Погулять по городу, послушать истории, узнать больше о питейных традициях и открыть алко-изыски
Петляя узкими улочками Готического квартала, с головой погрузившись во времена мрачного средневековья, мы изучим винную карту Испании, Каталонии, Барселоны. Традиции, пристрастия, особенности.
Что пьют? Как пьют? Когда пьют? Чем закусывают? Эти и другие подробности алкогольного мира Барселоны будем познавать на вкус, цвет и запах в самом сердце города.
Что пьют? Как пьют? Когда пьют? Чем закусывают? Эти и другие подробности алкогольного мира Барселоны будем познавать на вкус, цвет и запах в самом сердце города.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Готическому кварталу
Именно здесь родилась Барселона. Я расскажу, как проходило её детство, становление, взросление. А также раскрою секрет её вечной молодости! Вы окажетесь в атмосферных уголках района, увидите такие достопримечательности, как Кафедральный собор, Большой Королевский дворец, еврейский район Эль-Каль с его узкими улочками, самая кинематографичная площадь Европы…
Знакомство с питейной Барселоной
Помимо архитектурных шедевров, вас ждут уютные барчики и кафе, где мы будем дегустировать местные алкогольные изыски. Каждый из вас попробует 4 разных напитка. «Не вижу повода не выпить!» — как говорит один мой приятель. «Salud!» — как говорят местные.
Организационные детали
Каждому участнику алкотура полагается к дегустации 4 вида алкогольных напитков, включённых в стоимость экскурсии.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Каталунии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Барселоне
Всем привет! Меня зовут Валерий. Я живу в самом прекрасном городе на Земле! Для меня это — Барселона. Приехал, увидел, влюбился, остался. Сколько себя помню, обожал историю как очень увлекательное и полезное знание о человечестве и людях. А что может быть лучше для самореализации, чем превратить любимое хобби в любимую профессию! Почему вам нужен именно я? На моих экскурсиях мы путешествуем во времени и пространстве. Из прошлого в будущее с остановкой в настоящем. Увидеть всё своими глазами, услышать голоса, затерянные в веках и тысячелетиях, понять день сегодняшний, заглянуть в завтрашний, почувствовать, прочувствовать, очароваться, восхититься и обязательно ещё сюда вернуться. На всю жизнь влюбиться в Барселону — вот зачем я вам нужен!
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