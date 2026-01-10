Мои заказы

Экскурсии в джунгли Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Джунгли» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
На машине
Джиппинг
10 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
16 янв в 06:00
17 янв в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
На автобусе
Джиппинг
На микроавтобусе
11 часов
57 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 05:30
Завтра в 05:30
14 янв в 05:30
$45 за человека
Неизведанная Махараштра - путь сквозь джунгли, дворцы и древние форты
8 часов
Билеты
Неизведанная Махараштра - путь сквозь джунгли, дворцы и древние форты
Начало: Ваш отель
Расписание: Возможно проведение в любой день при предварительном бронировании
Завтра в 08:00
14 янв в 08:00
$250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    10 января 2026
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Отличная экскурсия! Яна и правда замечательный гид, всей душой любит Индию, знает о Гоа всё, рассказывает - блеск, заслушаешься! Плюс к этому еще и кучу практических советов дала, что для нас, впервые посещаюших Гоа, было вечьма ценно.
    В общем, категорически рекомендую!
  • A
    Aleksandra
    9 января 2026
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Отличная экскурсия!
    Очень советую, организаторы продумали посещение всех мест чуть раньше чем основной поток народа) и вы имеете возможность посмотреть достопримечательности без огромной толпы)
    Отличная экскурсия!
  • E
    Elena
    8 января 2026
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Отличная экскурсия с гидом Романом. Всё чётко, интересно, с душой. Роман рассказал всё и даже больше, ответил на все наши вопросы, узнали много нового.
    Отдельное спасибо за то, что мы приезжали на все локации первыми, без толпы людей!!!
    Очень комфортная экскурсия. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    8 января 2026
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Отличная экскурсия. все очень понравилось, начинается рано утром, зато привозят на водопад одними из первых. много милых обезьян, и карпов
    в воде (можно взять бананы для обезьян и хлеб для рыб). времени на водопаде предостаточно, что бы искупаться и по фотографировать. Яна отличный гид! знает много об индии и об индуизме, интересный рассказчик, как для взрослых, так думаю и детям понравятся множество мифов и легенд которые она знает

  • С
    Светлана
    4 января 2026
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    На экскурсию мы ездили вчетвером: я с дочкой 9лет (впервые в гоа) и моя сестра с мужем, они не первый
    год живут в гоа. Ребята были скептически настроены: «что нового нам могут рассказать» 😏)) Однако экскурсия понравилась всем. И мне, и моим родным, и моей дочке, которая слушала Яну всю дорогу, и, несмотря на усталость, не уснула ни разу в автобусе, настолько ей было интересно. Все прошло прекрасно, отличная экскурсия, прекрасная организация, Яна - особенная звезда. Профессионал. До поездки я читала отзывы, в тч про большие автобусы. Да, в нашем было под 30 человек, но никакого вреда нам это не нанесло)) Организаторы большие молодцы и профессионалы: мы нигде не задерживались, все было четко, мы приехали первыми к водопаду и взяли первыми джипы, благодаря чему не стояли в длиннющих очередях, которые образовались после нас. Спасибо большое, и мои искренние рекомендации.

  • E
    Evgenii
    4 января 2026
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Очень красивые места и интересная и богатая история.
    Благодаря гиду Яне мы везде приехали первыми и посмотрели все без толп людей
    и толкучки. Яна интересно рассказала но при этом не перегружала лишней информацией что не мало важно тк экскурсия длительная. У нас пролетел день легко и познавательно.
    Невероятно красивый водопад, до которого мы весело домчались на джипах.
    На плантациях было очень интересно увидеть как растут всем известные специи.
    А храмы и соборы захватываю дух своим величием и красотой!
    Единственный недостаток если можно так сказать, это количество человек.
    В описании экскурсии было заявлено ДО 15 а было 33. Но нам это объяснили тем что было 2 января и до этого из-за праздников не было экскурсий и накопилось много желающих.
    Но хочу отметить что это не повлияло ни на что))) все было хорошо во всех отношениях.
    Поэтому смело могут рекомендовать эту экскурсию.

  • Е
    Елена
    28 декабря 2025
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Как отмечали ранее другие туристы в отзывах - экскурсия прекрасная! Самая информативная для 1го знакомства с Гоа и Индией. Гид
    Яна - супер! Эксперт не только по Гоа, но и по Индии в целом. Заряжает своей любовью к Индии, заинтересовывает. Видно, что человек на своем месте и кайфует от этого! Александру отдельное спасибо за прекрасную организацию, постоянное пребывание на связи! Ребята - настоящие профессионалы своего дела! Удачи и процветания Вам!

  • А
    Афанасьева
    28 ноября 2025
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Поставила 4 звезды,так как были в начале сезона и водопад Дудхсагар был закрыт (из-за этого знакомство с обезьянками не состоялось и прокатится на джипах по джунглям не удалось
  • В
    Валерий
    22 ноября 2025
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Спасибо большое организаторам экскурсии! Всё очень интересно. Гид Роман - прекрасный рассказчик, владеющий глубокими знаниями об прошлом и настоящем Индии. Роман отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    11 ноября 2025
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Tripster, как всегда и везде, на высоте. Всё замечательно! Дорога к водопаду на джипах по мокрой глине действительно экстремальна. Но водители- молодцы! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Джунгли»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия;
  2. Весь Гоа за один день: групповая экскурсия;
  3. Неизведанная Махараштра - путь сквозь джунгли, дворцы и древние форты.
Какие места ещё посмотреть в Гоа
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Тадж-Махал.
Сколько стоит экскурсия по Гоа в январе 2026
Сейчас в Гоа в категории "Джунгли" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 350. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Джунгли», 74 ⭐ отзыва, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март