Иммерсивная театрализованная экскурсия «Хроники Барселоны»

Театрализованная экскурсия перенесет вас в средневековую Барселону. Узнайте тайны Готического квартала и станьте частью исторических событий
На театрализованной экскурсии «Хроники Барселоны» участники отправятся в увлекательное путешествие по Готическому кварталу. Пифия и ключник Базилио раскроют секреты древних улиц, где оживают герои и злодеи прошлого. Гости увидят Колумба,
королеву Изабеллу и даже примерят королевскую корону. Экскурсия включает посещение башен Барселоны, Кафедрального собора и площадей Королей и Реаль. Это незабываемое приключение для тех, кто хочет ощутить дух средневековья и стать частью истории

5
1 отзыв

5 причин купить этот квест

  • 🎭 Уникальный формат экскурсии
  • 🏰 Погружение в историю
  • 👑 Возможность примерить корону
  • 🗝 Тайны Готического квартала
  • 🗺 Посещение знаковых мест
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя21
ноя22
ноя28
ноя29
ноя5
дек
Время начала: 20:30

Что можно увидеть

  • Башни Барселоны
  • Дом Архидьякона
  • Кафедральный собор
  • Площадь Королей
  • Площадь Нери
  • Площадь Жауме I
  • Площадь Реаль
  • Еврейский квартал
  • Монумент Кастильерс

Описание квеста

Моя экскурсия — это уникальное сочетание театра и интерактивного квеста. Для вас откроются двери в прошлое города, где вы увидите героев и злодеев Барселоны: бесстрашного Колумба, грустного палача, отважных рыжих ведьм и королеву Изабеллу.
Вы станете не просто свидетелями, а участниками исторических событий!

Маршрут

  • Башни Барселоны
  • Дом Архидьякона
  • Кафедральный собор
  • Площади Королей, Нери, Жауме I и Реаль
  • Еврейский квартал
  • Монумент Кастильерс

в пятницу и субботу в 20:30

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Plaça d’Isidre Nonell
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 20:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 2273 туристов
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях
Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенёс множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Светлана
Светлана
21 апр 2025
Восторг!!!! Если вы открыты и готовы воспринимать историю не по учебнику, а через маленькие истории большого города, то это точно лучший вариант. Экскурсия сделана так, что ты действительно погружаешься в
разные времена, проживаешь мгновения с главными героями и узнаешь много нового и интересного. Здесь нет сухих цифр. Но все факты и детали рассказаны с определенной атмосферой, созданной экскурсоводом, музыкой, реквизитами. Узнаешь город через детали…. Мелочи, которые и создают всю историю. Три часа, как на одном дыхании. Рекомендуем для семей с детьми. У меня три мальчишки и они, со всей своей критичностью и скептицизмом к экскурсиям остались довольны. Как ни странно, запомнили много всего и долго еще обсуждали мелочи услышанного и увиденного. Спасибо огромное Людмиле - рекомендую на 1000%.❤️

