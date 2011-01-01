Входной билет 🎫 и проезд в оба конца в самый популярный парк 🌳 аттракционов 🎡 Европы! В дороге около 2х часов.

Парк аттракционов «Порт Авентура» (PortAventura), расположенный в Салоу на побережье Коста-Дорада, занимает 6-е место по популярности среди тематических парков Европы. Порт Авентура разделен на шесть тематических зон: Средиземноморье, Дикий запад, Мексику, Китай, Полинезию и открывшуюся в 2011 году Улицу Сезам.

Организационные детали: