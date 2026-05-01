Описание тура

Организационные детали

Способы добраться:

1. Самый комфортный — прямой перелёт в Тбилиси.

Есть прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Сочи, Казани, Екатеринбурга, Самары.

Наша помощь: наш водитель встретит группу с табличкой в аэропорту Тбилиси и довезёт до отеля.

2. Максимум впечатлений без лишних затрат — можно прилететь напрямую в Тбилиси, а улететь домой из Владикавказа.

Почему это идеально: вы проедете по знаменитой Военно-Грузинской дороге — одной из самых живописных трасс в мире, которую не увидите при перелёте. Два региона в одной поездке: Грузия + Северная Осетия. Вы посетите ключевые достопримечательности Осетии без лишних затрат времени и денег.

Наша помощь: мы организуем для вас комфортный трансфер по всему маршруту, дополнительные экскурсии по Военно-Грузинской дороге и в Осетии (не входит в стоимость этой программы).

3. Бюджетная альтернатива — перелёт и обратный вылет из Владикавказа + трансфер.

Плюсы: часто самый экономичный вариант.

Важно: дорога от Владикавказа до Тбилиси — около 200 км (от 5+ часов в пути, часто зависит от ситуации на границе).

Наша помощь: мы поможем организовать трансфер через проверенных перевозчиков, которые встретят вас в аэропорту или на ж/д вокзале (от 3000 рублей в одну сторону, не входит в стоимость).

Совет: выбирайте рейс, который прилетает до 13:00, с учётом границы, дороги и разницы во времени, в Тбилиси будете поздно вечером.

4. Для любителей приключений — через Армению или другие города Грузии (Батуми или Кутаиси). Идеально, если хотите посмотреть две страны сразу или из вашего города есть удобные рейсы.