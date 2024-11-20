Страна неиссякаемого гостеприимства — Грузия — приглашает вас в гости! В нашем увлекательном, согретом солнцем туре, мы прогуляемся по улицам красавца-Тбилиси, познакомимся с ярким Батуми, восхитимся видами древней столицы — Мцхеты.
А также вы насладитесь национальной кухней и ароматными винами, научитесь грузинским танцам и увезете домой самые теплые воспоминания о вашем отдыхе!
А также вы насладитесь национальной кухней и ароматными винами, научитесь грузинским танцам и увезете домой самые теплые воспоминания о вашем отдыхе!
Описание тура
Программа тура: 1 день. Прибытие в Грузию. Прибытие в город-красавец Тбилиси, трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 2 день. Авторский тур по двум столицам Грузии — Тбилиси и Мцхета. Сегодня вас ждет авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, затем отправимся к серным баням. Здесь на символичном мосту Любви у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали, увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира! Далее выезд во Мцхета. Мцхета — древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:
Кафедральным собором Светицховели (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
- Казбеги — Военно-грузинская дорога, Ананури, Гудаури, Степацминда, Гергети + Мастер-класс горных хинкали и хачапури с обедом и вином в горах Казбеги.
- Боржоми и Уплисцихе — пещерный город.
- Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Кахетия — солнечный край грузинского виноделия. В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии — это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию. По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор. Прибытие в Сигнахи. Посещение винного VIP марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (оплата на месте). После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви», а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе. На обратном пути в Тбилиси нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн. 4 день. Свободный день. Свободный день. Факультативно на выбор предлагаем рассмотреть дополнительные экскурсии:.
- Каньон Дашбаши и мост-бриллиант. 5 день. Солнечный и доброжелательный Батуми. Освобождение номеров, выезд в Батуми на поезде. Прибытие и размещение в отеле. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям: Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. 6 день. Экскурсия по горной Аджарии. Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории. Также мы побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети. Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки. Кульминацией насыщенного тура по Грузии станет супер-шоу. Что вас ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед из бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей. А также вы сможете принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. Бонусом вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде. 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:.
Каньон Дашбаши и мост-бриллиант. 5 день. Солнечный и доброжелательный Батуми. Освобождение номеров, выезд в Батуми на поезде. Прибытие и размещение в отеле. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям: Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. 6 день. Экскурсия по горной Аджарии. Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории. Также мы побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети. Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки. Кульминацией насыщенного тура по Грузии станет супер-шоу. Что вас ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед из бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей. А также вы сможете принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. Бонусом вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде. 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:.
• Каньон Дашбаши и мост-бриллиант. 5 день. Солнечный и доброжелательный Батуми. Освобождение номеров, выезд в Батуми на поезде. Прибытие и размещение в отеле. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям: Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. 6 день. Экскурсия по горной Аджарии. Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории. Также мы побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети. Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки. Кульминацией насыщенного тура по Грузии станет супер-шоу. Что вас ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед из бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей. А также вы сможете принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. Бонусом вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде. 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:
- Фототур с прогулкой на яхте — девичник / романтическая прогулка.
- Фототур в горах Аджарии — девичник.
- Ботанический сад и крепость Петра — умопомрачительные виды Аджарии.
- Кутаиси с посещением пещер: Прометей или Сатаплия.
- Турция, Трабзон (экскурсия + шопинг).
- Кутаиси + Каньон «Мартвили».
- Сказка Батуми: 4 совершенно разных парка за 1 день.
- Винный тур по Аджарии. 8 день. Окончание программы. Выселение из отеля до 11-12 дня. Трансфер в аэропорт Батуми без гида.
Даты заезда — каждое воскресенье с 31.03 по 22.12.
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (трехместный номер)
|$635
|Отель 3* (одноместный номер)
|$855
|Отель 3* (двухместный номер)
|$655
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Храм Метехи
- Парк Рике
- Инжировое ущелье
- Серные бани
- Театр кукол Габриадзе
- Мост Мира
- Мцхета
- Кафедральный собор Светицховели
- Монастырский храм «Джвари»
- Алазанская долина
- Монастырь св. Нино Бодбе
- Сигнахи
- Батуми
- Старый город
- Площади Европы, Театральная и Пьяцца
- Улица Руставелли
- Статуя Али и Нино
- Горная Аджария
- Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
- Махо
- Махунцети
- Мирвети
- Национальный парк Мачахела
- Водопад Чхутунети
- Мачахельское ущелье
Что включено
- Встреча из аэропорта Тбилиси и проводы в аэропорт Батуми под все авиа перелёты без доплат
- Все трансферы по программе
- Все экскурсии по программе
- Услуги гида
- Проживание в отелях Тбилиси и Батуми
- Питание: ежедневно завтраки в отеле
- Все входные билеты по маршруту
- Ж/д билеты на поезд Тбилиси-Батуми
- Канатная дорога (Парк Рике - Нарикала)
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Экскурсия и дегустация вина прямо из цистерн на винном традиционном кахетинском заводе
- Мастер-класс национальных аджарских танцев
- Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином //чачей
- Национальное аджарское шоу
- Фотосессия в горах в национальных костюмах
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси
Завершение: Аэропорт Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Даты заезда — каждое воскресенье с 31.03 по 22.12.
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси - Тбилиси / Батуми - Кутаиси)
- За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
20 ноя 2024
Уже полтора месяца с радостью и благодарностью ко Владлене и Мераби я вспоминаю чудесные солнечные дни в Тбилиси и Батуми. Экскурсионная программа продумана до мелочей (мелочей в туризме не бывает!)
С
Сергей
12 фев 2024
Туристическая «ссылка» на Кавказ обернулась сказочным, ярким и незабываемым путешествием. Остались только приятные впечатления от исторических, культурных, религиозных и гастрономических достопримечательностей. Отдельная благодарность Владлене и Мераби за продуманную программу и
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