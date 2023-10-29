Петляя узкими улочками Готического квартала, с головой погрузившись во времена мрачного средневековья, мы изучим винную карту Испании, Каталонии, Барселоны. Традиции, пристрастия, особенности. Что пьют? Как пьют? Когда пьют? Чем закусывают? Эти и другие подробности алкогольного мира Барселоны будем познавать на вкус, цвет и запах в самом сердце города.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Готическому кварталу

Именно здесь родилась Барселона. Я расскажу, как проходило её детство, становление, взросление. А также раскрою секрет её вечной молодости! Вы окажетесь в атмосферных уголках района, увидите такие достопримечательности, как Кафедральный собор, Большой Королевский дворец, еврейский район Эль-Каль с его узкими улочками, самая кинематографичная площадь Европы…

Знакомство с питейной Барселоной

Помимо архитектурных шедевров, вас ждут уютные барчики и кафе, где мы будем дегустировать местные алкогольные изыски. Каждый из вас попробует 4 разных напитка. «Не вижу повода не выпить!» — как говорит один мой приятель. «Salud!» — как говорят местные.

Организационные детали

Каждому участнику алкотура полагается к дегустации 4 вида алкогольных напитков, включённых в стоимость экскурсии.