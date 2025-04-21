На театрализованной экскурсии «Хроники Барселоны» участники отправятся в увлекательное путешествие по Готическому кварталу. Пифия и ключник Базилио раскроют секреты древних улиц, где оживают герои и злодеи прошлого. Гости увидят Колумба,
5 причин купить этот квест
- 🎭 Уникальный формат экскурсии
- 🏰 Погружение в историю
- 👑 Возможность примерить корону
- 🗝 Тайны Готического квартала
- 🗺 Посещение знаковых мест
Что можно увидеть
- Башни Барселоны
- Дом Архидьякона
- Кафедральный собор
- Площадь Королей
- Площадь Нери
- Площадь Жауме I
- Площадь Реаль
- Еврейский квартал
- Монумент Кастильерс
Описание квеста
Моя экскурсия — это уникальное сочетание театра и интерактивного квеста. Для вас откроются двери в прошлое города, где вы увидите героев и злодеев Барселоны: бесстрашного Колумба, грустного палача, отважных рыжих ведьм и королеву Изабеллу.
Вы станете не просто свидетелями, а участниками исторических событий!
Маршрут
в пятницу и субботу в 20:30
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Plaça d’Isidre Nonell
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 20:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 2273 туристов
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорацияхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
21 апр 2025
Восторг!!!! Если вы открыты и готовы воспринимать историю не по учебнику, а через маленькие истории большого города, то это точно лучший вариант. Экскурсия сделана так, что ты действительно погружаешься в
Входит в следующие категории Барселоны
