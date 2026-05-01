Мои заказы

Покоряя просторы Грузии: активный тур с треккингами и отдыхом в Уреки

Прогуляться к Цветным озёрам, увидеть ледник Шхара и заглянуть в пещеру Прометея
В этом туре каждый день подарит вам новые открытия: от лабиринтов Старого Тбилиси до Цветных горных озёр у подножия Чаухи, от сталактитовых залов пещеры Прометея до ледника Сванетии.

Вы пройдёте по живописным тропам, попробуете хачапури и домашнее вино с видами на Кавказ, переночуете под звёздами и отдохнёте в Уреки, известном своим магнитным песком.
Покоряя просторы Грузии: активный тур с треккингами и отдыхом в Уреки
Покоряя просторы Грузии: активный тур с треккингами и отдыхом в Уреки
Покоряя просторы Грузии: активный тур с треккингами и отдыхом в Уреки

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
• Одежда: треккинговые ботинки, ветровка, дождевик, треккинговые штаны, термобельё, шапка, бафф/кепка, бельё, носки (термо и хлопковые), жилет, перчатки, запасная обувь, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, предметы личной гигиены, индивидуальная аптечка (в горах +5°C ночью).
• Снаряжение: рюкзак, личная посуда (чашка, ложка, тарелка).
• Гаджеты: powerbank, фонарик.
• Документы: паспорт, страховка, права (если хотите порулить).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси

По прибытии в Грузию вас встретят в аэропорту с национальными ароматными сладостями и сопроводят в уютный гостевой дом, расположенный в исторической части Тбилиси. Вечером вы погрузитесь в местную атмосферу: заглянете на оживлённый базар, наполненный запахами свежемолотых специй и спелого винограда, а также подготовитесь к предстоящим приключениям.

Прибытие в ТбилисиПрибытие в Тбилиси
2 день

Тбилиси: Ботанический сад и винодельня «Шато Мухрани»

Утро начнётся с экскурсии по извилистым улочкам Старого Тбилиси — за каждым поворотом вы будете открывать новые истории и легенды города. Затем отведаете аутентичные хинкали в ресторане «Salobie» — с тонким тестом и насыщенным бульоном.

Днём прогуляетесь по Ботаническому саду, где цветут древние магнолии, а затем отправитесь в винодельню «Шато Мухрани» и попробуете вино, когда-то подававшееся к царскому столу. Вечером вас ждёт ужин под живую музыку или неформальный пикник на берегу Тбилисского моря с видом на закатное небо.

Тбилиси: Ботанический сад и винодельня «Шато Мухрани»Тбилиси: Ботанический сад и винодельня «Шато Мухрани»Тбилиси: Ботанический сад и винодельня «Шато Мухрани»
3 день

Цветные озёра Чаухи

С утра вы направитесь в высокогорное село Рошка — место, где время будто замирает, а в воздухе витает аромат альпийских трав. Отсюда начнётся 6-километровый переход по живописной тропе среди цветущих лугов и снежных пиков. У подножия зелёного озера разобьёте лагерь, а затем отправитесь к синему и белому озёрам — они особенно живописны в лучах заходящего солнца. Вас ждёт пикник с видами на массив Чаухи, вино из «Шато Мухрани», мёд, свежий сулугуни и лаваш.

Ночь пройдёт в палатках под звёздным небом, вдали от городской суеты.

Цветные озёра ЧаухиЦветные озёра ЧаухиЦветные озёра ЧаухиЦветные озёра Чаухи
4 день

Джута и Ананури - путь в сердце Кавказа

После утреннего завтрака вы вернётесь в Рошку и продолжите путь по одной из красивейших трасс мира — Военно-Грузинской дороге. Вас ждёт остановка у крепости Ананури с чашкой кофе у берегов бирюзового водохранилища.

Далее — обед в Гудаури с традиционным кубдари и хачапури по-аджарски. После этого — треккинг из Джуты к подножию горы Чаухи (6 км). Наверху устроите пикник на фоне альпийских пейзажей, а затем спуститесь обратно и остановитесь на ночёвку в тёплом хостеле в Гудаури.

Джута и Ананури - путь в сердце КавказаДжута и Ананури - путь в сердце КавказаДжута и Ананури - путь в сердце КавказаДжута и Ананури - путь в сердце Кавказа
5 день

Кутаиси

После завтрака вы отправитесь в Кутаиси. По дороге сделаете остановку у Жинвальского водохранилища, где сможете попробовать форель с гранатовой подливой. Вечером прогуляетесь по вечерним улочкам Кутаиси, хранящим воспоминания о правлении царицы Тамары.

КутаисиКутаисиКутаисиКутаиси
6 день

Пещера Прометея

Сегодня вы откроете для себя подземный мир пещеры Прометея — сталактиты в ней сияют под подсветкой, словно драгоценности, а лодочная прогулка по подземной реке дополнит атмосферу сказочности.

Вечером у вас будет свободное время, чтобы насладиться традиционными мегрельскими блюдами: эларджи, гоми или ароматным чакапули.

Пещера ПрометеяПещера ПрометеяПещера ПрометеяПещера Прометея
7 день

Местия и ледник Чалаади

После трансфера из Кутаиси вы остановитесь в Местии, где разместитесь в аутентичном доме с домашней кухней. Затем совершите пешее путешествие к леднику Чалаади (4 км туда и обратно) — ледяные массивы здесь сверкают на солнце, как кристаллы.

Вернувшись, вы посетите Дом-музей сванов Маргиани, а желающие смогут за доплату отправиться в Музей истории и этнографии Сванетии или подняться на фуникулёре к панорамным видам Хацвали.

Местия и ледник ЧалаадиМестия и ледник ЧалаадиМестия и ледник Чалаади
8 день

Ушгули и Шхара - дух Сванетии

После завтрака вы направитесь в Ушгули. Здесь вы совершите поход к леднику Шхара (8 км туда и обратно), сделаете привал с сыром, сванской солью и домашним вином. Затем пообедаете в доме местной семьи, где подают традиционное кубдари, приготовленное в дровяной печи, и покажут старинные семейные иконы 14 века. Также отыщете спрятанную церковь Ламария. Вечером вернётесь в Местию.

Ушгули и Шхара - дух СванетииУшгули и Шхара - дух СванетииУшгули и Шхара - дух СванетииУшгули и Шхара - дух Сванетии
9 день

Мазери и озёра Корульди

День начнётся с поездки в село Мазери у подножия двуглавой горы Ушба. Здесь аромат чабреца наполняет альпийские луга, а каменные башни рассказывают древние легенды. Вы отправитесь к водопадам верхом на лошадях (за доплату), почувствовав себя настоящими сванами. После обеда в Местии — подъём на смотровую площадку с панорамой озёр Корульди.

Мазери и озёра КорульдиМазери и озёра КорульдиМазери и озёра КорульдиМазери и озёра Корульди
10 день

Уреки - целебный песок и море

Следующие три дня вы проведёте на побережье Чёрного моря в Уреки — курорте, известном своими магнитными песками. Здесь можно зарыться в тёплый песок для оздоровления, отведать мидий в винном соусе и встречать закаты с бокалом вина на террасе прибрежного кафе.

11 день

Конная прогулка

Мы отправимся в конную прогулку от Натанеби до побережья Шекветили (за доплату). Перед конными прогулками проводится инструктаж и выдаётся вся необходимая амуниция в исправном состоянии. Поездка займёт около часа. В начале пути будем двигаться неспешно, чтобы привыкнуть к лошадям. Прибыв на пляж, отправимся в приятное путешествие вдоль морского побережья. Там у нас будет возможность прокатиться галопом, сделать фотографии и видео или просто насладиться спокойствием природы.

На протяжении всего маршрута с нами будет ехать машина сопровождения, в которой можно оставить личные вещи. На обратном пути мы будем возвращаться через деревни. Если кто-то устанет, всегда можно передать лошадь инструктору и пересесть в автомобиль.

Конная прогулкаКонная прогулкаКонная прогулка
12 день

Свободный день

Продолжите отдых в Уреки: купание в Чёрном море, прогулки вдоль побережья и спокойные вечера в тени деревьев подарят ощущение полного восстановления.

13 день

Окончание тура

Вас ждёт трансфер в аэропорт. В дорогу вы получите традиционные сладости — как напоминание о грузинском тепле и приглашение вернуться вновь.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Размещение в отелях Urban 1861 в Тбилиси, Gudauri Hillsite в Гудаури, Peradia в Кутаиси, Manoni Ratiani's Guesthouse в Местии, Princ Georgia в Уреки.128 000 ₽
Размещение в отелях Nanu в Местии и Terrace Tbilisi Center, Nitas Apartment в Тбилиси.121 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
  • Экскурсии, вход в Ботанический сад, Дом-музей сванов Маргиани
  • Дегустация в «Шато Мухрани»
  • Палатка, спальный мешок, коврик, треккинговые палки
  • Аптечка, укомплектованная по стандартам Red Cross, включая:
  • Перевязочные материалы
  • Препараты от горной болезни
  • Эластичные бинты для суставов
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Экскурсии от местных гидов: Каньоны и пещера Прометея (€120-130 за группу с арендой лодок и трансфером), длительность 8-9 часов
  • Страховка (рекомендуем расширенную для треккинга)
  • Дополнительные активности:
  • Конная прогулка + гид в Мазери (170 лари с человека + 100 лари - гид)
  • Фуникулёр в Хацвали (25 лари)
  • Музей истории и этнографии Сванетии (15 лари)
  • Конная прогулка в 11-й день (200 лари с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
От знойной Грузии до ветреного Кольского за полярным кругом. 13 дней вина и тостов или неделя трекинга по тундре? Я выбираю и то, и другое. Покажу места, которые вы не найдете в гайдах, и сделаю так, чтобы вы влюбились в маршрут с первого шага.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры на «Покоряя просторы Грузии: активный тур с треккингами и отдыхом в Уреки»

Тбилиси, Мцхета и Аджария: путешествие по Грузии с отдыхом у моря в Батуми
На машине
8 дней
-
10%
3 отзыва
Тбилиси, Мцхета и Аджария: путешествие по Грузии с отдыхом у моря в Батуми
Овладеть искусством грузинских танцев, заглянуть в Мартвильский каньон и полюбоваться горами
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени прибыти...
31 мая в 08:00
7 июн в 08:00
$663$736 за человека
Из Владикавказа в Грузию на недельку: от столицы до сванских башен в мини-группе
На машине
7 дней
1 отзыв
Из Владикавказа в Грузию на недельку: от столицы до сванских башен в мини-группе
Изучить Вардзиа и Рабат, спуститься в пещеру Прометея и подняться в Ушгули, выпить воды в Боржоми
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00 (при необходимости по...
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
116 000 ₽ за человека
Море вина и горы впечатлений: тур по Кахетии и Тушетии с дегустациями и треккингами
Джиппинг
На машине
Джип-туры
7 дней
4 отзыва
Море вина и горы впечатлений: тур по Кахетии и Тушетии с дегустациями и треккингами
Заглянуть в Сигнахи, прогуляться по Лагодехскому заповеднику и посетить поместье Цинандали
Начало: Тбилиси, точное место - по договорённости, 12:00
28 июн в 12:00
30 авг в 12:00
78 400 ₽ за человека
Индивидуальное путешествие в сердце горной Грузии на внедорожнике: Сванетия и Рача
Джиппинг
На машине
Джип-туры
5 дней
-
10%
1 отзыв
Индивидуальное путешествие в сердце горной Грузии на внедорожнике: Сванетия и Рача
Увидеть ледник Шхары, полюбоваться водопадами и посетить Ушгули
Начало: Тбилиси (точное место - по договорённости), 8:00
5 июн в 08:00
19 июн в 08:00
$630$700 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси
128 000 ₽ за человека