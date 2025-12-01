В Тбилиси увидите храмы и старинные кварталы, пройдёте по колоритным улочкам и познакомитесь с
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, ветровку или лёгкую куртку для горных районов, головной убор и солнцезащитные очки. Погода в Грузии может быть переменчивой, особенно в горах, поэтому стоит предусмотреть одежду на разные температуры.
Программа тура по дням
Знакомство с Тбилиси
Самостоятельное прибытие в столицу Грузии. По желанию возможен трансфер из аэропорта Тбилиси или Владикавказа (за дополнительную плату). Встреча с группой состоится в заранее указанное гидом время и месте.
В 10:00 начнётся обзорная экскурсия по Тбилиси — городу, где древние храмы соседствуют с современными зданиями, а за каждым поворотом открываются легенды и живописные виды.
В этот день вы посетите кафедральный собор Самеба, храм Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали, увидите скульптуру «Мать Грузии» и знаменитый район бань Абанотубани, прогуляетесь по Инжировому ущелью, площади Мейдан и улице Шардени. Увидите памятник Тамаде, сквер Софико Чиаурели, храмы Сиони и Анчисхати, пройдёте по Мосту Мира и рассмотрите башню Резо Габриадзе.
Экскурсия продлится 3–4 часа и станет погружением в атмосферу Старого города, где каждая улица хранит историю и традиции.
За доплату можно посетить национальный ресторан (начало в 20:00). Там вас ждёт ужин из грузинских блюд, вино и традиционные песни с танцами.
Кахетия - колыбель виноделия
После завтрака в отеле вас ждёт путешествие в Кахетию — регион виноградников, монастырей и старинных крепостей.
Первой остановкой станет винзавод «Кахетинское грузинское виноделие», где вы примете участие в дегустации местных сортов вина и познакомитесь с особенностями традиционного производства.
Далее пройдёт мастер-класс по выпечке хлеба пури, после чего вы сможете попробовать свежую чурчхелу и другие сладости в деревенской лавке с традиционными угощениями.
Затем вы посетите женский монастырь Бодбе, где покоятся мощи святой Нины, и прогуляетесь по Сигнахи — городу любви, знаменитому своими крепостными стенами, балконами и видами на Алазанскую долину.
К вечеру группа вернётся в Тбилиси. Продолжительность экскурсии составит 8–9 часов. Ночёвка в гостинице.
Древняя Мцхета, Жинвальское водохранилище, церковь Гергети
После завтрака вы отправитесь в Мцхету — первую столицу Грузии, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы увидите собор Светицховели, построенный в 11 веке, и древний храм Джвари, возвышающийся над слиянием Куры и Арагви.
Далее маршрут пройдёт по Военно-Грузинской дороге. По пути вы увидите Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, место слияния рек Белая и Чёрная Арагви, а также горнолыжный курорт Гудаури и Арку Дружбы народов.
В посёлке Степанцминда у подножия Казбека вас ждёт подъём к Гергетской церкви Святой Троицы. Храм 14 века расположен на высоте более 2000 метров и известен своими панорамными видами.
Завершением дня станет знакомство с величественным Казбеком — одной из самых высоких вершин Кавказа. Возвращение в Тбилиси планируется к 22:00.
Боржоми
Утром после завтрака вы отправитесь в Боржоми — знаменитый курорт в зелёной долине, окружённой горами.
Здесь вы прогуляетесь по историческому центру, познакомитесь с архитектурой города и посетите Боржомский парк с памятником Прометею. У вас будет возможность попробовать минеральную воду прямо из источника, подняться на канатной дороге к смотровой площадке и увидеть церковь Серафима Саровского.
После экскурсии группа вернётся в Тбилиси. На этом программа тура завершится. По желанию можно заказать трансфер в аэропорт Тбилиси или Владикавказа (за дополнительную плату).
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Мастер-класс по выпечке хлеба пури
- Дегустация вина в Кахетии
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание (ориентировочно обед или ужин $20-30)
- Ужин в национальном ресторане с фольклорной программой - $35 с человека (оплата на месте)
- Групповой трансфер из/в аэропорт Владикавказа - 3500 ₽ на человека в одну сторону
- Групповой трансфер в аэропорт Тбилиси - $10 в одну сторону
- Доплата за 1-местное размещение - $105
- Медицинская страховка (обязательна для въезда в Грузию)