Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто

Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Приглашаем погрузиться в прошлое и настоящее Агры, где каждый камень несёт в себе тысячелетнюю историю! Вы побываете в легендарном Тадж-Махале, осмотрите величественный Красный форт, зайдёте в роскошную мечеть Джама и погуляете по чудесным садам. Наш профессиональный русскоговорящий гид поделится историей и легендами этих волшебных мест.
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Тадж-Махал. Символ вечной любви, величия и жестокости. Вы перенесётесь в 1648 год и погрузитесь в историю создания великого мавзолея.

Сады Мехтаб Баг. Вы погуляете по живописным садам, разбитым на 300 квадратных метрах. Полюбуетесь роскошным видом на Тадж-Махал и раскроете, какие археологические находки здесь были обнаружены.

Красный форт. Символ величия Могольской империи. Это целый комплекс из дворцов, площадей, мечетей, бассейнов, садов и павильонов для отдыха. Всё это вы увидите!

Мечеть Джама. Одна из самых больших мечетей Агры, построенная в мавританском стиле. Вы оцените её арочные входы, изящные купола, минареты и цветные изразцы на стенах.

Обед в индийском ресторане. Вы попробуете традиционные индийские блюда в одном из лучших заведений Агры.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане — по меню, Тадж-Махал — 1300 рупий/чел, форт Агра — 600 рупий/чел
  • Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид-индиец из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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