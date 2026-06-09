Насладитесь винными традициями солнечной Кахетии и романтикой Сигнахи с панорамами Алазанской долины. Расслабьтесь у моря в Батуми и откройте для себя
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен 3-местный номер. Так же возможно 1-местное размещение за доплату. Если вы путешествуете один/одна, уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить за 1-местное размещение. Возможно повышение категории отеля за доплату.
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси).
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.
Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время
Встречаемся и едем в отель. После размещения — свободное время и отдых.
Кахетия и Сигнахи
Едем в Кахетию — главный винодельческий регион страны. По дороге через Алазанскую долину вы послушаете о традициях Сакартвело, грузинских застолий и виноделии.
Посетим Кахетинский винный завод. Вы узнаете о производстве вина и чачи, увидите винные цистерны и продегустируете несколько сортов напитка прямо из них. Затем побываем в женском монастыре Бодбе, где покоится Святая Нино — просветительница Грузии. С территории монастыря нам откроются виды на Алазанскую долину и Кавказские горы.
В Сигнахи посетим винный VIP-марани и кахетинский ресторанный комплекс. Вы познакомитесь с виноградной культурой Грузии и продегустируете местные вина. После обеда с домашним вином прогуляемся по «городу любви» — увидим узкие улочки и крепостную стену, которая считается одной из самых длинных в Европе. Вечером вернёмся в Тбилиси.
Тбилиси и Мцхета
Утром отправимся на экскурсию по столице. У храма Метехи и памятника Вахтангу Горгасали вы познакомитесь с историей основателя города и полюбуетесь панорамой Старого Тбилиси. Затем увидите дворец царицы Дареджан и виды на Мтацминду.
Далее прогуляетесь по парку Рике, подниметесь по канатной дороге к крепости Нарикала и статуе Матери Грузии, осмотрите ботанический сад, Инжирное ущелье и водопад. После посетите район серных бань, мост Любви, площадь Мейдан, театр Габриадзе. Увидите мост Мира и самые маленькие часы города.
Затем едем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Во время обеда в национальном ресторане вы сможете попробовать грузинские блюда и вино. После побываем в соборе Светицховели, где хранится Хитон Господень, и монастыре Джвари, увековеченном Лермонтовым в поэме «Мцыри». С обзорной площадки полюбуемся слиянием Куры и Арагви.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Переезд в Батуми, ботанический сад и крепость Петра
После завтрака на поезде доедем до Батуми. По прибытии на черноморское побережье — размещение в отеле и экскурсия по окрестностям города. Посетим Батумский ботанический сад, где собраны редкие растения со всего мира. Во время прогулки по многоуровневым аллеям увидите зоны, посвящённые разным климатическим регионам — от Южной Америки до Гималаев.
Затем отправимся к крепости Петра, которая возвышается над морем. Гид расскажет о её византийском прошлом и связи с поэмой Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
Батуми
В первой половине дня — свободное время на море. Вечером — экскурсия по Батуми с дегустацией аджарских вин. Вы прогуляетесь по Старому городу, площадям Европы, Театральной и Пьяцца, увидите мечеть Орта Джаме, турецкий квартал и улицу Руставели с сочетанием европейской и османской архитектуры. Гид расскажет об истории Аджарии, греческом влиянии и современном облике города.
Пройдём по набережной, бамбуковой роще, японскому уголку и у Летнего театра. Когда стемнеет, полюбуемся шоу поющих фонтанов и посмотрим на движущуюся скульптуру Али и Нино.
Свободный день или Горная Аджария
После завтрака — свободное время.
За доплату можно отправиться в Горную Аджарию. Во время поездки вы увидите слияние рек Чорохи и Аджарисцкали, реликтовые леса, ущелья и арочные мосты времён царицы Тамары — Махо и Махунцети. Посетите 48-метровый водопад Махунцети и Национальный парк Мачахела с водопадом Чхутунети, Мачахельским ущельем и смотровыми площадками. Завершим поездку национальным грузинским шоу с танцами, застольем, вином или чачей, мастер-классом по грузинским танцам и фотосессией в национальной одежде.
Кутаиси, Моцамета, Баграти и Сатаплия
Едем в Кутаиси — один из главных исторических городов Западной Грузии. Посетим монастырь Моцамета, связанный с историей братьев Давида и Константина Мхеидзе, погибших во время арабского нашествия в 7 веке. Осмотрим монастырь Баграти, построенный при царе Баграте III и ставший символом объединённой Грузии. Гид расскажет о мозаиках, резьбе и коронации Давида Строителя.
После отправимся в пещерный комплекс Сатаплия, известный следами динозавров и карстовыми пещерами. Поздно вечером вернёмся в Батуми.
Завершение тура, отъезд
Трансфер в аэропорт Батуми. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета, дегустации
- Трансфер из аэропорта Тбилиси и в аэропорт Батуми в дни начала и окончания тура
- Транспорт по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе и входные билеты
- Подъём по канатной дороге в Тбилиси
- Посещение Ботанического сада
- Посещение пещеры Сатаплиа
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и обратно из Батуми
- Обеды (кроме 1), ужины
- Доплата за 1-местное размещение - $223