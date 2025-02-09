Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кахетии, чтобы прочувствовать настоящий дух этого края.
Вас ждут прогулки по уютным улочкам старинных городков Манави и Сигнахи, древний монастырь Бодбе, рассказы о древних легендах, мастер-классы по приготовлению чурчхелы и традиционного грузинского хлеба, а также настоящий гастрономический праздник.
Вас ждут прогулки по уютным улочкам старинных городков Манави и Сигнахи, древний монастырь Бодбе, рассказы о древних легендах, мастер-классы по приготовлению чурчхелы и традиционного грузинского хлеба, а также настоящий гастрономический праздник.
Описание мастер-класса
Волшебное путешествие по Кахетии – романтика Сигнахи, святость Бодбе, Алазанская долина и винные традиции Приглашаем вас в незабываемое туристическое приключение в самом сердце Кахетии, где живописные улочки Сигнахи, святость монастыря Бодбе и бескрайние горизонты Алазанской долины будут сочетаться с грузинским гостеприимством и традициями. 🌿 Сигнахи – город любви Прогуляйтесь по красивым узким улочкам Сигнахи, полюбуйтесь средневековым замком города и красочными балконами, с которых открывается незабываемый вид на Алазнинскую долину и Кавказские горы. Сигнахи покоряет сердце каждого своей теплотой и романтической атмосферой. ⛪ Остановка в монастыре Бодбе – центре чистоты и духовного покоя. Одна из самых важных частей тура – посещение монастыря Бодбе. Монастырь, где хранятся мощи святой Нино, которая внесла Христианство в Грузию как религию, расположен на высоком холме недалеко от Сигнахи, откуда открывается удивительный вид на Алазанскую долину. Здесь вы почувствуете духовный покой и благодатную обстановку, наполняющую светом сердце и разум. Вам будет предоставлено время для посещения территории монастыря и сбора духовной энергии. 🍷 Дегустация вин - вкус и традиции Кахетии Посетите аутентичную дегустацию вин, где местные виноделы поделятся с вами многовековыми традициями производства вина. Вы попробуете разные сорта вин, изготовленных из местных виноградников, и почувствуете дух Кахетии в каждом глотке. 🍇 Мастер-класс изготовления чурчхелы Устройте сладкое приключение и присоединяйтесь к мастер-классу изготовления чурчхелы! Окунете самостоятельно нити на которых нанизаны орехи в бадаги (изготовленный натуральным виноградным соком) и почувствуйте грузинское тепло и сладкие традиции. ⛰ Алазнинская долина и грандиозные виды Кавказа Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными пейзажами Алазанской долины и гордыми вершинами Кавказского хребта. Эти впечатляющие виды добавят вам покоя и величия. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя величие и красоту Кахетии! Вас ждут романтика Сигнахи, чистота Бодбе, разнообразные ароматы вина и сладкие грузинские традиции. Важная информация:
Туры не отменяются даже при плохой погоде! Если вас беспокоят погодные условия, пожалуйста, заранее сообщите об этом нам и мы постораемся заменить вам дату. Связь по Whatsapp • Оплата на месте возможна в лари, долларах или евро по курсу. Сдача возможна только в лари.
Каждый день в 09:15. Мы вас встретим на месте встречи в 09:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$21.60
|Дети до 10 лет
|$18
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город любви Сигнахи
- Монастырь Бодбе
- Манави
- Бадиаури
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе - Mercedes Benz Sprinter
- Услуги гида
- Дегустация чачи
- Дегустация вина
- Дегустация коньяка
- Дегустации местных сладостей (чурчхела, пастила, мед)
- Дегустация местного сыра
- Бесплатный сбор с вашего адреса - больше чем 2 человека (в радиусе до 1, 5 км от места встречи)
Что не входит в цену
- Обед
- Участие в мастер-классах - 5 лари/чел.
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:15. Мы вас встретим на месте встречи в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 51 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
9 фев 2025
Экскурсия в Кахетию: замечательные виды на Алазанскую долину из храма в Бодве, винная дегустация, шоти и вкусная еда
А
Анастасия
27 янв 2025
Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия. Отдельно спасибо гиду Тимуру! Создал очень хорошую атмосферу и все было на позитиве)
О
Олеся
20 янв 2025
Ездили на экскурсию Сокровища Кахетии с семьей и остались в восторге. Великолепная организация, интереснейшие рассказы гида Тимура, вкуснейшая дегустация вина,коньяка и чачи, мастер-класс по изготовлению чурчхелы, наша прекрасная интернациональная группа, ну и конечно сама Кахетия превосходна. При следующем посещении Грузии обязательно поедем на другие экскурсии с этой замечательной командой!
R
Renat
9 янв 2025
Экскурсия проходит на двух языках В ходе экскурсии показали как пекут местный хлеб делают чурчхелу и провели две дегустации у частных производителей. Сам процесс производства вина и настоек не показали.
L
Lika
5 янв 2025
Мне все очень понравилось! Большое спасибо команде и особенно нашему гиду Нике, все рассказывал очень понятно и отвечал на все вопросы, а так же очень позитивный человек! Места красивые и вино вкусное! Всем советую поехать! Не пожалеете!
M
Maksim
30 дек 2024
Приятная поездка, вкусное вино и заботливый гид, что еще нужно) Спасибо!
Y
Yonatan
20 дек 2024
Мы хотели бы выразить свою бесконечную благодарность Джимми за потрясающую экскурсию. Он несомненно самый лучший гид (ЧПС) которого мы когда либо встречали.
Есть немало гидов хорошо знающих и умеющих довести информацию
Есть немало гидов хорошо знающих и умеющих довести информацию
А
Антонина
9 дек 2024
Девушка гид Мариам опоздала к выезду на 40 минут,соответственно на местах не было особо свободного времени,а на последнюю локацию ехать не было смысла-было темно,и альтернативы никакой не предложили. Все остальное вроде бы не плохо,гид говорила на нескольких языках,но надо еще поднабраться опыта у коллег.
А
Анастасия
7 дек 2024
Отличная экскурсия! Пробовали очень вкусное вино. Организовано все супер, надеюсь ещё вернуться в Грузию и поездить по другим вашим экскурсиям.
А
Анна
29 ноя 2024
День прошел превосходно! До сих пор под впечатлениями. Все было на вышем уровне! Спасибо вам за хорошие эмоции)
А
Александра
23 ноя 2024
М
Мария
23 ноя 2024
Гид Мария просто поразила своими знаниями) очень позитивно и впечатляюще прошел день. Советую посетить данный тур если хотите познакомться с Грузией и превосходной кахетией
В
Владимир
16 ноя 2024
Наш гид Леван скрасил этот день) Столько многого узнали, очень впечатлил нас своими рассказами а дегустации вин были щедрыми и вкусными. Мы сами изготовили чурчхелы -было очень весело. Если хотите провести день запоминающе тогда вам точно нужно выбирать эту экскурсию
С
Света
13 ноя 2024
Экскурсия была просто WOW! Столько дегустаций, мастерклассы интересные рассказы нашего гида Левани, который создавал приятную атмосферу на протяжении всей экскурсии и баловал смоими интересными рассказами) Буду рекомендовать друзьям
Е
Екатерина
11 ноя 2024
Кахетия прекрасна! Мне провели детальную дегустацию я многое узнала о винах также увидела святыню и город любви. Наш гид по имени Леван был очень дружелюбным и рассказывал многое о туре,
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