Кирилл Д. – Гид из Барселоны

Я живу в Барселоне, а потому знаю нетипичные места города, о которых не знают туристы.



Помимо интересных локаций, на своих экскурсиях я всегда делюсь интересными историями города и провожу прогулки в дружеской атмосфере.



На этой экскурсии 🧭 вас будет ждать путешествие в старинный город 🏙️ Вик, который сейчас является муниципалитетом Барселоны.