Мои заказы

Тбилиси, Кахетия, Мцхета и Боржоми: автотур по знаковым местам Грузии с мастер-классом и дегустацией

Испечь пури и насладиться вином, погулять по городу любви и попробовать легендарную минеральную воду
За 4 дня вы исследуете самые яркие уголки Грузии, где история сплетается с гостеприимством и богатой культурой.

В Тбилиси увидите храмы и старинные кварталы, пройдёте по колоритным улочкам и познакомитесь с
читать дальше

легендами города.

В Кахетии вам откроется мир виноградников и старинных традиций виноделия: вы продегустируете местные вина и испечёте грузинский хлеб пури на мастер-классе.

Древняя столица Мцхета предстанет перед нами с её величественными храмами, а дорога к Казбеку приведёт к Гергетской церкви Святой Троицы с панорамными видами на Кавказские горы.

Вы побываете у Жинвальского водохранилища, в крепости Ананури и на курорте Гудаури, а завершит путешествие зелёный Боржоми с минеральными источниками и парком.

Тбилиси, Кахетия, Мцхета и Боржоми: автотур по знаковым местам Грузии с мастер-классом и дегустацией
Тбилиси, Кахетия, Мцхета и Боржоми: автотур по знаковым местам Грузии с мастер-классом и дегустацией
Тбилиси, Кахетия, Мцхета и Боржоми: автотур по знаковым местам Грузии с мастер-классом и дегустацией

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, ветровку или лёгкую куртку для горных районов, головной убор и солнцезащитные очки. Погода в Грузии может быть переменчивой, особенно в горах, поэтому стоит предусмотреть одежду на разные температуры.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Тбилиси

Самостоятельное прибытие в столицу Грузии. По желанию возможен трансфер из аэропорта Тбилиси или Владикавказа (за дополнительную плату). Встреча с группой состоится в заранее указанное гидом время и месте.

В 10:00 начнётся обзорная экскурсия по Тбилиси — городу, где древние храмы соседствуют с современными зданиями, а за каждым поворотом открываются легенды и живописные виды.

В этот день вы посетите кафедральный собор Самеба, храм Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали, увидите скульптуру «Мать Грузии» и знаменитый район бань Абанотубани, прогуляетесь по Инжировому ущелью, площади Мейдан и улице Шардени. Увидите памятник Тамаде, сквер Софико Чиаурели, храмы Сиони и Анчисхати, пройдёте по Мосту Мира и рассмотрите башню Резо Габриадзе.

Экскурсия продлится 3–4 часа и станет погружением в атмосферу Старого города, где каждая улица хранит историю и традиции.

За доплату можно посетить национальный ресторан (начало в 20:00). Там вас ждёт ужин из грузинских блюд, вино и традиционные песни с танцами.

Знакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с Тбилиси
2 день

Кахетия - колыбель виноделия

После завтрака в отеле вас ждёт путешествие в Кахетию — регион виноградников, монастырей и старинных крепостей.

Первой остановкой станет винзавод «Кахетинское грузинское виноделие», где вы примете участие в дегустации местных сортов вина и познакомитесь с особенностями традиционного производства.

Далее пройдёт мастер-класс по выпечке хлеба пури, после чего вы сможете попробовать свежую чурчхелу и другие сладости в деревенской лавке с традиционными угощениями.

Затем вы посетите женский монастырь Бодбе, где покоятся мощи святой Нины, и прогуляетесь по Сигнахи — городу любви, знаменитому своими крепостными стенами, балконами и видами на Алазанскую долину.

К вечеру группа вернётся в Тбилиси. Продолжительность экскурсии составит 8–9 часов. Ночёвка в гостинице.

Кахетия - колыбель виноделияКахетия - колыбель виноделияКахетия - колыбель виноделияКахетия - колыбель виноделияКахетия - колыбель виноделия
3 день

Древняя Мцхета, Жинвальское водохранилище, церковь Гергети

После завтрака вы отправитесь в Мцхету — первую столицу Грузии, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы увидите собор Светицховели, построенный в 11 веке, и древний храм Джвари, возвышающийся над слиянием Куры и Арагви.

Далее маршрут пройдёт по Военно-Грузинской дороге. По пути вы увидите Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, место слияния рек Белая и Чёрная Арагви, а также горнолыжный курорт Гудаури и Арку Дружбы народов.

В посёлке Степанцминда у подножия Казбека вас ждёт подъём к Гергетской церкви Святой Троицы. Храм 14 века расположен на высоте более 2000 метров и известен своими панорамными видами.

Завершением дня станет знакомство с величественным Казбеком — одной из самых высоких вершин Кавказа. Возвращение в Тбилиси планируется к 22:00.

Древняя Мцхета, Жинвальское водохранилище, церковь ГергетиДревняя Мцхета, Жинвальское водохранилище, церковь ГергетиДревняя Мцхета, Жинвальское водохранилище, церковь ГергетиДревняя Мцхета, Жинвальское водохранилище, церковь ГергетиДревняя Мцхета, Жинвальское водохранилище, церковь ГергетиДревняя Мцхета, Жинвальское водохранилище, церковь ГергетиДревняя Мцхета, Жинвальское водохранилище, церковь ГергетиДревняя Мцхета, Жинвальское водохранилище, церковь Гергети
4 день

Боржоми

Утром после завтрака вы отправитесь в Боржоми — знаменитый курорт в зелёной долине, окружённой горами.

Здесь вы прогуляетесь по историческому центру, познакомитесь с архитектурой города и посетите Боржомский парк с памятником Прометею. У вас будет возможность попробовать минеральную воду прямо из источника, подняться на канатной дороге к смотровой площадке и увидеть церковь Серафима Саровского.

После экскурсии группа вернётся в Тбилиси. На этом программа тура завершится. По желанию можно заказать трансфер в аэропорт Тбилиси или Владикавказа (за дополнительную плату).

БоржомиБоржомиБоржомиБоржоми

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Мастер-класс по выпечке хлеба пури
  • Дегустация вина в Кахетии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание (ориентировочно обед или ужин $20-30)
  • Ужин в национальном ресторане с фольклорной программой - $35 с человека (оплата на месте)
  • Групповой трансфер из/в аэропорт Владикавказа - 3500 ₽ на человека в одну сторону
  • Групповой трансфер в аэропорт Тбилиси - $10 в одну сторону
  • Доплата за 1-местное размещение - $105
  • Медицинская страховка (обязательна для въезда в Грузию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное место - по договорённости, 10:00
Завершение: Тбилиси, точные место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — Организатор в Тбилиси
Уже несколько лет создаю и провожу туры по Кавказу и Закавказью. Большой опыт в организации авторских путешествий по Грузии, Армении, Азербайджану. Северный Кавказ, особенно величие и красоты Дагестана, вдохновляют на
читать дальше

оригинальные маршруты. А также организую туры в Великий Устюг уже более 10 лет. За эти годы помог тысячам путешественников окунуться в атмосферу настоящей сказки и встретиться с Дедом Морозом. Поехали с нами за новыми эмоциями — увидите всё сами!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
На машине
5 дней
26 отзывов
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
Восхититься панорамными видами, изучить улочки Тбилиси и попробовать местные вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$417 за человека
Индивидуально по Грузии: Тбилиси и Кахетия, Боржоми и Мцхета, скальный город и крепость Рабат
На машине
5 дней
1 отзыв
Индивидуально по Грузии: Тбилиси и Кахетия, Боржоми и Мцхета, скальный город и крепость Рабат
Посетить более 5 городов, продегустировать вина и чачу и полюбоваться Казбеком
Начало: Тбилиси, 12:00 (возможна корректировка по договорё...
2 дек в 12:00
5 дек в 12:00
94 000 ₽ за человека
Атмосферное путешествие по Грузии с мастер-классами: Казбеги, Тбилиси, Боржоми и Кахетия
На машине
6 дней
2 отзыва
Атмосферное путешествие по Грузии с мастер-классами: Казбеги, Тбилиси, Боржоми и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 15:10 или ж/д вокзал в 15...
8 дек в 15:15
92 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси