Неизведанный Дели

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
Авторская экскурсия по Дели предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны. Вы прогуляетесь по парку Лоди, посетите средневековый форт Фероз Шах Котла и мавзолей Сафдарджанга. В храме Вишну прикоснётесь
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к тайнам индуизма, а в храме Саи Бабы узнаете о неоиндуистском гуру.

Парк Шаиди расскажет о борьбе Индии с колонизаторами, а музеи Махатмы и Индиры Ганди раскроют жизнь великих людей.

Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость, а входные билеты оплачиваются дополнительно

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Посещение древнего форта
  2. 🌳 Прогулка по красивому парку
  3. 🕌 Узнайте о неоиндуистском гуру
  4. 🕍 Исследование индуистского храма
  5. 🎨 Посещение музеев великих людей

Что можно увидеть

  • Форт Фероз Шах Котла
  • Парк Лоди
  • Храм Саи Бабы
  • Парк Шаиди
  • Гробница Сафдарджанга
  • Музеи Махатмы и Индиры Ганди
  • Храм Вишну
Неизведанный Дели
Неизведанный Дели
Неизведанный Дели
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Форт Фероз Шах Котла. Вы посетите одно из старейших сооружений города — крепость 14 века. Я поделюсь её богатой историей.

Парк Лоди. Красивый и ухоженный парк, где любят отдыхать местные жители. Вы пройдёте по его тропинкам и увидите древние гробницы.

Храм Саи Бабы. Современный просторный храм, посвящённый неоиндуистскому религиозному лидеру и гуру. Мы обсудим его противоречивую личность.

Парк Шаиди. Это мемориальный парк, раскрывающий историю борьбы Индии с колонизаторами.

Гробница Сафдарджанга. Я покажу мраморный мавзолей могольского премьер-министра. Вы рассмотрите в деталях его фасад со сложными узорами и погуляете по живописному саду.

Музеи Махатмы и Индиры Ганди. Вы узнаете о жизни этих великих людей и увидите их личные вещи.

Храм Вишну. На его примере я расшифрую особенности южноиндийского стиля архитектуры.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость. Автомобили марки Suzuki и Toyota.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: форт Фероз Шах Котла — 300 рупий, парк Шаиди (закрыт по пн) — 100 рупий, гробница Сафдарджанга — 300 рупий
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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