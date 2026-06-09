Прогуляйтесь по уютным улочкам Тбилиси и ощутите дух древней Мцхеты.Насладитесь винными традициями солнечной Кахетии и романтикой Сигнахи с панорамами Алазанской долины. Расслабьтесь у моря в Батуми и откройте для себя

колоритный Кутаиси и магию пещеры Сатаплия. Наш маршрут сочетает историю, гастрономию, природу и отдых на побережье. Комфорт и грузинское гостеприимство, вкусная еда и завораживающие пейзажи — и вот уже Грузия звучит для вас легко, ярко и свободно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен 3-местный номер. Так же возможно 1-местное размещение за доплату. Если вы путешествуете один/одна, уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить за 1-местное размещение. Возможно повышение категории отеля за доплату.

Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.

Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси).

За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.

Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.