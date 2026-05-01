Вас ждут знаменитые целебные источники Боржоми, старинные крепости Рабат и Хертвиси, пещерный монастырь Вардзия и вулканические скалы Уплисцихе.
Описание тура
Организационные детали
Способы добраться:
1. Самый комфортный — прямой перелёт в Тбилиси.
Есть прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Сочи, Казани, Екатеринбурга, Самары.
Наша помощь: наш водитель встретит группу с табличкой в аэропорту Тбилиси и довезёт до отеля.
2. Максимум впечатлений без лишних затрат — можно прилететь напрямую в Тбилиси, а улететь домой из Владикавказа.
Почему это идеально: вы проедете по знаменитой Военно-Грузинской дороге — одной из самых живописных трасс в мире, которую не увидите при перелёте. Два региона в одной поездке: Грузия + Северная Осетия. Вы посетите ключевые достопримечательности Осетии без лишних затрат времени и денег.
Наша помощь: мы организуем для вас комфортный трансфер по всему маршруту, дополнительные экскурсии по Военно-Грузинской дороге и в Осетии (не входит в стоимость этой программы).
3. Бюджетная альтернатива — перелёт и обратный вылет из Владикавказа + трансфер.
Плюсы: часто самый экономичный вариант.
Важно: дорога от Владикавказа до Тбилиси — около 200 км (от 5+ часов в пути, часто зависит от ситуации на границе).
Наша помощь: мы поможем организовать трансфер через проверенных перевозчиков, которые встретят вас в аэропорту или на ж/д вокзале (от 3000 рублей в одну сторону, не входит в стоимость).
Совет: выбирайте рейс, который прилетает до 13:00, с учётом границы, дороги и разницы во времени, в Тбилиси будете поздно вечером.
4. Для любителей приключений — через Армению или другие города Грузии (Батуми или Кутаиси). Идеально, если хотите посмотреть две страны сразу или из вашего города есть удобные рейсы.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Сегодня мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после дороги.
Боржоми, крепости Рабат и Хертвиси, Вардзия
Сегодня отправимся в Центральную Грузию. Мы поедем к знаменитым целебным источникам Боржоми, по дороге увидим лесистые горы Боржомского ущелья и пейзажи курорта. Посетим крепость Рабат — комплекс, состоящий из построек разных периодов Средневековья: православной церкви, мечети, родового замка князей Джакели, цитадели и крепостных стен.
Увидим крепость Хертвиси 10 века, расположенную на скалистом утёсе в месте слияния реки Куры и её притока Паравани. Затем побываем у пещерного монастыря Вардзия — исторического и архитектурного памятника, высеченного в скале на левом берегу Куры.
Маршрут 600 км, экскурсия с 8:00 до 22:00.
Мцхета, Гори, Уплисцихе
В этот день едем в древнюю Мцхету — бывшую столицу страны. В небольшом городе, расположенном в 20 км от современной столицы, находятся сразу три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы увидим кафедральный собор Светицховели, монастырь святой Нино и монастырь Джвари, стоящий на высокой скале в месте слияния Куры и Арагви.
Затем остановимся в Гори, чтобы вспомнить советское прошлое и истории о рождении и детстве Иосифа Сталина. Завершим день прогулкой по вулканическим скалам Уплисцихе, где вас будут ждать необычные виды и атмосфера места, наполненного тайнами и загадками.
Маршрут 100 км, экскурсия с 9:00 до 19:00.
Исследуем Тбилиси
В этот день останемся в столице. Познакомимся с Тбилиси: историческим, современным, монументальным и более спокойным, — совмещая прогулки с переездами на автомобиле. Начнём в Старом Тбилиси. Мы пройдём по извилистым мощёным улочкам, увидим разноцветные резные балконы, серные бани в районе Абанотубани, крепость Нарикала и храм Метехи на скале — один из символов города.
Затем поедем к современным достопримечательностям. Посетим монумент «Летопись Грузии» — масштабную работу скульптора Зураба Церетели. Прогуляемся среди 35-метровых колонн с барельефами царей и святых, откуда открываются виды на Тбилисское море (водохранилище) и город. Также мы увидим собор Самеба (Святой Троицы) — духовный центр страны и один из самых высоких православных храмов в мире.
Экскурсия с 10:00 до 17:00.
Свободный день в Тбилиси
Самостоятельные прогулки по городу, Старому Тбилиси и шопинг по желанию.
Кахетия: Телави, Сигнахи, Бодбе и вино
Сегодня через перевал Гомбори отправимся в Телави. Увидим резиденцию кахетинских царей и древний монастырский комплекс. Посетим винный завод с дегустацией, монастырь святой Нино Бодбе и Сигнахи с видами на Алазанскую долину и Кавказские горы.
Маршрут 350 км, экскурсия с 9:00 до 20:00.
Трансфер в аэропорт
После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|69 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и приветственный ужин
- Встреча в аэропорту Тбилиси
- Трансферы по маршруту
- Гид-водитель и гид-экскурсовод
- Входные билеты
- Дегустация вина в Кахетии
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины (кроме 1-го дня)
- Экскурсии вне программы
- Дополнительные услуги в отеле
- Трансфер из Владикавказа при необходимости (от 3000 ₽ в одну сторону)
- Доплата за 1-местное размещение - 19 000 ₽