Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Откройте для себя Тушетию — один из самых живописных, загадочных и труднодоступных горных регионов Грузии, дорога к которому открыта всего два месяца в году.
Вы окунётесь в мир первозданной природы, исследуете читать дальше
самые укромные уголки этого удивительно красивого края, увидите, где снимали советскую комедию «Мимино».
А также познакомитесь с бытом и традициями местных жителей, большую часть года отрезанных от остального мира, — суровыми, но гостеприимными горцами-тушинами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. Двухместное размещение в отеле и гостевом доме.
Питание. В стоимость тура входят ежедневные завтраки, обеды со второго по четвёртый день, ужины в третий и четвертый дни, дегустации вина и хлеба. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Тбилиси, переезд в Кахетию, дегустации вина и хлеба
Заберём вас у аэропорта Тбилиси и сразу отправимся в путь. Дорога до высокогорной Тушетии долгая, поэтому мы разделим её на два дня.
Днём прибудем в край виноградников — чудесную Кахетию. Попробуем местное вино и настоящий грузинский хлеб из печи, наберёмся сил перед дальнейшим путешествием.
2 день
Этнографический музей в Омало, прибытие в Тушетию
Сегодня — долгий переезд, который займёт 6 часов. В дороге полюбуемся живописнейшими панорамами Кахетии и Тушетии, горными вершинами и водопадами, преодолеем перевал на высоте почти 3000 метров. Сделаем остановку в посёлке Омало и заглянем в этнографический музей. Вечером доберёмся до конечного пункта — села Шенако — и разместимся в гостевом доме.
3 день
Места съёмок «Мимино», Троицкая церковь, руины крепости
После завтрака исследуем окрестности Шенако. Увидим места съёмок советской комедии «Мимино», посетим Троицкую церковь 19 века.
Через альпийские луга проедем к руинам средневековой крепости, охранявшей регион от набегов, в поселении Дикло. Разрушенные постройки, от которых почти ничего не осталось, раскинулись в головокружительных горных пейзажах. Затем вернёмся в гостевой дом.
4 день
Конная прогулка к озеру, отдых
Утром оседлаем лошадей и верхом отправимся к высокогорному озеру Орети. По дороге, возможно, встретим диких животных и птиц, осмотрим деревушки Гомретского ущелья. Вторую половину дня проведём на территории гостевого дома: пожарим шашлык и соберёмся тёплой компанией за общим столом.
5 день
Возвращение домой
Позавтракаем и начнём обратный путь в Тбилиси. Ненадолго остановимся, чтобы пообедать, а к вечеру прибудем в столицу Грузии. Обратный трансфер в аэропорт — самостоятельно.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер от аэропорта Тбилиси
Трансферы по маршруту на минивэне
Сопровождение русскоговорящим гидом
Проживание
Завтраки, 3 обеда, 2 ужина, дегустации вина и хлеба
Конная прогулка
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно
Трансфер в аэропорт Тбилиси
Питание вне программы
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Тбилиси, утро
Завершение: Тбилиси, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vladislava — ваш гид в Тбилиси
С 2019 года организовываю авторские туры в красивейшую Грузию и манящую Италию, на Бали и в Узбекистан, а теперь еще и в Мексику! Я убеждена в том, что в авторский читать дальше
тур нужно ехать за теми впечатлениями, которые ты не сможешь себе организовать сам. В моих турах ты это найдешь обязательно!
Наши компании всегда самые теплые! Со мной ездят за границу первый раз в жизни, а кто-то открывает 100 страну вместе с нашей командой.
Поехали влюбляться в новые страны вместе!