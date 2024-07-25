Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией

Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Откройте для себя Тушетию — один из самых живописных, загадочных и труднодоступных горных регионов Грузии, дорога к которому открыта всего два месяца в году.

Вы окунётесь в мир первозданной природы, исследуете
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самые укромные уголки этого удивительно красивого края, увидите, где снимали советскую комедию «Мимино».

А также познакомитесь с бытом и традициями местных жителей, большую часть года отрезанных от остального мира, — суровыми, но гостеприимными горцами-тушинами.

Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. Двухместное размещение в отеле и гостевом доме.

Питание. В стоимость тура входят ежедневные завтраки, обеды со второго по четвёртый день, ужины в третий и четвертый дни, дегустации вина и хлеба. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси, переезд в Кахетию, дегустации вина и хлеба

Заберём вас у аэропорта Тбилиси и сразу отправимся в путь. Дорога до высокогорной Тушетии долгая, поэтому мы разделим её на два дня.

Днём прибудем в край виноградников — чудесную Кахетию. Попробуем местное вино и настоящий грузинский хлеб из печи, наберёмся сил перед дальнейшим путешествием.

Прибытие в Тбилиси, переезд в Кахетию, дегустации вина и хлебаПрибытие в Тбилиси, переезд в Кахетию, дегустации вина и хлебаПрибытие в Тбилиси, переезд в Кахетию, дегустации вина и хлебаПрибытие в Тбилиси, переезд в Кахетию, дегустации вина и хлеба
2 день

Этнографический музей в Омало, прибытие в Тушетию

Сегодня — долгий переезд, который займёт 6 часов. В дороге полюбуемся живописнейшими панорамами Кахетии и Тушетии, горными вершинами и водопадами, преодолеем перевал на высоте почти 3000 метров. Сделаем остановку в посёлке Омало и заглянем в этнографический музей. Вечером доберёмся до конечного пункта — села Шенако — и разместимся в гостевом доме.

Этнографический музей в Омало, прибытие в ТушетиюЭтнографический музей в Омало, прибытие в ТушетиюЭтнографический музей в Омало, прибытие в ТушетиюЭтнографический музей в Омало, прибытие в Тушетию
3 день

Места съёмок «Мимино», Троицкая церковь, руины крепости

После завтрака исследуем окрестности Шенако. Увидим места съёмок советской комедии «Мимино», посетим Троицкую церковь 19 века.

Через альпийские луга проедем к руинам средневековой крепости, охранявшей регион от набегов, в поселении Дикло. Разрушенные постройки, от которых почти ничего не осталось, раскинулись в головокружительных горных пейзажах. Затем вернёмся в гостевой дом.

Места съёмок «Мимино», Троицкая церковь, руины крепостиМеста съёмок «Мимино», Троицкая церковь, руины крепостиМеста съёмок «Мимино», Троицкая церковь, руины крепостиМеста съёмок «Мимино», Троицкая церковь, руины крепости
4 день

Конная прогулка к озеру, отдых

Утром оседлаем лошадей и верхом отправимся к высокогорному озеру Орети. По дороге, возможно, встретим диких животных и птиц, осмотрим деревушки Гомретского ущелья. Вторую половину дня проведём на территории гостевого дома: пожарим шашлык и соберёмся тёплой компанией за общим столом.

Конная прогулка к озеру, отдыхКонная прогулка к озеру, отдыхКонная прогулка к озеру, отдыхКонная прогулка к озеру, отдых
5 день

Возвращение домой

Позавтракаем и начнём обратный путь в Тбилиси. Ненадолго остановимся, чтобы пообедать, а к вечеру прибудем в столицу Грузии. Обратный трансфер в аэропорт — самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$810
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта Тбилиси
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда, 2 ужина, дегустации вина и хлеба
  • Конная прогулка
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно
  • Трансфер в аэропорт Тбилиси
  • Питание вне программы
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Тбилиси, утро
Завершение: Тбилиси, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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