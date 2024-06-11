Приглашаем погрузиться в прошлое и настоящее Агры, где каждый камень несёт в себе тысячелетнюю историю! Вы побываете в легендарном Тадж-Махале, осмотрите величественный Красный форт, зайдёте в роскошную мечеть Джама и погуляете по чудесным садам. Наш профессиональный русскоговорящий гид поделится историей и легендами этих волшебных мест.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Тадж-Махал. Символ вечной любви, величия и жестокости. Вы перенесётесь в 1648 год и погрузитесь в историю создания великого мавзолея.

Сады Мехтаб Баг. Вы погуляете по живописным садам, разбитым на 300 квадратных метрах. Полюбуетесь роскошным видом на Тадж-Махал и раскроете, какие археологические находки здесь были обнаружены.

Красный форт. Символ величия Могольской империи. Это целый комплекс из дворцов, площадей, мечетей, бассейнов, садов и павильонов для отдыха. Всё это вы увидите!

Мечеть Джама. Одна из самых больших мечетей Агры, построенная в мавританском стиле. Вы оцените её арочные входы, изящные купола, минареты и цветные изразцы на стенах.

Обед в индийском ресторане. Вы попробуете традиционные индийские блюда в одном из лучших заведений Агры.

Организационные детали