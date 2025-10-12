Индивидуальная
Древний и современный Дели
Увидеть столицу Индии во всём величии - от святынь и имперских ансамблей до скрытых жемчужин
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $122 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 08:30
11 дек в 02:30
от $192 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Путешествие в Агру подарит вам незабываемые впечатления: от нарядов до легендарных памятников. Познакомьтесь с культурой Индии в ярких красках
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $230 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Нетуристический Дели: эксклюзивное путешествие по скрытым тропам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: must-see-места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$129
$135 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей12 октября 2025Обзорная экскурсия «Один день в Дели»Дата посещения: 10 октября 2025Все понравилось, гид превосходно говорит на русском.
- ТТатьяна6 декабря 2025Отличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом Таро.
Хороший русский язык, интересно и информативно. Легко и ничего лишнего.
Большое спасибо, вернемся за новыми экскурсиями!
- ООксана5 декабря 2025Али оказался лучшим из всех экскурсоводов, с которыми я встретилась в Индии (всего из было пятеро). Он - настоящий профессионал,
- ООксана5 декабря 2025Моим экскурсоводом по Дели был Мухаммад Худа. Очень позитивный молодой человек. С удовольствием делился всем, что знает о Дели. Видно,
- ЮЮлия28 ноября 2025Большое спасибо за экскурсию! И за такую организацию! За несколько дней до экскурсии дали контакты гида Тары, он сразу же
- ЕЕкатерина23 ноября 2025Огромное спасибо Сачину за организацию моей прогулки по Дели. За быстрые решения всех вопросов и безопасность. Без Сачина и его
- ООлег19 ноября 2025Большое спасибо за экскурсию. Все понравилось, было интересно и познавательно. Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Арефу, который был очень внимателен и вежлив к нам, ответственный и грамотный подход, очень приятно было провести с ним время и послушать его. Спасибо!
- яяна11 ноября 2025Тара просто супер гид. Экскурсия по Старому Дели получилась очень живой и естественной: не как лекция, а настоящее погружение много
- ДДмитрий9 ноября 2025Мы были с супругой и ребенком 6 лет. Очень понравился сад Lodi Garden, индуистский храм и храм Лотоса. Однозначно стоит
- ККирилл8 ноября 2025Гид Тара хорошо провел экскурсию, очень понравилось! Рекомендую
- AAleksandr22 октября 2025Потрясающий Хариндра! Няшка-милашка! Помогает буквально со всем! Мы прямо во время экскурсии решили изменить одну из точек, очень оперативно и
- ТТатьяна21 октября 2025Благодарю Таруна от всей души. Замечательный экскурсовод, душевный человек, чуткий организатор, который прислушивается к пожеланиям туристов, прекрасно чувствует настроение группы. Отличная экскурсия и самые приятные впечатления. Рекомендую 👍🔥🙏
- ООльга12 октября 2025Добрый день! Наша экскурсия состоялась в день моего рождения 1 октября. Мы были с подругой, нашим гидом был Новин. Сразу
- ККруглов6 октября 2025Али прекрасно знает и любит Агру, очень интересно рассказал про Тадж Махал и его оптические иллюзии и про форт Агры.
- ЕЕкатерина3 октября 2025Экскурсия очень понравилась - отзывы не обманули, оказались реальными. Экскурсовод Навин -очень образованный и обаятельный человек, прекрасно знает русский язык. Моментально отзывался на все наши просьбы и очень интересно и развернуто отвечал на любые вопросы.
- ЛЛяззат29 сентября 2025Хочу поблагодарить нашего гида Мухаммада за просто невероятную экскурсию по Агре! Так как мы летели трансфером через Дели, я хотела
- AAndrey26 сентября 2025Экскурсия прошла очень интересно!
- ДДина16 сентября 2025Отличная экскурсия, гид отлично говорит на русском, экскурстя не перенасыщенная, что важно для восприятия материала, у нас был отличный комфортный автомобиль. Все пожелания были учтены. Можно подстроитьэускурсия по своим предпочтениям.
- ТТатьяна3 сентября 2025Были на экскурсии в августе, это не совсем сезон, но нам очень повезло с погодой и мы успели посмотреть все,
- OOlga3 сентября 2025Удобный и интересный маршрут. Хариндра - отличный рассказчик.
