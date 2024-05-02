Познакомиться с историей городов, насладиться ужином в роскошном ресторане и посмотреть лазерное шоу
Вы поймёте, почему Дели называют городом контрастов, узнаете трогательную историю великой любви и побываете в стенах знаменитого Красного форта.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$420
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Экскурсию для вас могу проводить я или другой русскоговорящий лицензированный гид из моей команды.
Для индивидуальных путешественников и групп до 4 человек экскурсия проводится на автомобиле. Если группа от 5 человек и больше, передвижение будет на комфортабельном автобусе с кондиционером.
Обращаем ваше внимание, что для посещения храмов и мечетей необходима закрытая одежда (закрывающая плечи и ноги ниже колен). На экскурсии не допускаются лица в алкогольном и наркотическом опьянении.
Проживание. В отеле 3* в Агре, размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтрак в отеле, обед ресторане в Дели, ужин и обед в Агре.
Программа тура по дням
Контрасты и достопримечательности Дели
Встречаемся и отправляемся знакомиться с храмами и другими достопримечательностями второго по величине города Индии. Вы увидите самый большой в Дели сикхский храм Гурудвара Бангла Сахиб, главное здание которого построено из мрамора и украшено золотыми куполами. Побываем у храма Лакшми-Нарайян — священного места, куда устремляются паломники со всей страны.
Посмотрим на прачечную под открытым небом, где до сих пор стирают старым методом, и колодец Аграсена 14-го века. Я покажу вам здание Парламента и Ворота Индии, Президентский дворец и необычный храм всех религий в форме лотоса.
На обед заглянем в ресторан традиционной кухни — вы попробуете блюда Северной Индии. После на комфортном автомобиле с кондиционером переедем в Агру. Дорога займёт около 3 часов. По прибытии прогуляемся по парку Мехтаб Баг на противоположном от Тадж-Махала берегу реки Ямуны и полюбуемся им в свете заката. Перед ужином посетим салон национальных костюмов, где вы сможете подобрать себе наряд для завтрашней фотосессии. А сам ужин состоится в лучшем индийском ресторане с открытой террасой и видом на ночной Тадж-Махал.
Фотосессия на территории Тадж-Махала, Красный форт и лазерно-водное шоу
Утром вы наденете костюмы, и мы отправимся в Тадж-Махал, название которого переводится как «Венец дворцов». В этом знаменитом на весь мир мавзолее, посвящённом великой силе любви, вы не только узнаете прекрасную и трагичную историю его строительства, но и поучаствуете в профессиональной фотосессии.
Затем посетим древний Красный форт, который долгое время был резиденцией императоров Великих Моголов, и «Маленький Тадж» Итимад-Уд-Даула — мавзолей из белого мрамора. После осмотра основных достопримечательностей, желающие могут заглянуть на фабрику мозаики — именно в Агре живут умельцы, творящие шедевры и передающие секреты своего мастерства из поколения в поколение.
За обедом в ресторане вы отведаете блюда, которые ещё не пробовали. Индийская кухня — это целый букет невероятных пряностей и сочетания разнообразных овощей с нежным мясом или сыром. После обеда едем обратно в Дели, где по приезде побываем в храме Акшардхам на берегу реки Ямуны, возведённом в честь культуры и духовности Индии. А в завершении, когда стемнеет, вас ждёт шоу под открытым небом, главные участники которого — музыкальные фонтаны в виде лотоса внутри огромной каменной амфоры.
Вечером — трансфер в ваш отель в Дели или в аэропорт.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в отеле (или аэропорту) в Дели
- Услуги русскоговорящего гида и водителя
- Переезды между городами, включая платные дороги
- Входные билеты на достопримечательности
- Билет на вечернее шоу в храме Акшардхам
- Аренда национальных костюмов
- Услуги профессионального фотографа на территории Тадж-Махала
- Проживание в отеле
- Питание по программе
- Трансфер в отель или аэропорт в Дели после окончания тура
Что не входит в цену
- Перелёт до Дели и обратно
- Питание вне программы
- Чаевые и личные расходы
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты (за исключением четвергов)
- Стоимость тура для детей 15-16 лет до 30.09.2023 составляет 270 долларов, после - 300. Для детей до 14 лет стоимость тура до 30.09.2023 составляет 234 доллара, после - 260 долларов