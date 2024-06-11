Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Приглашаем погрузиться в прошлое и настоящее Агры, где каждый камень несёт в себе тысячелетнюю историю! Вы побываете в легендарном Тадж-Махале, осмотрите величественный Красный форт, зайдёте в роскошную мечеть Джама и погуляете по чудесным садам. Наш профессиональный русскоговорящий гид поделится историей и легендами этих волшебных мест.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Дели
Я с командой организовываю туры по Азии с уклоном в глубокий, яркий опыт. Каждая программа, разработанная нами, нацелена на моральный отдых, смену картинки и контрасты, порождающие креатив и расширяющие мышление.