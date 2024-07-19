скидка
20%
7 дней
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
Завтра в 14:00
4 авг в 14:00
6220049 760₽ за человека
скидка
10%
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
4 авг в 08:00
11 авг в 08:00
635$572 за человека
13 дней
Большое приключение в Грузии с дегустациями, необычными локациями и отдыхом на море
Заглянуть на обед к сванской семье, побывать на винном заводе и понежиться на пляже
Начало: Владикавказ, до 14:00. Вы можете прилететь в Тбили...
«Следующая локация — винный завод Роял Хванчкара»
8 сен в 14:00
95 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина19 июля 2024Прекрасный, насыщенный и душевный тур, который побудит вас приехать в Грузию еще раз. Все продумано, комфортно, с заботой и любовью. Отдельное спасибо гиду Гиа за отличную организацию и профессионализм.
- ТТатьяна15 июля 2024Это моя первая поездка в Тбилиси, и я очень довольна, что взяла тур. Познакомилась с городом и страной. Было невероятно
- ФФаягуль10 июля 2024Это была супер поездка очень насыщенная программа!
- ВВера9 июня 2024Давно мечтала побывать в Грузии. Приятности начались с самого начала: мне сделали шикарный подарок в виде повышения категории отеля. Вместо
- ККонстантин19 мая 2024Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
- РРаиса8 ноября 2023Хочу написать в эту компанию профессионалов свой отзыв о замечательном путешествии по Грузии! Была в групповом туре. Огромное удовольствие получила!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Фабрики и заводы»
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