Комфортный трансфер из Барселоны в Ниццу с экскурсиями.
Дорога вдоль моря 🌊 живописна и познавательна. По пути встречаются, такие жемчужины средиземноморья, как Тосса де Мар с каменным замком, красивейшие 🤩 Сады Клотильды в Бланесе. Приятным дополнением к поездке будет посещение Театра музея Сальвадора Дали.
Программа:
Сбор и отправление в 09:00.
Экскурсии по побережью Коста Брава (с 10:30 до 13:00).
Посещение музея С. Дали ( в 15:00).
Приезд в Ниццу около 24:00.
Организационные детали:
Автобус оснащен кондиционером.
Программа рассчитана так чтобы у пассажиров было время на обед в одном из ресторанов.
Трансфер предоставляется только по маршруту Барселона-Ницца. Экскурсия ⛳ по Ницце не проводится. Возвращение в Барселону не предусмотрено.
ВНИМАНИЕ!
Тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется. Адрес пунктов оплаты доступен после бронирования.
Что входит
трансфер
экскурсии
входные билеты в музей С. Дали
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 plaza Catalunya
Место завершения
🏁 Ницца
Выберите дату для поездки
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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