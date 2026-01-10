читать дальше

и толкучки. Яна интересно рассказала но при этом не перегружала лишней информацией что не мало важно тк экскурсия длительная. У нас пролетел день легко и познавательно.

Невероятно красивый водопад, до которого мы весело домчались на джипах.

На плантациях было очень интересно увидеть как растут всем известные специи.

А храмы и соборы захватываю дух своим величием и красотой!

Единственный недостаток если можно так сказать, это количество человек.

В описании экскурсии было заявлено ДО 15 а было 33. Но нам это объяснили тем что было 2 января и до этого из-за праздников не было экскурсий и накопилось много желающих.

Но хочу отметить что это не повлияло ни на что))) все было хорошо во всех отношениях.

Поэтому смело могут рекомендовать эту экскурсию.