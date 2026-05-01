Мои заказы

Боржоми, Мцхета, Сигнахи и другие города солнечной страны в мини-группе

Исследовать Центральную Грузию, винный регион с дегустацией и познакомиться со столицей
За неделю вы посетите более семи городов.

Вас ждут знаменитые целебные источники Боржоми, старинные крепости Рабат и Хертвиси, пещерный монастырь Вардзия и вулканические скалы Уплисцихе.

Мы познакомим вас с древней и современной
читать дальшеуменьшить

столицами — Мцхетой и Тбилиси, — а в Кахетии вы увидите резиденцию царей и монастырь святой Нино Бодбе, полюбуетесь видами на Алазанскую долину и Кавказские горы, заглянете на винный завод. Это путешествие мы спланировали так, чтобы показать вам самые интересные и значимые места Грузии.

Боржоми, Мцхета, Сигнахи и другие города солнечной страны в мини-группе
Боржоми, Мцхета, Сигнахи и другие города солнечной страны в мини-группе
Боржоми, Мцхета, Сигнахи и другие города солнечной страны в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Способы добраться:
1. Самый комфортный — прямой перелёт в Тбилиси.
Есть прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Сочи, Казани, Екатеринбурга, Самары.
Наша помощь: наш водитель встретит группу с табличкой в аэропорту Тбилиси и довезёт до отеля.
2. Максимум впечатлений без лишних затрат — можно прилететь напрямую в Тбилиси, а улететь домой из Владикавказа.
Почему это идеально: вы проедете по знаменитой Военно-Грузинской дороге — одной из самых живописных трасс в мире, которую не увидите при перелёте. Два региона в одной поездке: Грузия + Северная Осетия. Вы посетите ключевые достопримечательности Осетии без лишних затрат времени и денег.
Наша помощь: мы организуем для вас комфортный трансфер по всему маршруту, дополнительные экскурсии по Военно-Грузинской дороге и в Осетии (не входит в стоимость этой программы).
3. Бюджетная альтернатива — перелёт и обратный вылет из Владикавказа + трансфер.
Плюсы: часто самый экономичный вариант.
Важно: дорога от Владикавказа до Тбилиси — около 200 км (от 5+ часов в пути, часто зависит от ситуации на границе).
Наша помощь: мы поможем организовать трансфер через проверенных перевозчиков, которые встретят вас в аэропорту или на ж/д вокзале (от 3000 рублей в одну сторону, не входит в стоимость).
Совет: выбирайте рейс, который прилетает до 13:00, с учётом границы, дороги и разницы во времени, в Тбилиси будете поздно вечером.
4. Для любителей приключений — через Армению или другие города Грузии (Батуми или Кутаиси). Идеально, если хотите посмотреть две страны сразу или из вашего города есть удобные рейсы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Сегодня мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после дороги.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Боржоми, крепости Рабат и Хертвиси, Вардзия

Сегодня отправимся в Центральную Грузию. Мы поедем к знаменитым целебным источникам Боржоми, по дороге увидим лесистые горы Боржомского ущелья и пейзажи курорта. Посетим крепость Рабат — комплекс, состоящий из построек разных периодов Средневековья: православной церкви, мечети, родового замка князей Джакели, цитадели и крепостных стен.

Увидим крепость Хертвиси 10 века, расположенную на скалистом утёсе в месте слияния реки Куры и её притока Паравани. Затем побываем у пещерного монастыря Вардзия — исторического и архитектурного памятника, высеченного в скале на левом берегу Куры.

Маршрут 600 км, экскурсия с 8:00 до 22:00.

Боржоми, крепости Рабат и Хертвиси, ВардзияБоржоми, крепости Рабат и Хертвиси, ВардзияБоржоми, крепости Рабат и Хертвиси, Вардзия
3 день

Мцхета, Гори, Уплисцихе

В этот день едем в древнюю Мцхету — бывшую столицу страны. В небольшом городе, расположенном в 20 км от современной столицы, находятся сразу три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы увидим кафедральный собор Светицховели, монастырь святой Нино и монастырь Джвари, стоящий на высокой скале в месте слияния Куры и Арагви.

Затем остановимся в Гори, чтобы вспомнить советское прошлое и истории о рождении и детстве Иосифа Сталина. Завершим день прогулкой по вулканическим скалам Уплисцихе, где вас будут ждать необычные виды и атмосфера места, наполненного тайнами и загадками.

Маршрут 100 км, экскурсия с 9:00 до 19:00.

Мцхета, Гори, УплисцихеМцхета, Гори, УплисцихеМцхета, Гори, Уплисцихе
4 день

Исследуем Тбилиси

В этот день останемся в столице. Познакомимся с Тбилиси: историческим, современным, монументальным и более спокойным, — совмещая прогулки с переездами на автомобиле. Начнём в Старом Тбилиси. Мы пройдём по извилистым мощёным улочкам, увидим разноцветные резные балконы, серные бани в районе Абанотубани, крепость Нарикала и храм Метехи на скале — один из символов города.

Затем поедем к современным достопримечательностям. Посетим монумент «Летопись Грузии» — масштабную работу скульптора Зураба Церетели. Прогуляемся среди 35-метровых колонн с барельефами царей и святых, откуда открываются виды на Тбилисское море (водохранилище) и город. Также мы увидим собор Самеба (Святой Троицы) — духовный центр страны и один из самых высоких православных храмов в мире.

Экскурсия с 10:00 до 17:00.

Исследуем ТбилисиИсследуем ТбилисиИсследуем Тбилиси
5 день

Свободный день в Тбилиси

Самостоятельные прогулки по городу, Старому Тбилиси и шопинг по желанию.

Свободный день в ТбилисиСвободный день в ТбилисиСвободный день в Тбилиси
6 день

Кахетия: Телави, Сигнахи, Бодбе и вино

Сегодня через перевал Гомбори отправимся в Телави. Увидим резиденцию кахетинских царей и древний монастырский комплекс. Посетим винный завод с дегустацией, монастырь святой Нино Бодбе и Сигнахи с видами на Алазанскую долину и Кавказские горы.

Маршрут 350 км, экскурсия с 9:00 до 20:00.

Кахетия: Телави, Сигнахи, Бодбе и виноКахетия: Телави, Сигнахи, Бодбе и виноКахетия: Телави, Сигнахи, Бодбе и вино
7 день

Трансфер в аэропорт

После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и приветственный ужин
  • Встреча в аэропорту Тбилиси
  • Трансферы по маршруту
  • Гид-водитель и гид-экскурсовод
  • Входные билеты
  • Дегустация вина в Кахетии
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины (кроме 1-го дня)
  • Экскурсии вне программы
  • Дополнительные услуги в отеле
  • Трансфер из Владикавказа при необходимости (от 3000 ₽ в одну сторону)
  • Доплата за 1-местное размещение - 19 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, 16:00
Завершение: Тбилиси, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Счастье нового путешествия не может быть полным, если его не разделить с другими, такими же, любопытно исследующими этот мир людьми. Долгое время организовывала поездки для себя, своих друзей и коллег по работе. Много путешествую по России. Теперь настало время и мне пробуждать любовь к приключенческому туризму у большего количества людей!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры на «Боржоми, Мцхета, Сигнахи и другие города солнечной страны в мини-группе»

Экспресс-путешествие по Грузии с дегустациями
На машине
4 дня
-
25%
8 отзывов
Экспресс-путешествие по Грузии с дегустациями
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, 9:00
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
$350$466 за человека
Путешествие по знаковым локациям Грузии с винными дегустациями и проживанием в Боржоми
На машине
6 дней
-
10%
2 отзыва
Путешествие по знаковым локациям Грузии с винными дегустациями и проживанием в Боржоми
Насладиться кахетинскими винами, увидеть храм из поэмы «Мцыри» и погулять по столице
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи по договорённости
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$600$666 за человека
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
На машине
5 дней
2 отзыва
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
Побывать в древней столице и на родине виноделия и проехать по живописной исторической дороге
Начало: Тбилиси, аэропорт, 8:00-20:00. Также возможна встр...
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
33 450 ₽ за человека
Экспресс-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Сигнахи, Казбеги
На машине
5 дней
2 отзыва
Экспресс-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Сигнахи, Казбеги
Посетить храмы, полюбоваться пейзажами со стены в Сигнахи и проехать по Военно-Грузинской дороге
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
10 июн в 10:00
24 июн в 10:00
$370 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси
69 000 ₽ за человека