В завершении экскурсии предлагаю вам пообедать в ресторане, который открыл свои двери ещё в XVIII веке, и через свежие вкуснейшие блюда прикоснуться к загадочной, но в то же время понятной нам каталонской культуре.
Хотите прочувствовать времена средневекового короля Хайме II Справедливого? Увидеть один из самых красивых 🤩 и значимых городов средневековья? Увидеть, где жил основатель монастыря Монтсеррат, узнать, откуда распространил влияние орден Доминиканцев, и почему это святое место для каждого образованного каталонца? А может, вас заинтригует храм, построенный римлянами в I веке нашей эры? Добро пожаловать в Вик! Это не просто город 🏙️. Это живая история 📖, говорящая с вами!
Что входит
Услуги гида: экскурсия по историческим кварталам, рассказ об образе жизни каталонцев, особенностях кухни и культуры.
Решение любых ситуаций на месте.
Моя задача - быть вам надёжным другом в этом путешествии.
Что не входит
Билеты на поезд (около 10 евро с человека)
Обед в каталонском ресторане (около 25 евро с человека)
Вход в музей Епископа (по желанию, 8 евро с человека)
Начало
🚩 Пасейч де Грасия, 1
Место завершения
🏁 Пассейч де Грасия, 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.