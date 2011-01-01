Входной билет 🎫 и проезд в оба конца в самый популярный парк 🌳 аттракционов 🎡 Европы! В дороге около 2х часов.
Парк аттракционов «Порт Авентура» (PortAventura), расположенный в Салоу на побережье Коста-Дорада, занимает 6-е место по популярности среди тематических парков Европы. Порт Авентура разделен на шесть тематических зон: Средиземноморье, Дикий запад, Мексику, Китай, Полинезию и открывшуюся в 2011 году Улицу Сезам.
Организационные детали:
Ваучер не отправляется в электронном виде. После оформления заказа вам необходимо посетить пункт оплаты в Барселоне и получить ваучер. Без ваучера посадка в автобус не осуществляется. Сделать это можно по будням с 10 до 18, не позднее чем за 2 дня до желаемой даты экскурсии 🧭 «Средиземноморья» оформлена как типичный каталонский городок и расположена прямо на входе в парк. Из аттракционов примечательны американские горки Furius Baco, самые быстрые американские горки в Европе.
Атмосфера «Дикого Запада» пропитана ковбойским духом и пронизана американскими пейзажами. Здесь расположен водный аттракцион Silver River Flume, откуда никто не выходит сухим; Stampida и Tomahawk — американские горки на вагонетках, а также Grand Canyon Rapids, где на баллоне можно прокатиться по ревущей горной реке.
В «Мексике» расположен один из популярнейших аттракционов Порт Авентуры — Hurakan Condor. Где все желающие приглашаются к свободному падению с высоты 100 метров.
К тому же Hurakan Condor — один из самых высоких аттракционов в мире.
Dragon Khan в «Китае» может похвастать восемью мертвыми петлями и разгоном до 100 км/ч. Когда-то этому аттракциону принадлежал мировой рекорд по наибольшему количеству мертвых петель.
«Полинезия» занимает самую маленькую площадь из всех тематических зон парка и представлена менее захватывающими аттракционами. А вот тематическая зона Улица Сезам, открытая в 2011 году для самых маленьких посетителей парка, расположена между «Китаем» и «Полинезией» и включает в себя более 10 детских аттракционов.
Что входит
входной билет в парк
транспорт
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Carrer de Balmes, 5, офис «JULIÀTRAVEL»
Выберите дату для поездки
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 9 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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