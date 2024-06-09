Посещать достопримечательности на мотоцикле гораздо быстрее. И веселее! Мы погрузимся в историческое прошлое Барселоны и его архитектурное наследие. Но главный акцент в путешествии сделаем на рассмотрении настоящего. Перенесёмся от изысканной готики и творений Гауди к современным реалиям города — как в прямом, так и в метафизическом смысле.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы сядете на пассажирское сидение резвого и комфортабельного Yamaha Tricity 300, и мы помчимся по каталонской столице.

Увидим:

Улицу Пасео-де-Грасия — одну из главных дорожных артерий Барселоны

— одну из главных дорожных артерий Барселоны Знаменитые дома Мила и Бальо , спроектированные Антонио Гауди

, спроектированные Антонио Гауди Храм Саграда Фамилия — неоконченный шедевр Гауди

— неоконченный шедевр Гауди Дом Висенс — первый крупный архитектурный проект всё того же Гауди

— первый крупный архитектурный проект всё того же Гауди Районы Сант-Жерваси и Мираблау — понаблюдаем за современной жизнью каталонцев

— понаблюдаем за современной жизнью каталонцев Район Барселонета — вдохнём солёный воздух на берегу моря

— вдохнём солёный воздух на берегу моря Готический квартал — таинственное сердце Барселоны

Во время остановок будем погружаться в историю посещаемых мест. Но главное — обсудим, как прошлое сформировало современный облик Барселоны и повлияло на нынешний уклад жизни горожан.

Организационные детали