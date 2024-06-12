Авторская экскурсия по Дели предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны. Вы прогуляетесь по парку Лоди, посетите средневековый форт Фероз Шах Котла и мавзолей Сафдарджанга. В храме Вишну прикоснётесь

к тайнам индуизма, а в храме Саи Бабы узнаете о неоиндуистском гуру. Парк Шаиди расскажет о борьбе Индии с колонизаторами, а музеи Махатмы и Индиры Ганди раскроют жизнь великих людей. Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость, а входные билеты оплачиваются дополнительно

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

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Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Форт Фероз Шах Котла. Вы посетите одно из старейших сооружений города — крепость 14 века. Я поделюсь её богатой историей.

Парк Лоди. Красивый и ухоженный парк, где любят отдыхать местные жители. Вы пройдёте по его тропинкам и увидите древние гробницы.

Храм Саи Бабы. Современный просторный храм, посвящённый неоиндуистскому религиозному лидеру и гуру. Мы обсудим его противоречивую личность.

Парк Шаиди. Это мемориальный парк, раскрывающий историю борьбы Индии с колонизаторами.

Гробница Сафдарджанга. Я покажу мраморный мавзолей могольского премьер-министра. Вы рассмотрите в деталях его фасад со сложными узорами и погуляете по живописному саду.

Музеи Махатмы и Индиры Ганди. Вы узнаете о жизни этих великих людей и увидите их личные вещи.

Храм Вишну. На его примере я расшифрую особенности южноиндийского стиля архитектуры.

Организационные детали