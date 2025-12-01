Самостоятельное прибытие в столицу Грузии. По желанию возможен трансфер из аэропорта Тбилиси или Владикавказа (за дополнительную плату). Встреча с группой состоится в заранее указанное гидом время и месте.

В 10:00 начнётся обзорная экскурсия по Тбилиси — городу, где древние храмы соседствуют с современными зданиями, а за каждым поворотом открываются легенды и живописные виды.

В этот день вы посетите кафедральный собор Самеба, храм Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали, увидите скульптуру «Мать Грузии» и знаменитый район бань Абанотубани, прогуляетесь по Инжировому ущелью, площади Мейдан и улице Шардени. Увидите памятник Тамаде, сквер Софико Чиаурели, храмы Сиони и Анчисхати, пройдёте по Мосту Мира и рассмотрите башню Резо Габриадзе.

Экскурсия продлится 3–4 часа и станет погружением в атмосферу Старого города, где каждая улица хранит историю и традиции.

За доплату можно посетить национальный ресторан (начало в 20:00). Там вас ждёт ужин из грузинских блюд, вино и традиционные песни с танцами.