Горящие туры – туры в Дели

Найдено 3 тура в категории «Горящие туры» в Дели на русском языке, цены от $599, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
На машине
8 дней
-
10%
9 отзывов
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$1099$1221 за человека
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
На машине
8 дней
-
15%
6 отзывов
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Незабываемый тур по Индии: Дели, Джайпур, Агра, джунгли с тиграми, Тадж-Махал и многое другое. Погружение в культуру и природу с комфортом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$899$1057 за человека
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
На машине
5 дней
-
10%
12 отзывов
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$599$665 за человека

Какие места ещё посмотреть в Дели
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Агра-форт
  4. Набережная
  5. Президентский дворец
  6. Кутб-Минар
  7. Джантар-Мантар
Сколько стоит тур в Дели в ноябре 2025
Сейчас в Дели в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 599 до 1099 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
