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Почувствуете эпоху средневековья в старинном городе Вик!

Кирилл Д.
Кирилл Д. – Гид из Барселоны
Я живу в Барселоне, а потому знаю нетипичные места города, о которых не знают туристы.

Помимо интересных локаций, на своих экскурсиях я всегда делюсь интересными историями города и провожу прогулки в дружеской атмосфере.

На этой экскурсии 🧭 вас будет ждать путешествие в старинный город 🏙️ Вик, который сейчас является муниципалитетом Барселоны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €60 за экскурсию

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Почувствуете эпоху средневековья в старинном городе Вик!
Почувствуете эпоху средневековья в старинном городе Вик!

Что вы увидите

  • Эспланада X века
  • Дома каталонской знати
  • Один из важнейших соборов Каталонии
  • Древние укрепления
  • Римский собор
  • Храмы и семинарии
  • Очаровательные улочки и площади
  • Атмосфера древнего города
  • Крепостные стены и мосты.
  • В завершении экскурсии предлагаю вам пообедать в ресторане, который открыл свои двери ещё в XVIII веке, и через свежие вкуснейшие блюда прикоснуться к загадочной, но в то же время понятной нам каталонской культуре.
Хотите прочувствовать времена средневекового короля Хайме II Справедливого? Увидеть один из самых красивых 🤩 и значимых городов средневековья? Увидеть, где жил основатель монастыря Монтсеррат, узнать, откуда распространил влияние орден Доминиканцев, и почему это святое место для каждого образованного каталонца? А может, вас заинтригует храм, построенный римлянами в I веке нашей эры? Добро пожаловать в Вик! Это не просто город 🏙️. Это живая история 📖, говорящая с вами!
Что входит
  • Услуги гида: экскурсия по историческим кварталам, рассказ об образе жизни каталонцев, особенностях кухни и культуры.
  • Решение любых ситуаций на месте.
  • Моя задача - быть вам надёжным другом в этом путешествии.
Что не входит
  • Билеты на поезд (около 10 евро с человека)
  • Обед в каталонском ресторане (около 25 евро с человека)
  • Вход в музей Епископа (по желанию, 8 евро с человека)
Начало
🚩 Пасейч де Грасия, 1
Место завершения
🏁 Пассейч де Грасия, 1
Почувствуете эпоху средневековья в старинном городе Вик!
Почувствуете эпоху средневековья в старинном городе Вик!
Почувствуете эпоху средневековья в старинном городе Вик!
Почувствуете эпоху средневековья в старинном городе Вик!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Кирилл Д.
Кирилл Д.
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Кирилл Д. проводит ещё 1 экскурсию

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