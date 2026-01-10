Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
16 янв в 06:00
17 янв в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 05:30
Завтра в 05:30
14 янв в 05:30
$45 за человека
Билеты
Расписание: Возможно проведение в любой день при предварительном бронировании
Завтра в 08:00
14 янв в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр10 января 2026Отличная экскурсия! Яна и правда замечательный гид, всей душой любит Индию, знает о Гоа всё, рассказывает - блеск, заслушаешься! Плюс к этому еще и кучу практических советов дала, что для нас, впервые посещаюших Гоа, было вечьма ценно.
В общем, категорически рекомендую!
- AAleksandra9 января 2026Отличная экскурсия!
Очень советую, организаторы продумали посещение всех мест чуть раньше чем основной поток народа) и вы имеете возможность посмотреть достопримечательности без огромной толпы)
- EElena8 января 2026Отличная экскурсия с гидом Романом. Всё чётко, интересно, с душой. Роман рассказал всё и даже больше, ответил на все наши вопросы, узнали много нового.
Отдельное спасибо за то, что мы приезжали на все локации первыми, без толпы людей!!!
Очень комфортная экскурсия. Рекомендую!
- ЕЕкатерина8 января 2026Отличная экскурсия. все очень понравилось, начинается рано утром, зато привозят на водопад одними из первых. много милых обезьян, и карпов
- ССветлана4 января 2026На экскурсию мы ездили вчетвером: я с дочкой 9лет (впервые в гоа) и моя сестра с мужем, они не первый
- EEvgenii4 января 2026Очень красивые места и интересная и богатая история.
Благодаря гиду Яне мы везде приехали первыми и посмотрели все без толп людей
- ЕЕлена28 декабря 2025Как отмечали ранее другие туристы в отзывах - экскурсия прекрасная! Самая информативная для 1го знакомства с Гоа и Индией. Гид
- ААфанасьева28 ноября 2025Поставила 4 звезды,так как были в начале сезона и водопад Дудхсагар был закрыт (из-за этого знакомство с обезьянками не состоялось и прокатится на джипах по джунглям не удалось
- ВВалерий22 ноября 2025Спасибо большое организаторам экскурсии! Всё очень интересно. Гид Роман - прекрасный рассказчик, владеющий глубокими знаниями об прошлом и настоящем Индии. Роман отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендуем!
- ТТатьяна11 ноября 2025Tripster, как всегда и везде, на высоте. Всё замечательно! Дорога к водопаду на джипах по мокрой глине действительно экстремальна. Но водители- молодцы! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Джунгли»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Гоа
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Гоа в январе 2026
Сейчас в Гоа в категории "Джунгли" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 350. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Джунгли», 74 ⭐ отзыва, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март