читать дальше

спокойно предложил замену) идеально говорит по-русски, даже со сленгом, рассказывает абсолютно все! Отвечает на любые вопросы) знает историю Индии, любой ответ может подкрепить фактами и личным опытом. Машины у него отличные, поэтому вы будете чувствовать себя очень комфортно. Вообще сама идея и сценарий экскурсии «Нетуристический Дели» просто супер! Мы в первый раз были в Индии и сразу окунулись в него со стороны местного жителя! Еще хочу отметить, что Хариндра замечательный фотограф, столько качественных фоток в проверенных локациях и ракурсах у нас как не было никогда! Очень вежливый, воспитанный, тактичный, умный и добрый! Оставляет очень приятное впечатление и очень располагает к себе! От всей души и всячески советуем взять экскурсию (а еще лучше не одну) у Хариндры! Просто прелесть! Очарованы! Как приятно встречаться с такими людьми, которые влюбят тебя в страну с первой минуты! Отдельно также хочется отметить, как Хариндра, мы бы даже сказали, «объяснил» нам все религии Индии, что для тебя все так становится понятно и логично! Водичку предоставляет, кладет в дверцу машины. Если у вас есть любой вопрос по Индии, ответит, даже если экскурсия уже закончилась. Может посоветовать место для покупки чая, сари и всего чего угодно - без давления или какого-то навязывания, чисто от себя, по-человечески) и пообедать где также может подсказать) в общем, потрясающий человек) от всего сердца благодарим Хариндру за все!