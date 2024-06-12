Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
Авторская экскурсия по Дели предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны. Вы прогуляетесь по парку Лоди, посетите средневековый форт Фероз Шах Котла и мавзолей Сафдарджанга. В храме Вишну прикоснётесь читать дальше
к тайнам индуизма, а в храме Саи Бабы узнаете о неоиндуистском гуру.
Парк Шаиди расскажет о борьбе Индии с колонизаторами, а музеи Махатмы и Индиры Ганди раскроют жизнь великих людей.
Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость, а входные билеты оплачиваются дополнительно
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Посещение древнего форта
🌳 Прогулка по красивому парку
🕌 Узнайте о неоиндуистском гуру
🕍 Исследование индуистского храма
🎨 Посещение музеев великих людей
Что можно увидеть
Форт Фероз Шах Котла
Парк Лоди
Храм Саи Бабы
Парк Шаиди
Гробница Сафдарджанга
Музеи Махатмы и Индиры Ганди
Храм Вишну
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Форт Фероз Шах Котла. Вы посетите одно из старейших сооружений города — крепость 14 века. Я поделюсь её богатой историей.
Парк Лоди. Красивый и ухоженный парк, где любят отдыхать местные жители. Вы пройдёте по его тропинкам и увидите древние гробницы.
Храм Саи Бабы. Современный просторный храм, посвящённый неоиндуистскому религиозному лидеру и гуру. Мы обсудим его противоречивую личность.
Парк Шаиди. Это мемориальный парк, раскрывающий историю борьбы Индии с колонизаторами.
Гробница Сафдарджанга. Я покажу мраморный мавзолей могольского премьер-министра. Вы рассмотрите в деталях его фасад со сложными узорами и погуляете по живописному саду.
Музеи Махатмы и Индиры Ганди. Вы узнаете о жизни этих великих людей и увидите их личные вещи.
Храм Вишну. На его примере я расшифрую особенности южноиндийского стиля архитектуры.
Организационные детали
Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость. Автомобили марки Suzuki и Toyota.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хариндра — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 63 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хариндра, я представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием раскроем вам все грани красочной Индии. Поделимся её историей, традициями, религиозными особенностями и культурным наследием.