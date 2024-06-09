Посещать достопримечательности на мотоцикле гораздо быстрее. И веселее! Мы погрузимся в историческое прошлое Барселоны и его архитектурное наследие. Но главный акцент в путешествии сделаем на рассмотрении настоящего.
Перенесёмся от изысканной готики и творений Гауди к современным реалиям города — как в прямом, так и в метафизическом смысле.
Перенесёмся от изысканной готики и творений Гауди к современным реалиям города — как в прямом, так и в метафизическом смысле.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы сядете на пассажирское сидение резвого и комфортабельного Yamaha Tricity 300, и мы помчимся по каталонской столице.
Увидим:
- Улицу Пасео-де-Грасия — одну из главных дорожных артерий Барселоны
- Знаменитые дома Мила и Бальо, спроектированные Антонио Гауди
- Храм Саграда Фамилия — неоконченный шедевр Гауди
- Дом Висенс — первый крупный архитектурный проект всё того же Гауди
- Районы Сант-Жерваси и Мираблау — понаблюдаем за современной жизнью каталонцев
- Район Барселонета — вдохнём солёный воздух на берегу моря
- Готический квартал — таинственное сердце Барселоны
Во время остановок будем погружаться в историю посещаемых мест. Но главное — обсудим, как прошлое сформировало современный облик Барселоны и повлияло на нынешний уклад жизни горожан.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на мотоцикле (шлем предоставляется), услуги гида. Если вы захотите зайти в какой-нибудь музей по маршруту, билеты покупаете самостоятельно.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Giorgi — ваша команда гидов в Барселоне
Провели экскурсии для 806 туристов
Я Гиорги, фотограф и дизайнер. Уже 9 лет в туризме, и вместе с дружной командой профессионалов могу подтвердить, что занимаюсь работой своей мечты. Несмотря на то, что большую часть жизниЗадать вопрос
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