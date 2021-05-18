Полезная информация об Аммане

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Местное время в Аммане
20:5852
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇴 Иордания
Название городаАмман
По-английскиAmman
Это столицаАмман является столицей Иордании
Население города1 275 857 чел.
АэропортыКвин Алия AMM, Marka International Airport ADJ
Часовой поясAsia/Amman
Средняя высота757 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Аммане

Мертвое море
Мертвое море
$
90
за чел.
Волшебная пустыня Вади Рам
Волшебная пустыня Вади Рам
$
170
за чел.
Петра и пустыня Вади Рам
Петра и пустыня Вади Рам
$
260
за чел.
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