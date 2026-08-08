Ах, Барселона! Родина каталонского модернизма! Давайте пройдёмся по следам безумной фантазии Гауди и его коллег? Вы посетите дом дракона. Потом под рассказы аудиогида прогуляйтесь по городу и увидите другие архитектурные шедевры.
А ещё узнаете, откуда создатель «Звёздных войн» взял образ штурмовика, где тусовался творческий андерграунд Барселоны и многое другое.
А ещё узнаете, откуда создатель «Звёздных войн» взял образ штурмовика, где тусовался творческий андерграунд Барселоны и многое другое.
Описание билета
Дом Батльо с аудиогидом на русском языке
- Вы посетите главный этаж, внутренний двор, чердак, лестницу и атриум
Прогулка по Барселоне
- Вы посмотрите на храм Саграда Фамилия и откроете для себя менее знаменитые достопримечательности, созданные Гауди и его коллегами по цеху — испанскими модернистами
- Пройдёте мимо дома-каменоломни и дворца, где могла бы поселиться Рапунцель
- Увидите фонарь, на котором хотели повесить архитектора
- Прогуляетесь по кварталу, где столетие не прекращаются склоки
- Выясните, где находится больница, в которой умирал никем не узнанный Гауди
Организационные детали
- В стоимость включено: посещение Каса Батльо без крыши в опции «Блю» и с террасой на крыше в опции «Сильвер», пешая экскурсия по улицам города с аудиогидом на русском языке
- В Каса Батльо подойдите к входу по электронным билетам — там вы получите аудиогид по зданию. Он доступен на русском языке. Вы можете посетить дом только во время, указанное в билете
- После оплаты мы пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку для скачивания аудиогида по городу. Его необходимо заранее скачать на ваш смартфон. После скачивания экскурсия работает офлайн
- Аудиогид по городу доступен в течение года после покупки
- Возьмите с собой наушники для комфортного прослушивания на улице
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Блю детский (12–17) + аудиогид по городу
|€41
|Сильвер взрослый (18+) с посещением крыши + аудиогид
|€52
|Блю взрослый (18+) + аудиогид по городу
|€47
|Сильвер детский (12–17) с посещением крыши + аудиогид
|€46
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дома Батльо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 218 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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