Комфортный трансфер из Барселоны в Ниццу с экскурсиями.

Дорога вдоль моря 🌊 живописна и познавательна. По пути встречаются, такие жемчужины средиземноморья, как Тосса де Мар с каменным замком, красивейшие 🤩 Сады Клотильды в Бланесе. Приятным дополнением к поездке будет посещение Театра музея Сальвадора Дали.

Программа:

Сбор и отправление в 09:00.

Экскурсии по побережью Коста Брава (с 10:30 до 13:00).

Посещение музея С. Дали ( в 15:00).

Приезд в Ниццу около 24:00.

Организационные детали:

Автобус оснащен кондиционером.

Программа рассчитана так чтобы у пассажиров было время на обед в одном из ресторанов.

Трансфер предоставляется только по маршруту Барселона-Ницца. Экскурсия ⛳ по Ницце не проводится. Возвращение в Барселону не предусмотрено.

ВНИМАНИЕ!

Тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется. Адрес пунктов оплаты доступен после бронирования.