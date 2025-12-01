Мои заказы

Вино, пури, история: путешествие от Тбилиси до Боржоми (с возможным стартом из Владикавказа)

Осмотреть главные святыни, полюбоваться Алазанской долиной в Кахетии и оказаться у подножия Казбека
Грузия — страна, куда хочется возвращаться за вкусной выпечкой, незабываемыми видами и неповторимой атмосферой.

В комфортной мини-группе вас ждёт знакомство с Тбилиси — городом, где старинные улочки соседствуют с современными зданиями.

В
древней столице Мцхете увидите собор Светицховели и храм Джвари, откуда открываются виды на слияние рек Куры и Арагви.

В Кахетии прикоснётесь к традициям виноделия, продегустируете местные вина и поучаствуете в мастер-классе по выпечке хлеба пури.

В Бодбийском монастыре узнаете историю святой Нино, а в городе Сигнахи прогуляетесь по уютным улочкам с видом на Алазанскую долину.

Путешествие продолжится по Военно-Грузинской дороге, ведущей к величественному Казбеку и древней Гергетской церкви, словно парящей над облаками. Завершением станет поездка в Боржоми, где вы попробуете знаменитую минеральную воду. Стартовать можем из Тбилиси или Владикавказа.

Описание тура

Организационные детали

Для въезда в Грузию гражданам России требуется действующий заграничный паспорт. Срок его окончания значения не имеет.

Медицинская страховка обязательна: лечение иностранных граждан в Грузии проводится на коммерческой основе.

В случае изменения рейса необходимо заблаговременно уведомить принимающую сторону, чтобы гарантировать трансфер.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси

Прилёт в Тбилиси любым удобным рейсом. Трансфер в отель из аэропорта (входит в стоимость), размещение и свободное время.

Для прибывающих во Владикавказ предусмотрен групповой трансфер в Тбилиси (с 10:00 до 18:00, включён в стоимость). Важно заранее уведомить принимающую сторону об изменении рейса, иначе трансфер не гарантируется.

2 день

Прогулка по столице

После завтрака в отеле в 10:00 начнётся обзорная экскурсия по Тбилиси. Вы посетите Собор Самеба, Храм Метехи с памятником царю Вахтангу Горгасали, увидите скульптуру Матери Грузии, пройдёте по району серных бань Абанотубани и Инжировому ущелью. Вас ждут площадь Мейдан и улица Шардени, памятник Тамаде, сквер Софико Чиаурели, древние храмы Сиони и Анчисхати, современный Мост Мира и знаменитая Башня Резо Габриадзе.

Эта экскурсия позволит ощутить дух города, в котором древние церкви соседствуют с футуристическими зданиями, а каждая улица хранит легенды и историю. Продолжительность — 3–4 часа.

В 20:00 возможен ужин в национальном ресторане с грузинским вином, песнями и танцами (за доплату).

3 день

Путешествие в Кахетию

Ранним утром после завтрака начнётся экскурсия в Кахетию — край виноделия и гостеприимства. Первая остановка — винзавод «Кахетинское грузинское виноделие», где состоится дегустация местных вин и знакомство с традиционными технологиями.

Затем пройдёт мастер-класс по выпечке хлеба пури. Хрустящая корочка и аромат свежеиспечённого хлеба создадут атмосферу домашнего уюта.

В деревушке вы попробуете чурчхелу и сможете приобрести её вместе с вареньем, соленьями и сухофруктами в качестве сувениров.

Следующая точка маршрута — Бодбийский монастырь, где покоятся мощи святой Нины. Отсюда открываются великолепные виды на Алазанскую долину.

Финальная остановка — Сигнахи, город любви с терракотовыми крышами и изящными балкончиками, окружённый древними крепостными стенами.

Возвращение в Тбилиси и ночь в гостинице. Продолжительность экскурсии — 8–9 часов.

4 день

Мцхета, Жинвальское водохранилище, Гергетская церковь Святой Троицы

После завтрака группа отправится в Мцхету — древнюю столицу Грузии, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь вы увидите кафедральный собор Светицховели, построенный в 11 веке, и древний храм Джвари, возвышающийся над слиянием рек Куры и Арагви.

Маршрут продолжится по Военно-Грузинской дороге. Вы сделаете остановку у Жинвальского водохранилища и посетите крепость Ананури. В селе Пасанаури сможете увидеть, как сливаются две реки — Белая и Чёрная Арагви.

Экскурсия продолжится в Гудаури, известный горный курорт, и у Арки Дружбы Народов, откуда открываются потрясающие виды.

Далее путь лежит в Степанцминду, у подножия Казбека. Отсюда начинается подъём к Гергетской церкви Святой Троицы, построенной в 14 веке и расположенной на фоне величественных горных пейзажей.

Возвращение в Тбилиси к вечеру, ориентировочно к 22:00. Ночь в отеле.

5 день

Боржоми

После завтрака группа отправится в курортный город Боржоми, известный своей минеральной водой и живописным расположением в ущелье.

Во время прогулки вы посетите минеральный источник, прогуляетесь по историческому центру и парку с памятником Прометею, увидите архитектурные особняки и церковь Серафима Саровского.

Желающие смогут подняться по канатной дороге на смотровую площадку и полюбоваться панорамными видами.

Вечером возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.

6 день

Окончание тура

Завтрак и выезд из отеля. Индивидуальные трансферы в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу (входит в стоимость).

Для улетающих или выезжающих через Владикавказ организован групповой трансфер с 6:00 до 8:00 утра. Важно сообщать об изменении рейса принимающей стороне, чтобы гарантировать трансфер.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта Тбилиси или Владикавказа
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Мастер-класс по выпечке хлеба пури
  • Дегустация вина в Кахетии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание (ориентировочно обед или ужин $20-30)
  • Ужин в национальном ресторане с фольклорной программой - $35 с человека (оплата на месте)
  • Доплата за 1-местное размещение - 14 767 ₽
  • Медицинская страховка (обязательна для въезда в Грузию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси/Владикавказа, по времени рейса (с 10:00 до 18:00)
Завершение: Аэропорт Тбилиси/Владикавказа, по времени рейса (с 6:00 до 8:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — Организатор в Тбилиси
Уже несколько лет создаю и провожу туры по Кавказу и Закавказью. Большой опыт в организации авторских путешествий по Грузии, Армении, Азербайджану. Северный Кавказ, особенно величие и красоты Дагестана, вдохновляют на
оригинальные маршруты. А также организую туры в Великий Устюг уже более 10 лет. За эти годы помог тысячам путешественников окунуться в атмосферу настоящей сказки и встретиться с Дедом Морозом. Поехали с нами за новыми эмоциями — увидите всё сами!

