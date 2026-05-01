Вы пройдёте по живописным тропам, попробуете хачапури и домашнее вино с видами на Кавказ, переночуете под звёздами и отдохнёте в Уреки, известном своим магнитным песком.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
• Одежда: треккинговые ботинки, ветровка, дождевик, треккинговые штаны, термобельё, шапка, бафф/кепка, бельё, носки (термо и хлопковые), жилет, перчатки, запасная обувь, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, предметы личной гигиены, индивидуальная аптечка (в горах +5°C ночью).
• Снаряжение: рюкзак, личная посуда (чашка, ложка, тарелка).
• Гаджеты: powerbank, фонарик.
• Документы: паспорт, страховка, права (если хотите порулить).
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси
По прибытии в Грузию вас встретят в аэропорту с национальными ароматными сладостями и сопроводят в уютный гостевой дом, расположенный в исторической части Тбилиси. Вечером вы погрузитесь в местную атмосферу: заглянете на оживлённый базар, наполненный запахами свежемолотых специй и спелого винограда, а также подготовитесь к предстоящим приключениям.
Тбилиси: Ботанический сад и винодельня «Шато Мухрани»
Утро начнётся с экскурсии по извилистым улочкам Старого Тбилиси — за каждым поворотом вы будете открывать новые истории и легенды города. Затем отведаете аутентичные хинкали в ресторане «Salobie» — с тонким тестом и насыщенным бульоном.
Днём прогуляетесь по Ботаническому саду, где цветут древние магнолии, а затем отправитесь в винодельню «Шато Мухрани» и попробуете вино, когда-то подававшееся к царскому столу. Вечером вас ждёт ужин под живую музыку или неформальный пикник на берегу Тбилисского моря с видом на закатное небо.
Цветные озёра Чаухи
С утра вы направитесь в высокогорное село Рошка — место, где время будто замирает, а в воздухе витает аромат альпийских трав. Отсюда начнётся 6-километровый переход по живописной тропе среди цветущих лугов и снежных пиков. У подножия зелёного озера разобьёте лагерь, а затем отправитесь к синему и белому озёрам — они особенно живописны в лучах заходящего солнца. Вас ждёт пикник с видами на массив Чаухи, вино из «Шато Мухрани», мёд, свежий сулугуни и лаваш.
Ночь пройдёт в палатках под звёздным небом, вдали от городской суеты.
Джута и Ананури - путь в сердце Кавказа
После утреннего завтрака вы вернётесь в Рошку и продолжите путь по одной из красивейших трасс мира — Военно-Грузинской дороге. Вас ждёт остановка у крепости Ананури с чашкой кофе у берегов бирюзового водохранилища.
Далее — обед в Гудаури с традиционным кубдари и хачапури по-аджарски. После этого — треккинг из Джуты к подножию горы Чаухи (6 км). Наверху устроите пикник на фоне альпийских пейзажей, а затем спуститесь обратно и остановитесь на ночёвку в тёплом хостеле в Гудаури.
Кутаиси
После завтрака вы отправитесь в Кутаиси. По дороге сделаете остановку у Жинвальского водохранилища, где сможете попробовать форель с гранатовой подливой. Вечером прогуляетесь по вечерним улочкам Кутаиси, хранящим воспоминания о правлении царицы Тамары.
Пещера Прометея
Сегодня вы откроете для себя подземный мир пещеры Прометея — сталактиты в ней сияют под подсветкой, словно драгоценности, а лодочная прогулка по подземной реке дополнит атмосферу сказочности.
Вечером у вас будет свободное время, чтобы насладиться традиционными мегрельскими блюдами: эларджи, гоми или ароматным чакапули.
Местия и ледник Чалаади
После трансфера из Кутаиси вы остановитесь в Местии, где разместитесь в аутентичном доме с домашней кухней. Затем совершите пешее путешествие к леднику Чалаади (4 км туда и обратно) — ледяные массивы здесь сверкают на солнце, как кристаллы.
Вернувшись, вы посетите Дом-музей сванов Маргиани, а желающие смогут за доплату отправиться в Музей истории и этнографии Сванетии или подняться на фуникулёре к панорамным видам Хацвали.
Ушгули и Шхара - дух Сванетии
После завтрака вы направитесь в Ушгули. Здесь вы совершите поход к леднику Шхара (8 км туда и обратно), сделаете привал с сыром, сванской солью и домашним вином. Затем пообедаете в доме местной семьи, где подают традиционное кубдари, приготовленное в дровяной печи, и покажут старинные семейные иконы 14 века. Также отыщете спрятанную церковь Ламария. Вечером вернётесь в Местию.
Мазери и озёра Корульди
День начнётся с поездки в село Мазери у подножия двуглавой горы Ушба. Здесь аромат чабреца наполняет альпийские луга, а каменные башни рассказывают древние легенды. Вы отправитесь к водопадам верхом на лошадях (за доплату), почувствовав себя настоящими сванами. После обеда в Местии — подъём на смотровую площадку с панорамой озёр Корульди.
Уреки - целебный песок и море
Следующие три дня вы проведёте на побережье Чёрного моря в Уреки — курорте, известном своими магнитными песками. Здесь можно зарыться в тёплый песок для оздоровления, отведать мидий в винном соусе и встречать закаты с бокалом вина на террасе прибрежного кафе.
Конная прогулка
Мы отправимся в конную прогулку от Натанеби до побережья Шекветили (за доплату). Перед конными прогулками проводится инструктаж и выдаётся вся необходимая амуниция в исправном состоянии. Поездка займёт около часа. В начале пути будем двигаться неспешно, чтобы привыкнуть к лошадям. Прибыв на пляж, отправимся в приятное путешествие вдоль морского побережья. Там у нас будет возможность прокатиться галопом, сделать фотографии и видео или просто насладиться спокойствием природы.
На протяжении всего маршрута с нами будет ехать машина сопровождения, в которой можно оставить личные вещи. На обратном пути мы будем возвращаться через деревни. Если кто-то устанет, всегда можно передать лошадь инструктору и пересесть в автомобиль.
Свободный день
Продолжите отдых в Уреки: купание в Чёрном море, прогулки вдоль побережья и спокойные вечера в тени деревьев подарят ощущение полного восстановления.
Окончание тура
Вас ждёт трансфер в аэропорт. В дорогу вы получите традиционные сладости — как напоминание о грузинском тепле и приглашение вернуться вновь.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Размещение в отелях Urban 1861 в Тбилиси, Gudauri Hillsite в Гудаури, Peradia в Кутаиси, Manoni Ratiani's Guesthouse в Местии, Princ Georgia в Уреки.
|128 000 ₽
|Размещение в отелях Nanu в Местии и Terrace Tbilisi Center, Nitas Apartment в Тбилиси.
|121 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-водителя
- Экскурсии, вход в Ботанический сад, Дом-музей сванов Маргиани
- Дегустация в «Шато Мухрани»
- Палатка, спальный мешок, коврик, треккинговые палки
- Аптечка, укомплектованная по стандартам Red Cross, включая:
- Перевязочные материалы
- Препараты от горной болезни
- Эластичные бинты для суставов
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение
- Экскурсии от местных гидов: Каньоны и пещера Прометея (€120-130 за группу с арендой лодок и трансфером), длительность 8-9 часов
- Страховка (рекомендуем расширенную для треккинга)
- Дополнительные активности:
- Конная прогулка + гид в Мазери (170 лари с человека + 100 лари - гид)
- Фуникулёр в Хацвали (25 лари)
- Музей истории и этнографии Сванетии (15 лари)
- Конная прогулка в 11-й день (200 лари с человека)