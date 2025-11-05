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Трусовское ущелье – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Трусовское ущелье» в Тбилиси, цены от €68. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
На машине
8 часов
82 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
Путешествие в ущелье Трусохеви - это уникальная возможность увидеть нетуристические уголки Грузии, насладиться природой и узнать историю покинутых сёл
Начало: место вашего проживания
Завтра в 09:30
29 июн в 09:30
€218 за всё до 5 чел.
Покинутые башни ущелья Трусо
На автобусе
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Покинутые башни ущелья Трусо
Путешествие в ущелье Трусо перенесет вас в эпоху сторожевых башен и горных пейзажей. Впечатляющие виды и уникальные традиции ждут вас
Начало: Автовокзал «Дидубе»
Завтра в 08:00
28 июн в 08:30
€400 за всё до 20 чел.
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов (в мини-группе)
Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии
Начало: В Пушкинском сквере
19 июл в 09:00
26 июл в 09:00
€68 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
Леван - шикарный гид и человек! Очень терпеливый и тактичный. Никогда не подгонял, давал полностью насладиться уникальными видами и локациями.
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Был готов ответить на любой вопрос. Сам тур того точно стоит. В прошлом году были на Казбеке (с другим гидом), и могу сказать что данный маршрут подарил больше эмоций. Хоть обе локации хороши, но эта более уникальна из-за своей труднодоступности.

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R
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
Были на экскурсии 30.10.2025. Хоть и было прохладно, но погода была ясная и солнечная. Дорога немного долгая, но она сопровождается красивыми пейзажами и конечный пункт однозначно того стоит.
Были на экскурсии 30.10.2025. Хоть и было прохладно, но погода была ясная и солнечная. Дорога немного
Были на экскурсии 30.10.2025. Хоть и было прохладно, но погода была ясная и солнечная. Дорога немного
Были на экскурсии 30.10.2025. Хоть и было прохладно, но погода была ясная и солнечная. Дорога немного
Были на экскурсии 30.10.2025. Хоть и было прохладно, но погода была ясная и солнечная. Дорога немного
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Е
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
Невероятное путешествие в невероятное место в сопровождении приятнейшего человека. Природная красота ущелья поражает. Счастливы, что удалось попасть в это место,
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куда не каждый день можно добраться и не каждой машине. Солнечная погода нам благоволила, удалось посмотреть все возможные краски: источников, травертинов и осени. От всей души рекоммендую Левана, как опытного водителя, интересного собеседника, человека, который любит и многое знает о своей стране.

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Н
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
Отлично организованная экскурсия. Узнали много интересного. Замечательное уникальное место, очень красивое. Леван - отличный гид. Всем рекомендуем, уверены - эта экскурсия понравится и оставит незабываемые впечатления.
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Е
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
Нам очень понравилась экскурсия с Леваном. Он очень профессиональный гид, и это проявляется во всём. Маршрут был очень интересным и
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необычным. Леван прекрасно знает историю Грузии и маршрут, по которому везёт туристов, но при этом не бомбардировал нас исторической и другой информацией, а рассказывал то, что действительно важно, и подробно отвечал на самые разные вопросы. Другими словами, он следовал за интересами группы, а не своими собственными, что очень ценно.

Нам было очень комфортно с Леваном в том числе потому, что он нас не торопил, позволяя осмотреть все места остановок, пройтись, пофотографировать, почувствовать место.

Мы получили очень большое удовольствие. Леван, спасибо большое! Надеемся, что получится снова заказать экскурсию, когда будем в Грузии следующий раз.

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Aleksandr
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
Отличная экскурсия. Безумно красивые места. Спасибо Левану за отличную поездку. Очень приятный гид,все понятно рассказал. Поводил по интересным местам (одевайте удобную обувь). Рекомендую
Отличная экскурсия. Безумно красивые места. Спасибо Левану за отличную поездку. Очень приятный гид,все понятно рассказал. Поводил
Отличная экскурсия. Безумно красивые места. Спасибо Левану за отличную поездку. Очень приятный гид,все понятно рассказал. Поводил
Отличная экскурсия. Безумно красивые места. Спасибо Левану за отличную поездку. Очень приятный гид,все понятно рассказал. Поводил
Отличная экскурсия. Безумно красивые места. Спасибо Левану за отличную поездку. Очень приятный гид,все понятно рассказал. Поводил+6
Отличная экскурсия. Безумно красивые места. Спасибо Левану за отличную поездку. Очень приятный гид,все понятно рассказал. Поводил
Отличная экскурсия. Безумно красивые места. Спасибо Левану за отличную поездку. Очень приятный гид,все понятно рассказал. Поводил
Отличная экскурсия. Безумно красивые места. Спасибо Левану за отличную поездку. Очень приятный гид,все понятно рассказал. Поводил
Отличная экскурсия. Безумно красивые места. Спасибо Левану за отличную поездку. Очень приятный гид,все понятно рассказал. Поводил
Отличная экскурсия. Безумно красивые места. Спасибо Левану за отличную поездку. Очень приятный гид,все понятно рассказал. Поводил
Отличная экскурсия. Безумно красивые места. Спасибо Левану за отличную поездку. Очень приятный гид,все понятно рассказал. Поводил
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А
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
Леван - приятный собеседник и гид, хорошо знаком с историей, природой и культурой. Отвёз нас в уникальное место, куда очень
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сложно добраться. Показал прекрасные места, которые никто из стандартных гидов и маршрутов не охватывает. Дорога до ущелья стоит времени, на него затраченного. Вы сможете насладиться нетронутой природой, захватывающими душу пейзажами и интересной историей.

Леван - приятный собеседник и гид, хорошо знаком с историей, природой и культурой. Отвёз нас в
Леван - приятный собеседник и гид, хорошо знаком с историей, природой и культурой. Отвёз нас в
Леван - приятный собеседник и гид, хорошо знаком с историей, природой и культурой. Отвёз нас в
Леван - приятный собеседник и гид, хорошо знаком с историей, природой и культурой. Отвёз нас в+5
Леван - приятный собеседник и гид, хорошо знаком с историей, природой и культурой. Отвёз нас в
Леван - приятный собеседник и гид, хорошо знаком с историей, природой и культурой. Отвёз нас в
Леван - приятный собеседник и гид, хорошо знаком с историей, природой и культурой. Отвёз нас в
Леван - приятный собеседник и гид, хорошо знаком с историей, природой и культурой. Отвёз нас в
Леван - приятный собеседник и гид, хорошо знаком с историей, природой и культурой. Отвёз нас в
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М
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
Это уникальная локация, в которую можно попасть далеко не в любое время года и не с каждым гидом. Поэтому даже не сомневайтесь, подарите себе эту природу и эти ощущения. Спасибо, Леван!
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Karin
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
Путешествовать с нашим гидом было очень интересно, познавательно и весело. Потрясающие виды, которые стоят своих денег. Очень рекомендую!
Путешествовать с нашим гидом было очень интересно, познавательно и весело. Потрясающие виды, которые стоят своих денег. Очень рекомендую!
Путешествовать с нашим гидом было очень интересно, познавательно и весело. Потрясающие виды, которые стоят своих денег. Очень рекомендую!
Путешествовать с нашим гидом было очень интересно, познавательно и весело. Потрясающие виды, которые стоят своих денег. Очень рекомендую!
Путешествовать с нашим гидом было очень интересно, познавательно и весело. Потрясающие виды, которые стоят своих денег. Очень рекомендую!+2
Путешествовать с нашим гидом было очень интересно, познавательно и весело. Потрясающие виды, которые стоят своих денег. Очень рекомендую!
Путешествовать с нашим гидом было очень интересно, познавательно и весело. Потрясающие виды, которые стоят своих денег. Очень рекомендую!
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Д
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
Леван провел для нас прекрасную экскурсию. Он превосходно знает историю страны, регионов, мы получили от него огромный объем информации, который был подан очень интересно. Всем очень рекомендуем!
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Всего 93 отзыва в Тбилиси в категории "Трусовское ущелье"

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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Трусовское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов;
  2. Покинутые башни ущелья Трусо;
  3. Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов (в мини-группе).
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия;
  2. Серные бани;
  3. Старый Тбилиси;
  4. Площадь Свободы;
  5. Крепость Нарикала;
  6. Монастырь Джвари;
  7. Сигнахи;
  8. Мост мира;
  9. Крепость Ананури;
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе.
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2026
Сейчас в Тбилиси в категории "Трусовское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 68 до 400. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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