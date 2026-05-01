Утро начнётся с экскурсии по извилистым улочкам Старого Тбилиси — за каждым поворотом вы будете открывать новые истории и легенды города. Затем отведаете аутентичные хинкали в ресторане «Salobie» — с тонким тестом и насыщенным бульоном.

Днём прогуляетесь по Ботаническому саду, где цветут древние магнолии, а затем отправитесь в винодельню «Шато Мухрани» и попробуете вино, когда-то подававшееся к царскому столу. Вечером вас ждёт ужин под живую музыку или неформальный пикник на берегу Тбилисского моря с видом на закатное небо.