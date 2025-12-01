После завтрака в отеле в 10:00 начнётся обзорная экскурсия по Тбилиси. Вы посетите Собор Самеба, Храм Метехи с памятником царю Вахтангу Горгасали, увидите скульптуру Матери Грузии, пройдёте по району серных бань Абанотубани и Инжировому ущелью. Вас ждут площадь Мейдан и улица Шардени, памятник Тамаде, сквер Софико Чиаурели, древние храмы Сиони и Анчисхати, современный Мост Мира и знаменитая Башня Резо Габриадзе.

Эта экскурсия позволит ощутить дух города, в котором древние церкви соседствуют с футуристическими зданиями, а каждая улица хранит легенды и историю. Продолжительность — 3–4 часа.

В 20:00 возможен ужин в национальном ресторане с грузинским вином, песнями и танцами (за доплату).