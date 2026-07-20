Со мной вы не просто увидите древние святыни и уютные улочки Сигнахи, а почувствуете ритм Кахетии: узнаете, как здесь веками делают вино, как живут местные и почему этот регион считается сердцем грузинского гостеприимства. Никакой спешки — будем останавливаться в красивых местах для фото, гулять и наслаждаться видами.
Описание экскурсии
- Монастырь Давид-Гареджи — уникальный пещерный комплекс в пустынной местности у границы с Азербайджаном. Вы осмотрите древние кельи, высеченные в скалах, фрески и насладитесь захватывающими видами.
- Селения Манави и Бадаури — в первом вы сможете попробовать традиционную грузинскую сладость — чурчхелу, а во втором заглянете в пекарню и увидите, как выпекают хлеб шоти в глиняной печи.
- Монастырь Бодбе — здесь покоятся мощи святой Нино, просветительницы Грузии, обратившей страну в христианство.
- Сигнахи — город любви с узкими улочками, домами с красной черепичной крышей и пейзажами Алазанской долины. У вас будет время, чтобы прогуляться и сделать красивые снимки.
- Дегустация (по желанию) — можем посетить винный погреб, где вы попробуете напитки, изготовленные в квеври — глиняных сосудах, зарытых в землю.
Вы узнаете:
- как в Кахетии переплетаются история, религия и винодельческие традиции.
- как готовят хлеб шоти и чурчхелу, почему до сих пор популярны и какое место занимают в повседневной жизни местных.
- про святую Нино и роль христианства в формировании грузинской культуры и идентичности.
- почему Сигнахи называют городом любви.
- как виноделие стало неотъемлемой частью жизни Кахетии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Mercedes-Benz V-Class (до 7 пассажиров) или Tesla Model 3 (до 3 пассажиров) — в зависимости от количества участников, детские кресла — по запросу.
- Подходит для большинства путешественников, но не рекомендуется людям с серьёзными ограничениями по ходьбе из-за каменистых участков в монастыре Давид-Гареджи и прогулок по Сигнахи.
- В программе запланированы кофе-паузы и время на обед в Сигнахи или в кафе по маршруту.
Дополнительные расходы
- Дегустация вин — 50 лари за чел. ($19).
- Обед, чурчхела и шоти (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рачо — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился и вырос в Грузии, поэтому знаю её не только по путеводителям. С 2021 года провожу экскурсии и каждый раз стараюсь показать гостям ту Грузию, которую любят сами грузины. Без
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