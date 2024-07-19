Туры на фабрики и заводы в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Фабрики и заводы» в Тбилиси, цены от 572 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
На машине
скидка
20%
9 отзывов
7 дней
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
Завтра в 14:00
4 авг в 14:00
6220049 760 за человека
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
На автобусе
скидка
10%
4 отзыва
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
4 авг в 08:00
11 авг в 08:00
635$572 за человека
Большое приключение в Грузии с дегустациями, необычными локациями и отдыхом на море
На машине
13 дней
Большое приключение в Грузии с дегустациями, необычными локациями и отдыхом на море
Заглянуть на обед к сванской семье, побывать на винном заводе и понежиться на пляже
Начало: Владикавказ, до 14:00. Вы можете прилететь в Тбили...
«Следующая локация — винный завод Роял Хванчкара»
8 сен в 14:00
95 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    19 июля 2024
    Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
    Прекрасный, насыщенный и душевный тур, который побудит вас приехать в Грузию еще раз. Все продумано, комфортно, с заботой и любовью. Отдельное спасибо гиду Гиа за отличную организацию и профессионализм.
  • Т
    Татьяна
    15 июля 2024
    Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
    Это моя первая поездка в Тбилиси, и я очень довольна, что взяла тур. Познакомилась с городом и страной. Было невероятно
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    комфортно на авто, интересно и весело. Самый лучший гид Гио! Очень интересно, с юмором общались по туру, местам, культуре и просто о жизни. Очень хочу вернуться и обязательно туром от Снежанны и ко! Прикладываю только одно фото нашей классной компании, чтобы не спойлерить;)

    Это моя первая поездка в Тбилиси, и я очень довольна, что взяла тур. Познакомилась с городом
  • Ф
    Фаягуль
    10 июля 2024
    Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
    Это была супер поездка очень насыщенная программа!
    Это была супер поездка очень насыщенная программа!Это была супер поездка очень насыщенная программа!Это была супер поездка очень насыщенная программа!Это была супер поездка очень насыщенная программа!Это была супер поездка очень насыщенная программа!
  • В
    Вера
    9 июня 2024
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Давно мечтала побывать в Грузии. Приятности начались с самого начала: мне сделали шикарный подарок в виде повышения категории отеля. Вместо
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    отеля 3* я расположилась в 4*🤌 А дальше как понеслось! Интересные локации с замечательными гидами Эллой и Галактионом, прекрасный водитель Давид, безумно вкусная еда и вино. И уже на третий день я осознала, что ещё даже не уехав я уже хочу вернуться! Конечно огромная заслуга в этом организаторов моего тура Владлены и Мираби. Приятные в общении и мегаотзывчивые люди. Помимо шикарного тура помогли с организацией трансфера в/из Тбилиси. Это я все к чему… туры лучше покупать у проверенных компетентных специалистов коими и являются все эти перечисленные выше прекрасные люди. Всем Грузии ❤❤❤

  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
  • Р
    Раиса
    8 ноября 2023
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Хочу написать в эту компанию профессионалов свой отзыв о замечательном путешествии по Грузии! Была в групповом туре. Огромное удовольствие получила!
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    Хорошие водители, чистые машины, приятные с высоким знанием гиды, которые весь день рассказывают о Грузии очень много интересных фактов, которые еще больше влюбляют! Директор этой компании всегда на связи и подскажет и поможет и посоветует! Всегда весёлая и на позитиве! Я прямо под впечатлением! Я благодарна всей команде и от всего сердца желаю самого наилучшего, процветания и всегда быть на высоте! Приеду ещё много раз и друзьям посоветую поездку в Грузию именно вас. Вы лучшие ребята! Так держать! Удачи вам и больших достижений! ❤️❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Фабрики и заводы»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
  2. Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
  3. Большое приключение в Грузии с дегустациями, необычными локациями и отдыхом на море
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Алазанская долина
  8. Крепость Ананури
  9. Серные бани
  10. Монастырь Джвари
Сколько стоит тур в Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 тура от 572 до 95 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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