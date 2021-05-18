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Местное время в Дубровнике
22:3054
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇷 Хорватия
Название городаДубровник
По-английскиDubrovnik
Столица регионаДубровник является столицей региона
Население города28 428 чел.
АэропортДубровник DBV
Часовой поясEurope/Zagreb
Средняя высота-9999 м. от уровня моря

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