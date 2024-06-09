По Барселоне - на мотоцикле

Путешествие с ветерком от Готического квартала и шедевров Гауди до современных районов города
Посещать достопримечательности на мотоцикле гораздо быстрее. И веселее! Мы погрузимся в историческое прошлое Барселоны и его архитектурное наследие. Но главный акцент в путешествии сделаем на рассмотрении настоящего.

Перенесёмся от изысканной готики и творений Гауди к современным реалиям города — как в прямом, так и в метафизическом смысле.
По Барселоне - на мотоцикле
По Барселоне - на мотоцикле
По Барселоне - на мотоцикле
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы сядете на пассажирское сидение резвого и комфортабельного Yamaha Tricity 300, и мы помчимся по каталонской столице.

Увидим:

  • Улицу Пасео-де-Грасия — одну из главных дорожных артерий Барселоны
  • Знаменитые дома Мила и Бальо, спроектированные Антонио Гауди
  • Храм Саграда Фамилия — неоконченный шедевр Гауди
  • Дом Висенс — первый крупный архитектурный проект всё того же Гауди
  • Районы Сант-Жерваси и Мираблау — понаблюдаем за современной жизнью каталонцев
  • Район Барселонета — вдохнём солёный воздух на берегу моря
  • Готический квартал — таинственное сердце Барселоны

Во время остановок будем погружаться в историю посещаемых мест. Но главное — обсудим, как прошлое сформировало современный облик Барселоны и повлияло на нынешний уклад жизни горожан.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на мотоцикле (шлем предоставляется), услуги гида. Если вы захотите зайти в какой-нибудь музей по маршруту, билеты покупаете самостоятельно.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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