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Из Барселоны в Ниццу на автобусе

Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
За время путешествия из Барселоны в Ниццу вы увидите живописные пляжи и курорты Коста Брава, посетите музей 🖼 Сальвадора Дали и познакомитесь с достопримечательностями 🏛️ – Садами Клотильды и замком Vila Vella.

Насладитесь видами средиземноморского побережья, а также узнаете историю 📖 средневековых городов Ллорет-де-Мар и Тосса-де-Мар.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €80 за человека

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Из Барселоны в Ниццу на автобусе
Из Барселоны в Ниццу на автобусе

Что вы увидите

  • побережье Коста Брава
  • музей Дали
Комфортный трансфер из Барселоны в Ниццу с экскурсиями.
Дорога вдоль моря 🌊 живописна и познавательна. По пути встречаются, такие жемчужины средиземноморья, как Тосса де Мар с каменным замком, красивейшие 🤩 Сады Клотильды в Бланесе. Приятным дополнением к поездке будет посещение Театра музея Сальвадора Дали.

Программа:

  • Сбор и отправление в 09:00.
  • Экскурсии по побережью Коста Брава (с 10:30 до 13:00).
  • Посещение музея С. Дали ( в 15:00).
  • Приезд в Ниццу около 24:00.

Организационные детали:

  • Автобус оснащен кондиционером.
  • Программа рассчитана так чтобы у пассажиров было время на обед в одном из ресторанов.
  • Трансфер предоставляется только по маршруту Барселона-Ницца. Экскурсия ⛳ по Ницце не проводится. Возвращение в Барселону не предусмотрено.
ВНИМАНИЕ!
Тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется. Адрес пунктов оплаты доступен после бронирования.
Что входит
  • трансфер
  • экскурсии
  • входные билеты в музей С. Дали
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 plaza Catalunya
Место завершения
🏁 Ницца
Из Барселоны в Ниццу на автобусе
Из Барселоны в Ниццу на автобусе
Из Барселоны в Ниццу на автобусе
Из Барселоны в Ниццу на автобусе

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Novovira
Novovira
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