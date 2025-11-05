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необычным. Леван прекрасно знает историю Грузии и маршрут, по которому везёт туристов, но при этом не бомбардировал нас исторической и другой информацией, а рассказывал то, что действительно важно, и подробно отвечал на самые разные вопросы. Другими словами, он следовал за интересами группы, а не своими собственными, что очень ценно.



Нам было очень комфортно с Леваном в том числе потому, что он нас не торопил, позволяя осмотреть все места остановок, пройтись, пофотографировать, почувствовать место.



Мы получили очень большое удовольствие. Леван, спасибо большое! Надеемся, что получится снова заказать экскурсию, когда будем в Грузии следующий раз.