о древних легендах, мастер-классы по приготовлению чурчхелы и традиционного грузинского хлеба, а также настоящий гастрономический праздник.
4.94
51 отзыв
Сокровища Кахетии: винная дегустация из Сигнахи и начало православия Грузии
Сокровища Кахетии: винная дегустация из Сигнахи и начало православия Грузии
Сокровища Кахетии: винная дегустация из Сигнахи и начало православия Грузии
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 09:15

Описание мастер-класса

Волшебное путешествие по Кахетии – романтика Сигнахи, святость Бодбе, Алазанская долина и винные традиции Приглашаем вас в незабываемое туристическое приключение в самом сердце Кахетии, где живописные улочки Сигнахи, святость монастыря Бодбе и бескрайние горизонты Алазанской долины будут сочетаться с грузинским гостеприимством и традициями. 🌿 Сигнахи – город любви Прогуляйтесь по красивым узким улочкам Сигнахи, полюбуйтесь средневековым замком города и красочными балконами, с которых открывается незабываемый вид на Алазнинскую долину и Кавказские горы. Сигнахи покоряет сердце каждого своей теплотой и романтической атмосферой. ⛪ Остановка в монастыре Бодбе – центре чистоты и духовного покоя. Одна из самых важных частей тура – посещение монастыря Бодбе. Монастырь, где хранятся мощи святой Нино, которая внесла Христианство в Грузию как религию, расположен на высоком холме недалеко от Сигнахи, откуда открывается удивительный вид на Алазанскую долину. Здесь вы почувствуете духовный покой и благодатную обстановку, наполняющую светом сердце и разум. Вам будет предоставлено время для посещения территории монастыря и сбора духовной энергии. 🍷 Дегустация вин - вкус и традиции Кахетии Посетите аутентичную дегустацию вин, где местные виноделы поделятся с вами многовековыми традициями производства вина. Вы попробуете разные сорта вин, изготовленных из местных виноградников, и почувствуете дух Кахетии в каждом глотке. 🍇 Мастер-класс изготовления чурчхелы Устройте сладкое приключение и присоединяйтесь к мастер-классу изготовления чурчхелы! Окунете самостоятельно нити на которых нанизаны орехи в бадаги (изготовленный натуральным виноградным соком) и почувствуйте грузинское тепло и сладкие традиции. ⛰ Алазнинская долина и грандиозные виды Кавказа Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными пейзажами Алазанской долины и гордыми вершинами Кавказского хребта. Эти впечатляющие виды добавят вам покоя и величия. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя величие и красоту Кахетии! Вас ждут романтика Сигнахи, чистота Бодбе, разнообразные ароматы вина и сладкие грузинские традиции. Важная информация:
Туры не отменяются даже при плохой погоде! Если вас беспокоят погодные условия, пожалуйста, заранее сообщите об этом нам и мы постораемся заменить вам дату. Связь по Whatsapp • Оплата на месте возможна в лари, долларах или евро по курсу. Сдача возможна только в лари.

Каждый день в 09:15. Мы вас встретим на месте встречи в 09:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$21.60
Дети до 10 лет$18
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город любви Сигнахи
  • Монастырь Бодбе
  • Манави
  • Бадиаури
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе - Mercedes Benz Sprinter
  • Услуги гида
  • Дегустация чачи
  • Дегустация вина
  • Дегустация коньяка
  • Дегустации местных сладостей (чурчхела, пастила, мед)
  • Дегустация местного сыра
  • Бесплатный сбор с вашего адреса - больше чем 2 человека (в радиусе до 1, 5 км от места встречи)
Что не входит в цену
  • Обед
  • Участие в мастер-классах - 5 лари/чел.
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:15. Мы вас встретим на месте встречи в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 51 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
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А
9 фев 2025
Экскурсия в Кахетию: замечательные виды на Алазанскую долину из храма в Бодве, винная дегустация, шоти и вкусная еда
А
27 янв 2025
Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия. Отдельно спасибо гиду Тимуру! Создал очень хорошую атмосферу и все было на позитиве)
О
20 янв 2025
Ездили на экскурсию Сокровища Кахетии с семьей и остались в восторге. Великолепная организация, интереснейшие рассказы гида Тимура, вкуснейшая дегустация вина,коньяка и чачи, мастер-класс по изготовлению чурчхелы, наша прекрасная интернациональная группа, ну и конечно сама Кахетия превосходна. При следующем посещении Грузии обязательно поедем на другие экскурсии с этой замечательной командой!
R
9 янв 2025
Экскурсия проходит на двух языках В ходе экскурсии показали как пекут местный хлеб делают чурчхелу и провели две дегустации у частных производителей. Сам процесс производства вина и настоек не показали.
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В описании экскурсии указано, что стоимость обеда от 25 Лари по факту за эти деньги можно только чай из пакета и еще, что то очень очень маленькое съесть (с учетом сервисных сборов). Необходимо заранее сообщать достоверную информацию (обед от 50 Лари).

L
5 янв 2025
Мне все очень понравилось! Большое спасибо команде и особенно нашему гиду Нике, все рассказывал очень понятно и отвечал на все вопросы, а так же очень позитивный человек! Места красивые и вино вкусное! Всем советую поехать! Не пожалеете!
M
30 дек 2024
Приятная поездка, вкусное вино и заботливый гид, что еще нужно) Спасибо!
Y
20 дек 2024
Мы хотели бы выразить свою бесконечную благодарность Джимми за потрясающую экскурсию. Он несомненно самый лучший гид (ЧПС) которого мы когда либо встречали.
Есть немало гидов хорошо знающих и умеющих довести информацию
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до вас но передать всё то человеческое тепло и любовь к Грузии как это смог Джимми, создать потрясающую атмосферу в группе состоящей из русских, израильтян, французов, иранцев, иракцев, индусов и филиппинцев на двух языках так что в конце все почувствовали себя друзьями… Это было незабываемо.

А
9 дек 2024
Девушка гид Мариам опоздала к выезду на 40 минут,соответственно на местах не было особо свободного времени,а на последнюю локацию ехать не было смысла-было темно,и альтернативы никакой не предложили. Все остальное вроде бы не плохо,гид говорила на нескольких языках,но надо еще поднабраться опыта у коллег.
А
7 дек 2024
Отличная экскурсия! Пробовали очень вкусное вино. Организовано все супер, надеюсь ещё вернуться в Грузию и поездить по другим вашим экскурсиям.
А
29 ноя 2024
День прошел превосходно! До сих пор под впечатлениями. Все было на вышем уровне! Спасибо вам за хорошие эмоции)
А
23 ноя 2024
М
23 ноя 2024
Гид Мария просто поразила своими знаниями) очень позитивно и впечатляюще прошел день. Советую посетить данный тур если хотите познакомться с Грузией и превосходной кахетией
В
16 ноя 2024
Наш гид Леван скрасил этот день) Столько многого узнали, очень впечатлил нас своими рассказами а дегустации вин были щедрыми и вкусными. Мы сами изготовили чурчхелы -было очень весело. Если хотите провести день запоминающе тогда вам точно нужно выбирать эту экскурсию
С
13 ноя 2024
Экскурсия была просто WOW! Столько дегустаций, мастерклассы интересные рассказы нашего гида Левани, который создавал приятную атмосферу на протяжении всей экскурсии и баловал смоими интересными рассказами) Буду рекомендовать друзьям
Е
11 ноя 2024
Кахетия прекрасна! Мне провели детальную дегустацию я многое узнала о винах также увидела святыню и город любви. Наш гид по имени Леван был очень дружелюбным и рассказывал многое о туре,
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кроме этого на обратной дороге мы посетили Хроники Тбилиси, которая меня удивила своим величием на которой были изображены известные цари Грузии с расписаниями их величия в свою эпоху. Было прекрасно и незабываемо! Спасибо большое за хорошие воспоминания)

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