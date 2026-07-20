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читать дальше уменьшить спешки, скучных лекций и шаблонных маршрутов — только красивые места, интересные истории, местные традиции, легенды и дружеская атмосфера. Для меня важно, чтобы после поездки вы увезли домой не только фотографии, но и тёплые воспоминания о стране и людях. Буду рад познакомить вас с настоящей Грузией!

Я родился и вырос в Грузии, поэтому знаю её не только по путеводителям. С 2021 года провожу экскурсии и каждый раз стараюсь показать гостям ту Грузию, которую любят сами грузины. Без