Полезная информация о Дубровнике
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Местное время в Дубровнике
22:3054
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇷 Хорватия
|Название города
|Дубровник
|По-английски
|Dubrovnik
|Столица региона
|Дубровник является столицей региона
|Население города
|28 428 чел.
|Аэропорт
|Дубровник DBV
|Часовой пояс
|Europe/Zagreb
|Средняя высота
|-9999 м. от уровня моря
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Дубровник
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