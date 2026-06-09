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Тбилиси, Кахетия, Батуми и Кутаиси: 8 дней - и Грузия в вашем сердце

Полюбоваться горами и старинной архитектурой, попробовать вино и отдохнуть на Чёрном море
Прогуляйтесь по уютным улочкам Тбилиси и ощутите дух древней Мцхеты.

Насладитесь винными традициями солнечной Кахетии и романтикой Сигнахи с панорамами Алазанской долины. Расслабьтесь у моря в Батуми и откройте для себя
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колоритный Кутаиси и магию пещеры Сатаплия. Наш маршрут сочетает историю, гастрономию, природу и отдых на побережье.

Комфорт и грузинское гостеприимство, вкусная еда и завораживающие пейзажи — и вот уже Грузия звучит для вас легко, ярко и свободно.

Тбилиси, Кахетия, Батуми и Кутаиси: 8 дней - и Грузия в вашем сердце
Тбилиси, Кахетия, Батуми и Кутаиси: 8 дней - и Грузия в вашем сердце
Тбилиси, Кахетия, Батуми и Кутаиси: 8 дней - и Грузия в вашем сердце

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен 3-местный номер. Так же возможно 1-местное размещение за доплату. Если вы путешествуете один/одна, уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить за 1-местное размещение. Возможно повышение категории отеля за доплату.

Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.

Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси).

За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.

Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

Встречаемся и едем в отель. После размещения — свободное время и отдых.

Встреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное время
2 день

Кахетия и Сигнахи

Едем в Кахетию — главный винодельческий регион страны. По дороге через Алазанскую долину вы послушаете о традициях Сакартвело, грузинских застолий и виноделии.

Посетим Кахетинский винный завод. Вы узнаете о производстве вина и чачи, увидите винные цистерны и продегустируете несколько сортов напитка прямо из них. Затем побываем в женском монастыре Бодбе, где покоится Святая Нино — просветительница Грузии. С территории монастыря нам откроются виды на Алазанскую долину и Кавказские горы.

В Сигнахи посетим винный VIP-марани и кахетинский ресторанный комплекс. Вы познакомитесь с виноградной культурой Грузии и продегустируете местные вина. После обеда с домашним вином прогуляемся по «городу любви» — увидим узкие улочки и крепостную стену, которая считается одной из самых длинных в Европе. Вечером вернёмся в Тбилиси.

Кахетия и СигнахиКахетия и СигнахиКахетия и СигнахиКахетия и Сигнахи
3 день

Тбилиси и Мцхета

Утром отправимся на экскурсию по столице. У храма Метехи и памятника Вахтангу Горгасали вы познакомитесь с историей основателя города и полюбуетесь панорамой Старого Тбилиси. Затем увидите дворец царицы Дареджан и виды на Мтацминду.

Далее прогуляетесь по парку Рике, подниметесь по канатной дороге к крепости Нарикала и статуе Матери Грузии, осмотрите ботанический сад, Инжирное ущелье и водопад. После посетите район серных бань, мост Любви, площадь Мейдан, театр Габриадзе. Увидите мост Мира и самые маленькие часы города.

Затем едем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Во время обеда в национальном ресторане вы сможете попробовать грузинские блюда и вино. После побываем в соборе Светицховели, где хранится Хитон Господень, и монастыре Джвари, увековеченном Лермонтовым в поэме «Мцыри». С обзорной площадки полюбуемся слиянием Куры и Арагви.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Тбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и Мцхета
4 день

Переезд в Батуми, ботанический сад и крепость Петра

После завтрака на поезде доедем до Батуми. По прибытии на черноморское побережье — размещение в отеле и экскурсия по окрестностям города. Посетим Батумский ботанический сад, где собраны редкие растения со всего мира. Во время прогулки по многоуровневым аллеям увидите зоны, посвящённые разным климатическим регионам — от Южной Америки до Гималаев.

Затем отправимся к крепости Петра, которая возвышается над морем. Гид расскажет о её византийском прошлом и связи с поэмой Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Переезд в Батуми, ботанический сад и крепость ПетраПереезд в Батуми, ботанический сад и крепость ПетраПереезд в Батуми, ботанический сад и крепость ПетраПереезд в Батуми, ботанический сад и крепость ПетраПереезд в Батуми, ботанический сад и крепость ПетраПереезд в Батуми, ботанический сад и крепость Петра
5 день

Батуми

В первой половине дня — свободное время на море. Вечером — экскурсия по Батуми с дегустацией аджарских вин. Вы прогуляетесь по Старому городу, площадям Европы, Театральной и Пьяцца, увидите мечеть Орта Джаме, турецкий квартал и улицу Руставели с сочетанием европейской и османской архитектуры. Гид расскажет об истории Аджарии, греческом влиянии и современном облике города.

Пройдём по набережной, бамбуковой роще, японскому уголку и у Летнего театра. Когда стемнеет, полюбуемся шоу поющих фонтанов и посмотрим на движущуюся скульптуру Али и Нино.

БатумиБатумиБатумиБатумиБатуми
6 день

Свободный день или Горная Аджария

После завтрака — свободное время.

За доплату можно отправиться в Горную Аджарию. Во время поездки вы увидите слияние рек Чорохи и Аджарисцкали, реликтовые леса, ущелья и арочные мосты времён царицы Тамары — Махо и Махунцети. Посетите 48-метровый водопад Махунцети и Национальный парк Мачахела с водопадом Чхутунети, Мачахельским ущельем и смотровыми площадками. Завершим поездку национальным грузинским шоу с танцами, застольем, вином или чачей, мастер-классом по грузинским танцам и фотосессией в национальной одежде.

Свободный день или Горная АджарияСвободный день или Горная АджарияСвободный день или Горная АджарияСвободный день или Горная АджарияСвободный день или Горная Аджария
7 день

Кутаиси, Моцамета, Баграти и Сатаплия

Едем в Кутаиси — один из главных исторических городов Западной Грузии. Посетим монастырь Моцамета, связанный с историей братьев Давида и Константина Мхеидзе, погибших во время арабского нашествия в 7 веке. Осмотрим монастырь Баграти, построенный при царе Баграте III и ставший символом объединённой Грузии. Гид расскажет о мозаиках, резьбе и коронации Давида Строителя.

После отправимся в пещерный комплекс Сатаплия, известный следами динозавров и карстовыми пещерами. Поздно вечером вернёмся в Батуми.

Кутаиси, Моцамета, Баграти и СатаплияКутаиси, Моцамета, Баграти и СатаплияКутаиси, Моцамета, Баграти и Сатаплия
8 день

Завершение тура, отъезд

Трансфер в аэропорт Батуми. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета, дегустации
  • Трансфер из аэропорта Тбилиси и в аэропорт Батуми в дни начала и окончания тура
  • Транспорт по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе и входные билеты
  • Подъём по канатной дороге в Тбилиси
  • Посещение Ботанического сада
  • Посещение пещеры Сатаплиа
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и обратно из Батуми
  • Обеды (кроме 1), ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - $223
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 9:00. Возможна встреча в любое время по договорённости
Завершение: Аэропорт Батуми, 11:00. Возможно любое время завершения по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1046 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
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турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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