Почувствовать себя местным – экскурсии в Дели

Найдено 7 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Дели на русском языке, цены от $122, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Древний и современный Дели
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Древний и современный Дели
Увидеть столицу Индии во всём величии - от святынь и имперских ансамблей до скрытых жемчужин
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $122 за всё до 50 чел.
Дели - полное погружение
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
На машине
12 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 08:30
11 дек в 02:30
от $192 за всё до 4 чел.
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
На машине
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Путешествие в Агру подарит вам незабываемые впечатления: от нарядов до легендарных памятников. Познакомьтесь с культурой Индии в ярких красках
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $230 за человека
Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Нетуристический Дели: эксклюзивное путешествие по скрытым тропам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$170 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
На машине
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Дели: must-see-места и город за кулисами
На машине
7 часов
-
4%
137 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: must-see-места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$129$135 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    12 октября 2025
    Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
    Дата посещения: 10 октября 2025
    Все понравилось, гид превосходно говорит на русском.
  • Т
    Татьяна
    6 декабря 2025
    Древний и современный Дели
    Отличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом Таро.
    Хороший русский язык, интересно и информативно. Легко и ничего лишнего.
    Большое спасибо, вернемся за новыми экскурсиями!
    Отличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом Таро.
  • О
    Оксана
    5 декабря 2025
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Али оказался лучшим из всех экскурсоводов, с которыми я встретилась в Индии (всего из было пятеро). Он - настоящий профессионал,
    читать дальше

    хорошо знает историю, отлично знает русский язык, что тоже очень важно. Я получила большое удовольствие от экскурсии. Али дал мне много практических советов, а также подсказал где можно сделать удачные фотографии. Рада нашему знакомству. Спасибо большое, Али!

  • О
    Оксана
    5 декабря 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Моим экскурсоводом по Дели был Мухаммад Худа. Очень позитивный молодой человек. С удовольствием делился всем, что знает о Дели. Видно,
    читать дальше

    что он любит этот город и старается, чтобы туристы его тоже полюбили. Маршрут был очень интересным. Рекомендую всем посетить эту экскурсию. Спасибо большое, Мухаммад Худа!

  • Ю
    Юлия
    28 ноября 2025
    Древний и современный Дели
    Большое спасибо за экскурсию! И за такую организацию! За несколько дней до экскурсии дали контакты гида Тары, он сразу же
    читать дальше

    написал, уточнил предварительно все детали, за день прислал контакты по водителю. В день экскурсии всегда был на связи до встречи. Огромное спасибо гиду Тара - отличный рассказчик, интересный человек, говорит на прекрасном русском, учитывал все пожелания, посетили с ним места согласно плану и то, что нам хотелось бы. Отдельное спасибо водителю - ездил очень аккуратно, что даже удивило.))) Обязательно рекомендуем эту экскурсию с гидом Тара!!! Спасибо большое!

    Большое спасибо за экскурсию! И за такую организацию! За несколько дней до экскурсии дали контакты гида
  • Е
    Екатерина
    23 ноября 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Огромное спасибо Сачину за организацию моей прогулки по Дели. За быстрые решения всех вопросов и безопасность. Без Сачина и его
    читать дальше

    ребят я бы не справилась. Всем рекомендую именно эту команду гидов. Профессионалы на все 100%. Не ожидала такого сервиса в Индии (без обид). Молодцы! Так держать!

  • О
    Олег
    19 ноября 2025
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Большое спасибо за экскурсию. Все понравилось, было интересно и познавательно. Отдельное спасибо хочу сказать экскурсоводу Арефу, который был очень внимателен и вежлив к нам, ответственный и грамотный подход, очень приятно было провести с ним время и послушать его. Спасибо!
  • я
    яна
    11 ноября 2025
    Древний и современный Дели
    Тара просто супер гид. Экскурсия по Старому Дели получилась очень живой и естественной: не как лекция, а настоящее погружение много
    читать дальше

    эмоций и много точных исторических фактов. Родители радовались как дети, смеялись, катались на велорикше, всё время горели глаза. Моя мама историк и обычно придирчива, а тут слушала с интересом!

    Тара свободно говорит по-русски, объясняет очень ясно и держит отличный темп. Особо отмечу заботу: все вопросы и мелочи он брал на себя, оставалось просто смотреть и наслаждаться. Видно, что он очень живой человек, любит жизнь и делится этим с людьми. Это была та самая прогулка, после которой хочется вернуться. Сохранили контакты и будем рекомендовать!!!.

    Тара просто супер гид. Экскурсия по Старому Дели получилась очень живой и естественной: не как лекция
  • Д
    Дмитрий
    9 ноября 2025
    Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
    Мы были с супругой и ребенком 6 лет. Очень понравился сад Lodi Garden, индуистский храм и храм Лотоса. Однозначно стоит
    читать дальше

    своих денег, так как мы были в воскресенье, везде были большие очереди, а мы с гидом везде проходили без очереди. Машина была чистая и комфортная

  • К
    Кирилл
    8 ноября 2025
    Древний и современный Дели
    Гид Тара хорошо провел экскурсию, очень понравилось! Рекомендую
    Гид Тара хорошо провел экскурсию, очень понравилось! Рекомендую
  • A
    Aleksandr
    22 октября 2025
    Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
    Потрясающий Хариндра! Няшка-милашка! Помогает буквально со всем! Мы прямо во время экскурсии решили изменить одну из точек, очень оперативно и
    читать дальше

    спокойно предложил замену) идеально говорит по-русски, даже со сленгом, рассказывает абсолютно все! Отвечает на любые вопросы) знает историю Индии, любой ответ может подкрепить фактами и личным опытом. Машины у него отличные, поэтому вы будете чувствовать себя очень комфортно. Вообще сама идея и сценарий экскурсии «Нетуристический Дели» просто супер! Мы в первый раз были в Индии и сразу окунулись в него со стороны местного жителя! Еще хочу отметить, что Хариндра замечательный фотограф, столько качественных фоток в проверенных локациях и ракурсах у нас как не было никогда! Очень вежливый, воспитанный, тактичный, умный и добрый! Оставляет очень приятное впечатление и очень располагает к себе! От всей души и всячески советуем взять экскурсию (а еще лучше не одну) у Хариндры! Просто прелесть! Очарованы! Как приятно встречаться с такими людьми, которые влюбят тебя в страну с первой минуты! Отдельно также хочется отметить, как Хариндра, мы бы даже сказали, «объяснил» нам все религии Индии, что для тебя все так становится понятно и логично! Водичку предоставляет, кладет в дверцу машины. Если у вас есть любой вопрос по Индии, ответит, даже если экскурсия уже закончилась. Может посоветовать место для покупки чая, сари и всего чего угодно - без давления или какого-то навязывания, чисто от себя, по-человечески) и пообедать где также может подсказать) в общем, потрясающий человек) от всего сердца благодарим Хариндру за все!

    Потрясающий Хариндра! Няшка-милашка! Помогает буквально со всем! Мы прямо во время экскурсии решили изменить одну из
  • Т
    Татьяна
    21 октября 2025
    Древний и современный Дели
    Благодарю Таруна от всей души. Замечательный экскурсовод, душевный человек, чуткий организатор, который прислушивается к пожеланиям туристов, прекрасно чувствует настроение группы. Отличная экскурсия и самые приятные впечатления. Рекомендую 👍🔥🙏
    Благодарю Таруна от всей души. Замечательный экскурсовод, душевный человек, чуткий организатор, который прислушивается к пожеланиям туристов
  • О
    Ольга
    12 октября 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Добрый день! Наша экскурсия состоялась в день моего рождения 1 октября. Мы были с подругой, нашим гидом был Новин. Сразу
    читать дальше

    обрадовало, что они заехали за нами ровно 10 утра как договаривались, все четко. Новин сразу представился… мы познакомились, сразу стало понятно что он позитивный, открытый человек и с ним приятно и интересно общаться. С самого начала, он поразил нас отличным знанием русского языка, энциклопедическими знаниями об истории Индии. Информации было много, мы побывали во многих храмах, где узнали об их возникновении, истории и предыстории их появления. Также мы побывали на базаре и катались на рикше, ездили в метро, покушали в прекрасном месте. Также хочу отметить водителя который нас возил, настоящий профессионал, с ним мы чувствовали себя в безопасности на дорогах Дели. Нам очень понравилось, мы рады что выбрали эту экскурсию и познакомились с этими прекрасными людьми. Не разочаровались и будем рекомендовать друзьям.

    Добрый день! Наша экскурсия состоялась в день моего рождения 1 октября. Мы были с подругой, нашим
  • К
    Круглов
    6 октября 2025
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Али прекрасно знает и любит Агру, очень интересно рассказал про Тадж Махал и его оптические иллюзии и про форт Агры.
    читать дальше

    Если кто-то будет предлагать только Тадж - отказывайтесь, форт производит еще большее впечатление.

    У Али прекрасный живой русский язык, лучше, чем у многих носителей. Так что очень рекомендую!

    Али прекрасно знает и любит Агру, очень интересно рассказал про Тадж Махал и его оптические иллюзии
  • Е
    Екатерина
    3 октября 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Экскурсия очень понравилась - отзывы не обманули, оказались реальными. Экскурсовод Навин -очень образованный и обаятельный человек, прекрасно знает русский язык. Моментально отзывался на все наши просьбы и очень интересно и развернуто отвечал на любые вопросы.
  • Л
    Ляззат
    29 сентября 2025
    Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
    Хочу поблагодарить нашего гида Мухаммада за просто невероятную экскурсию по Агре! Так как мы летели трансфером через Дели, я хотела
    читать дальше

    увидеть Тадж Махал. И моя мечта осуществилась! Нас забрали с отеля, повезли в Агру, сделали нам мехенди, одели нас в сари, показали Тадж Махал и Агра Форт и отвезли обратно в аэропорт. Все это происходило на комфортабельном автомобиле. Более того, Мухаммад показал лучшие локации для фото, ведь нам, девочкам, это так важно! Более клиенториентированного гида я не встречала! Нисколько не сомневайтесь, обращайтесь к ним, если думаете посетить Агру.

    Хочу поблагодарить нашего гида Мухаммада за просто невероятную экскурсию по Агре! Так как мы летели трансфером
  • A
    Andrey
    26 сентября 2025
    Древний и современный Дели
    Экскурсия прошла очень интересно!
  • Д
    Дина
    16 сентября 2025
    Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
    Отличная экскурсия, гид отлично говорит на русском, экскурстя не перенасыщенная, что важно для восприятия материала, у нас был отличный комфортный автомобиль. Все пожелания были учтены. Можно подстроитьэускурсия по своим предпочтениям.
  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Были на экскурсии в августе, это не совсем сезон, но нам очень повезло с погодой и мы успели посмотреть все,
    читать дальше

    что хотели. Из начально общались с Сачином, он все подробно расписал, ответил на все вопросы, посоветовал как будет логичней организовать маршрут, т. к. мы были впервые в Индии)
    Нашим гидом был Сунил, замечательный человек и мастер своего дела! Это не просто про зазубренный текст, это человек, который увлечен своей работой. А еще умеет ловить красивые кадры для фото, хотя это совсем не входит в его обязанности.
    Спасибо за наши впечатления))

  • O
    Olga
    3 сентября 2025
    Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
    Удобный и интересный маршрут. Хариндра - отличный рассказчик.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Древний и современный Дели
  2. Дели - полное погружение
  3. Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
  4. Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
  5. Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Дели
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тадж-Махал
  2. Самое главное
  3. Агра-форт
  4. Храм Лотоса
  5. Президентский дворец
  6. Кутб-Минар
Сколько стоит экскурсия по Дели в декабре 2025
Сейчас в Дели в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 122 до 230 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 282 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 282 ⭐ отзыва, цены от $122. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль