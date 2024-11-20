Программа тура: 1 день. Прибытие в Грузию. Прибытие в город-красавец Тбилиси, трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 2 день. Авторский тур по двум столицам Грузии — Тбилиси и Мцхета. Сегодня вас ждет авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, затем отправимся к серным баням. Здесь на символичном мосту Любви у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали, увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира! Далее выезд во Мцхета. Мцхета — древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:

Кафедральным собором Светицховели (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».

Казбеги — Военно-грузинская дорога, Ананури, Гудаури, Степацминда, Гергети + Мастер-класс горных хинкали и хачапури с обедом и вином в горах Казбеги.

Боржоми и Уплисцихе — пещерный город.

Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Кахетия — солнечный край грузинского виноделия. В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии — это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию. По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор. Прибытие в Сигнахи. Посещение винного VIP марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (оплата на месте). После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви», а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе. На обратном пути в Тбилиси нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн. 4 день. Свободный день. Свободный день. Факультативно на выбор предлагаем рассмотреть дополнительные экскурсии:.

Каньон Дашбаши и мост-бриллиант. 5 день. Солнечный и доброжелательный Батуми. Освобождение номеров, выезд в Батуми на поезде. Прибытие и размещение в отеле. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям: Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. 6 день. Экскурсия по горной Аджарии. Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории. Также мы побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети. Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки. Кульминацией насыщенного тура по Грузии станет супер-шоу. Что вас ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед из бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей. А также вы сможете принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. Бонусом вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде. 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:.

Каньон Дашбаши и мост-бриллиант. 5 день. Солнечный и доброжелательный Батуми. Освобождение номеров, выезд в Батуми на поезде. Прибытие и размещение в отеле. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям: Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. 6 день. Экскурсия по горной Аджарии. Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории. Также мы побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети. Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки. Кульминацией насыщенного тура по Грузии станет супер-шоу. Что вас ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед из бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей. А также вы сможете принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. Бонусом вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде. 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:.

• Каньон Дашбаши и мост-бриллиант. 5 день. Солнечный и доброжелательный Батуми. Освобождение номеров, выезд в Батуми на поезде. Прибытие и размещение в отеле. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям: Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. 6 день. Экскурсия по горной Аджарии. Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Сегодня вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. И среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками, и расскажем о правлении великой женщины, о «Золотом веке» грузинской истории. Также мы побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети. Кроме того, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки. Кульминацией насыщенного тура по Грузии станет супер-шоу. Что вас ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед из бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей. А также вы сможете принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. Бонусом вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде. 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии: