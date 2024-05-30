Экскурсии на 1 день в Дублине

Найдено 10 экскурсий в категории «На весь день» в Дублине на русском языке, цены от €270. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пригородные замки Дублина
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Пригородные замки Дублина
Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
270 за человека
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Путешествие в красивейший парк Ирландии и раннехристианскую обитель Святого Кевина
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
300 за человека
Путешествие по восточному побережью Ирландии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Посетить замок Ардгилиан, прогуляться по уютному Карлингфорду и влюбиться в ирландские пейзажи
20 июня в 09:00
21 июня в 12:00
350 за человека
Пригородные замки Дублина
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Пригородные замки Дублина
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
320 за всё до 2 чел.
По средневековым улицам Килкенни
Индивидуальная
8 часов
По средневековым улицам Килкенни
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
600 за всё до 6 чел.
Замок Кэйр и Рок оф Кашел
Индивидуальная
8 часов
Замок Кэйр и Рок оф Кашел
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
620 за всё до 5 чел.
Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина
Индивидуальная
7 часов
Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500 за всё до 6 чел.
По памятным местам семейства Гиннес
Индивидуальная
7 часов
По памятным местам семейства Гиннес
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
530 за всё до 5 чел.
Сады Пауэрскорт и монастырское поселение Глендалок в горах Виклоу
Индивидуальная
8 часов
Сады Пауэрскорт и монастырское поселение Глендалок в горах Виклоу
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
350 за всё до 2 чел.
Путешествие по Восточному побережью Ирландии
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Восточному побережью Ирландии
Начало: У Вашего отеля
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
350 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    30 мая 2024
    Путешествие по восточному побережью Ирландии
    Остались очень довольны экскурсией. было очень интересно. увидели прекрасные пейзажи.
  • Ю
    Юлия
    28 марта 2024
    Пригородные замки Дублина
    👍👍👍
  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Путешествие по восточному побережью Ирландии
    Всё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный и сытный обед. 8 -ми
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    часов не хватает. В каждом из тех мест, что посетили, хочется провести весь день. Владимир интересный рассказчик, так что время пролетело незаметно и узнали много интересного из истории Ирландии

    Всё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный и
  • Н
    Надежда
    6 марта 2024
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Все очень понравилось!. Владимир - внимательный, пунктуальный человек. Интересна и позновательна экскурсия! Хорошо знает историю Ирландии. Большое спасибо!
  • Э
    Эвелина
    2 декабря 2023
    Пригородные замки Дублина
    Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!
  • В
    Вероника
    25 августа 2023
    Пригородные замки Дублина
    Нам все понравилось. Спасибо!
  • А
    Александр
    14 мая 2022
    Путешествие по восточному побережью Ирландии
    Экскурсия очень понравилась, маршрут был интересный. Кроме того, Владимир много рассказал о стране и ее истории и ответил на все мои вопросы. Я доволен.
  • Н
    Наталья
    5 мая 2019
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Добрый день!!! Хотим выразить благодарность Владимиру за замечательную экскурсию!! Мы провели незабываемый день!!! Владимир познакомил нас с пригородами Дублина, дал
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    информацию о жизни в стране изнутри, а что стоит наш гастрономический опыт!!! Владимир, еще раз спасибо!!! Если вы еще сомневаетесь, то настоятельно рекомендуем Владимира в качестве гида и проводника по знакомству с Ирландией. Очень жалеем, что не взяли несколько экскурсий!

  • П
    Полина
    8 февраля 2019
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Добрый день всем! Экскурсия очень понравилась! Владимир -прекрасно владеет материалом и знаете, он хочет поделиться Ирландией, сделать так, чтобы вы
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    ее полюбили:) Мы любим природу, поэтому сады, водопад, горы, монастырское поселение - все очень красивое и рады были, что смогли увидеть. Еще для нас важно было, что недалеко от Дублина ехать. ps. ресторанчик около Глендалока с литературной комнатой - супер!:) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Дублину в июне 2024
Сейчас в Дублине в категории "На весь день" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 270 до 620. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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