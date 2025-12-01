В комфортной мини-группе вас ждёт знакомство с Тбилиси — городом, где старинные улочки соседствуют с современными зданиями.
Описание тура
Организационные детали
Для въезда в Грузию гражданам России требуется действующий заграничный паспорт. Срок его окончания значения не имеет.
Медицинская страховка обязательна: лечение иностранных граждан в Грузии проводится на коммерческой основе.
В случае изменения рейса необходимо заблаговременно уведомить принимающую сторону, чтобы гарантировать трансфер.
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси
Прилёт в Тбилиси любым удобным рейсом. Трансфер в отель из аэропорта (входит в стоимость), размещение и свободное время.
Для прибывающих во Владикавказ предусмотрен групповой трансфер в Тбилиси (с 10:00 до 18:00, включён в стоимость). Важно заранее уведомить принимающую сторону об изменении рейса, иначе трансфер не гарантируется.
Прогулка по столице
После завтрака в отеле в 10:00 начнётся обзорная экскурсия по Тбилиси. Вы посетите Собор Самеба, Храм Метехи с памятником царю Вахтангу Горгасали, увидите скульптуру Матери Грузии, пройдёте по району серных бань Абанотубани и Инжировому ущелью. Вас ждут площадь Мейдан и улица Шардени, памятник Тамаде, сквер Софико Чиаурели, древние храмы Сиони и Анчисхати, современный Мост Мира и знаменитая Башня Резо Габриадзе.
Эта экскурсия позволит ощутить дух города, в котором древние церкви соседствуют с футуристическими зданиями, а каждая улица хранит легенды и историю. Продолжительность — 3–4 часа.
В 20:00 возможен ужин в национальном ресторане с грузинским вином, песнями и танцами (за доплату).
Путешествие в Кахетию
Ранним утром после завтрака начнётся экскурсия в Кахетию — край виноделия и гостеприимства. Первая остановка — винзавод «Кахетинское грузинское виноделие», где состоится дегустация местных вин и знакомство с традиционными технологиями.
Затем пройдёт мастер-класс по выпечке хлеба пури. Хрустящая корочка и аромат свежеиспечённого хлеба создадут атмосферу домашнего уюта.
В деревушке вы попробуете чурчхелу и сможете приобрести её вместе с вареньем, соленьями и сухофруктами в качестве сувениров.
Следующая точка маршрута — Бодбийский монастырь, где покоятся мощи святой Нины. Отсюда открываются великолепные виды на Алазанскую долину.
Финальная остановка — Сигнахи, город любви с терракотовыми крышами и изящными балкончиками, окружённый древними крепостными стенами.
Возвращение в Тбилиси и ночь в гостинице. Продолжительность экскурсии — 8–9 часов.
Мцхета, Жинвальское водохранилище, Гергетская церковь Святой Троицы
После завтрака группа отправится в Мцхету — древнюю столицу Грузии, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь вы увидите кафедральный собор Светицховели, построенный в 11 веке, и древний храм Джвари, возвышающийся над слиянием рек Куры и Арагви.
Маршрут продолжится по Военно-Грузинской дороге. Вы сделаете остановку у Жинвальского водохранилища и посетите крепость Ананури. В селе Пасанаури сможете увидеть, как сливаются две реки — Белая и Чёрная Арагви.
Экскурсия продолжится в Гудаури, известный горный курорт, и у Арки Дружбы Народов, откуда открываются потрясающие виды.
Далее путь лежит в Степанцминду, у подножия Казбека. Отсюда начинается подъём к Гергетской церкви Святой Троицы, построенной в 14 веке и расположенной на фоне величественных горных пейзажей.
Возвращение в Тбилиси к вечеру, ориентировочно к 22:00. Ночь в отеле.
Боржоми
После завтрака группа отправится в курортный город Боржоми, известный своей минеральной водой и живописным расположением в ущелье.
Во время прогулки вы посетите минеральный источник, прогуляетесь по историческому центру и парку с памятником Прометею, увидите архитектурные особняки и церковь Серафима Саровского.
Желающие смогут подняться по канатной дороге на смотровую площадку и полюбоваться панорамными видами.
Вечером возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.
Окончание тура
Завтрак и выезд из отеля. Индивидуальные трансферы в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу (входит в стоимость).
Для улетающих или выезжающих через Владикавказ организован групповой трансфер с 6:00 до 8:00 утра. Важно сообщать об изменении рейса принимающей стороне, чтобы гарантировать трансфер.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта Тбилиси или Владикавказа
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Мастер-класс по выпечке хлеба пури
- Дегустация вина в Кахетии
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание (ориентировочно обед или ужин $20-30)
- Ужин в национальном ресторане с фольклорной программой - $35 с человека (оплата на месте)
- Доплата за 1-местное размещение - 14 767 ₽
- Медицинская страховка (обязательна для въезда в Грузию)