Захватывающие дух пейзажи, домашнее вино и хинкали, полет на парашюте в Казбеги и конная прогулка до горных озер, древние монастыри и замки ждут Вас в Авторском туре на 7 дней! Поехали!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тура
Что вас ожидает: За 7 дней тура вы сможете:Насладиться архитектурой Грузии: старый город Тбилиси, древние монастыри и замок XIII века, атмосферные панорамные площадки • Продегустировать домашние грузинское вино в домашней винодельне и приготовите хинкали • Почувствовать настоящее грузинское гостеприимство и пообедаете в грузинской семье • Совершить конную прогулку до «цветных» горных озер • Увидитеть невероятные пейзажи Кахетии, Казбеги, Мцхети и Джвари, горы и зеленные долины!
• Полетать на парашюте, погоняете на квадроциклах или сплавитесь по бурной реке! Вы увидите:
- Солнечный Тбилиси: старый город, район Абанотубани или «квартал бань», крепость Нарикала, храмы армянской апостольской церкви и синагогу.
- Караван сарай, бывший кафедральный собор Сиони, Мост мира, патриархию, древнейший тбилисский храм-Анчисхати и театр Габриадзе. А также местные рыночки и панорамные площадки.
- Мцхети: Монастырь Джавари — самобытный и красивый храм на вершине горы. Кафедральный собор Светицховели.
- Слияние двух рек Арагви и Куры — то самое место, которое упоминалось в повести «Мцыри».
- Сказочная Кахетия: заедем на Домашнюю Винодельню, продегустируем домашнее вино и поучаствуем в мастер-классе по приготовлению хинкали.
- Замок Ананури — величественный средневековый замок, построенный в XIII в. и сохранившийся до наших дней.
- Троицкая церковь в Гергети на высоте 2170 м, куда поднимемся на джипах и увидим великолепные пейзажи.
- «Цветные» озера Абуделаури, куда поднимемся на лошадях. А самые смелые могут полетать на парашюте или покататься на квадроциклах. Важная информация: Для поездки нужен действующий загранпаспорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное проживание в отелях
- Завтраки
- Все входные билеты на локации
- Конная прогулка в Казбеги
- Дегустация вин
- Мастер-класс по приготовлению хинкали
- Приветственный ужин в первый день
- Обед в радушной грузинской семье в третий день
- Сопровождение ответственного и самого душевного тур лидера
- Трансфер на протяжении всей поездки
- Услуги организатора
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Прогулка на квадроциклах, полет на парашюте или сплав по пути в Казбеги
- Питание: обеды и ужины (кроме обеда в Кахетии и приветственного ужина)
- Страховка (рекомендовано)
- Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, зона прилета
Завершение: Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Для поездки нужен действующий загранпаспорт
- Проживание в отелях:
- Orden Hotel. В номерах есть все необходимое:
- Кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор, ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В распоряжении гостей шкаф для одежды, чайник, мини-бар и сейф. Каждый номер рассчитан на два человека, двухспальные или односпальные кровати
- Chemodann Kazbegi. В номерах есть все необходимое:
- Бесплатный Wi-Fi, ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Красивый вид на горы
- Grand Hotel Mimino. (заселение в данный отель, после возвращения с Казбеги в Тбилиси). В номерах есть все необходимое: Кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор, ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. На территории отеля есть кофейня и бар, а также работает доставка еды и напитков в номера
- Отели могут быть заменены на другие с рейтингом не ниже 8.1
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Тбилиси
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