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Индивидуальная
до 5 чел.
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов
Путешествие в ущелье Трусохеви - это уникальная возможность увидеть нетуристические уголки Грузии, насладиться природой и узнать историю покинутых сёл
Начало: место вашего проживания
Завтра в 09:30
29 июн в 09:30
€218 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Покинутые башни ущелья Трусо
Путешествие в ущелье Трусо перенесет вас в эпоху сторожевых башен и горных пейзажей. Впечатляющие виды и уникальные традиции ждут вас
Начало: Автовокзал «Дидубе»
Завтра в 08:00
28 июн в 08:30
€400 за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Затерянное ущелье Трусо и Долина нарзанов (в мини-группе)
Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии
Начало: В Пушкинском сквере
19 июл в 09:00
26 июл в 09:00
€68 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Леван - шикарный гид и человек! Очень терпеливый и тактичный. Никогда не подгонял, давал полностью насладиться уникальными видами и локациями.
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R
Были на экскурсии 30.10.2025. Хоть и было прохладно, но погода была ясная и солнечная. Дорога немного долгая, но она сопровождается красивыми пейзажами и конечный пункт однозначно того стоит.
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Е
Невероятное путешествие в невероятное место в сопровождении приятнейшего человека. Природная красота ущелья поражает. Счастливы, что удалось попасть в это место,
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Н
Отлично организованная экскурсия. Узнали много интересного. Замечательное уникальное место, очень красивое. Леван - отличный гид. Всем рекомендуем, уверены - эта экскурсия понравится и оставит незабываемые впечатления.
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Е
Нам очень понравилась экскурсия с Леваном. Он очень профессиональный гид, и это проявляется во всём. Маршрут был очень интересным и
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Отличная экскурсия. Безумно красивые места. Спасибо Левану за отличную поездку. Очень приятный гид,все понятно рассказал. Поводил по интересным местам (одевайте удобную обувь). Рекомендую
+6
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А
Леван - приятный собеседник и гид, хорошо знаком с историей, природой и культурой. Отвёз нас в уникальное место, куда очень
+5
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М
Это уникальная локация, в которую можно попасть далеко не в любое время года и не с каждым гидом. Поэтому даже не сомневайтесь, подарите себе эту природу и эти ощущения. Спасибо, Леван!
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Путешествовать с нашим гидом было очень интересно, познавательно и весело. Потрясающие виды, которые стоят своих денег. Очень рекомендую!
+2
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Д
Леван провел для нас прекрасную экскурсию. Он превосходно знает историю страны, регионов, мы получили от него огромный объем информации, который был подан очень интересно. Всем очень рекомендуем!
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Всего 93 отзыва в Тбилиси в категории "Трусовское ущелье"
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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Трусовское ущелье»
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Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2026
Сейчас в Тбилиси в категории "Трусовское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 68 до 400. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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