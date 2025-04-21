читать дальше

разные времена, проживаешь мгновения с главными героями и узнаешь много нового и интересного. Здесь нет сухих цифр. Но все факты и детали рассказаны с определенной атмосферой, созданной экскурсоводом, музыкой, реквизитами. Узнаешь город через детали…. Мелочи, которые и создают всю историю. Три часа, как на одном дыхании. Рекомендуем для семей с детьми. У меня три мальчишки и они, со всей своей критичностью и скептицизмом к экскурсиям остались довольны. Как ни странно, запомнили много всего и долго еще обсуждали мелочи услышанного и увиденного. Спасибо огромное Людмиле - рекомендую на 1000%.❤️