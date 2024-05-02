Достопримечательности Агры и Дели и фотосессия в костюмах на фоне Тадж-Махала
Авторский тур в Дели

Познакомиться с историей городов, насладиться ужином в роскошном ресторане и посмотреть лазерное шоу

Почувствовать себя настоящей индийской принцессой или могущественным махараджей? — Легко! Вас ждут профессиональная фотосессия в ярких национальных костюмах на территории Тадж-Махала и потрясающее водно-лазерное шоу в храме Акшардхам. Я покажу вам столицу Индии и познакомлю с её многовековой историей.

Вы поймёте, почему Дели называют городом контрастов, узнаете трогательную историю великой любви и побываете в стенах знаменитого Красного форта.
Достопримечательности Агры и Дели и фотосессия в костюмах на фоне Тадж-Махала
Достопримечательности Агры и Дели и фотосессия в костюмах на фоне Тадж-Махала
Достопримечательности Агры и Дели и фотосессия в костюмах на фоне Тадж-Махала

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$420
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.
Экскурсию для вас могу проводить я или другой русскоговорящий лицензированный гид из моей команды.
Для индивидуальных путешественников и групп до 4 человек экскурсия проводится на автомобиле. Если группа от 5 человек и больше, передвижение будет на комфортабельном автобусе с кондиционером.
Обращаем ваше внимание, что для посещения храмов и мечетей необходима закрытая одежда (закрывающая плечи и ноги ниже колен). На экскурсии не допускаются лица в алкогольном и наркотическом опьянении.

Проживание. В отеле 3* в Агре, размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтрак в отеле, обед ресторане в Дели, ужин и обед в Агре.

Программа тура по дням

1 день

Контрасты и достопримечательности Дели

Встречаемся и отправляемся знакомиться с храмами и другими достопримечательностями второго по величине города Индии. Вы увидите самый большой в Дели сикхский храм Гурудвара Бангла Сахиб, главное здание которого построено из мрамора и украшено золотыми куполами. Побываем у храма Лакшми-Нарайян — священного места, куда устремляются паломники со всей страны.

Посмотрим на прачечную под открытым небом, где до сих пор стирают старым методом, и колодец Аграсена 14-го века. Я покажу вам здание Парламента и Ворота Индии, Президентский дворец и необычный храм всех религий в форме лотоса.

На обед заглянем в ресторан традиционной кухни — вы попробуете блюда Северной Индии. После на комфортном автомобиле с кондиционером переедем в Агру. Дорога займёт около 3 часов. По прибытии прогуляемся по парку Мехтаб Баг на противоположном от Тадж-Махала берегу реки Ямуны и полюбуемся им в свете заката. Перед ужином посетим салон национальных костюмов, где вы сможете подобрать себе наряд для завтрашней фотосессии. А сам ужин состоится в лучшем индийском ресторане с открытой террасой и видом на ночной Тадж-Махал.

Контрасты и достопримечательности ДелиКонтрасты и достопримечательности ДелиКонтрасты и достопримечательности ДелиКонтрасты и достопримечательности ДелиКонтрасты и достопримечательности Дели
2 день

Фотосессия на территории Тадж-Махала, Красный форт и лазерно-водное шоу

Утром вы наденете костюмы, и мы отправимся в Тадж-Махал, название которого переводится как «Венец дворцов». В этом знаменитом на весь мир мавзолее, посвящённом великой силе любви, вы не только узнаете прекрасную и трагичную историю его строительства, но и поучаствуете в профессиональной фотосессии.

Затем посетим древний Красный форт, который долгое время был резиденцией императоров Великих Моголов, и «Маленький Тадж» Итимад-Уд-Даула — мавзолей из белого мрамора. После осмотра основных достопримечательностей, желающие могут заглянуть на фабрику мозаики — именно в Агре живут умельцы, творящие шедевры и передающие секреты своего мастерства из поколения в поколение.

За обедом в ресторане вы отведаете блюда, которые ещё не пробовали. Индийская кухня — это целый букет невероятных пряностей и сочетания разнообразных овощей с нежным мясом или сыром. После обеда едем обратно в Дели, где по приезде побываем в храме Акшардхам на берегу реки Ямуны, возведённом в честь культуры и духовности Индии. А в завершении, когда стемнеет, вас ждёт шоу под открытым небом, главные участники которого — музыкальные фонтаны в виде лотоса внутри огромной каменной амфоры.

Вечером — трансфер в ваш отель в Дели или в аэропорт.

Фотосессия на территории Тадж-Махала, Красный форт и лазерно-водное шоуФотосессия на территории Тадж-Махала, Красный форт и лазерно-водное шоуФотосессия на территории Тадж-Махала, Красный форт и лазерно-водное шоуФотосессия на территории Тадж-Махала, Красный форт и лазерно-водное шоуФотосессия на территории Тадж-Махала, Красный форт и лазерно-водное шоуФотосессия на территории Тадж-Махала, Красный форт и лазерно-водное шоуФотосессия на территории Тадж-Махала, Красный форт и лазерно-водное шоу

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в отеле (или аэропорту) в Дели
  • Услуги русскоговорящего гида и водителя
  • Переезды между городами, включая платные дороги
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Билет на вечернее шоу в храме Акшардхам
  • Аренда национальных костюмов
  • Услуги профессионального фотографа на территории Тадж-Махала
  • Проживание в отеле
  • Питание по программе
  • Трансфер в отель или аэропорт в Дели после окончания тура
Что не входит в цену
  • Перелёт до Дели и обратно
  • Питание вне программы
  • Чаевые и личные расходы
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты (за исключением четвергов)
  • Стоимость тура для детей 15-16 лет до 30.09.2023 составляет 270 долларов, после - 300. Для детей до 14 лет стоимость тура до 30.09.2023 составляет 234 доллара, после - 260 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, отель или аэропорт, утро
Завершение: Дели, отель или аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыГастрономическиеБилеты на шоуС ужином

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