Полезная информация об Аммане
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Местное время в Аммане
20:5852
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇴 Иордания
|Название города
|Амман
|По-английски
|Amman
|Это столица
|Амман является столицей Иордании
|Население города
|1 275 857 чел.
|Аэропорты
|Квин Алия AMM, Marka International Airport ADJ
|Часовой пояс
|Asia/Amman
|Средняя высота
|757 м. от уровня моря
Где находится Амман на карте
Календарь низких цен на туры в Амман
Амман
Популярные экскурсии в Аммане
$
90
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170
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