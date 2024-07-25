Заберём вас у аэропорта Тбилиси и сразу отправимся в путь. Дорога до высокогорной Тушетии долгая, поэтому мы разделим её на два дня.

Днём прибудем в край виноградников — чудесную Кахетию. Попробуем местное вино и настоящий грузинский хлеб из печи, наберёмся сил перед дальнейшим путешествием.