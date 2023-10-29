Барселона в бокале

Погулять по городу, послушать истории, узнать больше о питейных традициях и открыть алко-изыски

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Петляя узкими улочками Готического квартала, с головой погрузившись во времена мрачного средневековья, мы изучим винную карту Испании, Каталонии, Барселоны. Традиции, пристрастия, особенности.

Что пьют? Как пьют? Когда пьют? Чем закусывают? Эти и другие подробности алкогольного мира Барселоны будем познавать на вкус, цвет и запах в самом сердце города.
Барселона в бокале
Барселона в бокале
Барселона в бокале
Барселона в бокале
Барселона в бокале
Барселона в бокале
Барселона в бокале
Барселона в бокале
Барселона в бокале
Барселона в бокале
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Готическому кварталу

Именно здесь родилась Барселона. Я расскажу, как проходило её детство, становление, взросление. А также раскрою секрет её вечной молодости! Вы окажетесь в атмосферных уголках района, увидите такие достопримечательности, как Кафедральный собор, Большой Королевский дворец, еврейский район Эль-Каль с его узкими улочками, самая кинематографичная площадь Европы…

Знакомство с питейной Барселоной

Помимо архитектурных шедевров, вас ждут уютные барчики и кафе, где мы будем дегустировать местные алкогольные изыски. Каждый из вас попробует 4 разных напитка. «Не вижу повода не выпить!» — как говорит один мой приятель. «Salud!» — как говорят местные.

Организационные детали

Каждому участнику алкотура полагается к дегустации 4 вида алкогольных напитков, включённых в стоимость экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Каталунии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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