С нами вы узнаете Барселону, о которой не говорят — и больше не сможете воспринимать её как «город Гауди и пляжей». Вам достанутся сакральные тайны — от призраков в монастыре Педральбес до масонских подземных ходов. Навык «читать между строк» — замечать и расшифровывать алхимические символы на фасадах. И как итог: ключи к разгадке главного города Каталонии.
Описание экскурсии
Район Педральбес — «барселонский Беверли-Хиллз». Ключевые точки:
- Королевский монастырь Педральбес (если доступен) — за готическими стенами скрываются истории монахинь из знатных семей
- Особняки 1920-х — выясним, как каталонская буржуазия создавала «город-сад», убежище от шума и революций.
- Университетский квартал — обсудим, почему при Франко здесь селилась интеллектуальная элита и как район стал символом власти.
Музей «Космокайша» — наука и магия под одной крышей. Что исследуем:
- Интерактивные залы — от тропического леса в стеклянной оранжерее до экспериментов с гравитацией
- Планетарий (по желанию) — поговорим о том, как каталонские астрономы читали звёзды и почему их труды скрывали
- Архитектура музея — зачем здание построили на склоне и как его формы отражают теорию хаоса.
Гора Тибидабо. Главные остановки:
- Храм Святого Сердца. Узнаете, почему его венчает Христос, похожий на парижский Sacré-Cœur, и что скрывает крипта
- Смотровая площадка — единственный вид, где в одном кадре и море, и Саграда Фамилия, и весь город как на ладони
- Винтажный парк аттракционов (по желанию) — карусели 1920-х, сохранившие дух эпохи модерна
Мы расскажем:
- Как наука и мистика столетиями боролись за души барселонцев
- Где находится секретный тоннель, ведущий к бункеру времён Гражданской войны
- Что было на месте парка на горе Тибидабо (ответ может вас обескуражить)
- Почему даже современные небоскрёбы строятся по законам сакральной геометрии
И многое другое!
Примерный тайминг:
10:00 — выезд из вашего отеля
10:00–11:00 — осмотр района Педральбес из авто, остановки для фото
11:30–12:30 — посещение музея CosmoCaixa
13:00–14:30 — гора Тибидабо
15:00–15:30 — окончание экскурсии
Кому понравится экскурсия
Всем!
- Детям понравятся интерактивные эксперименты в КосмоRайше и старинные аттракционы на Тибидабо
- Взрослые оценят элитарную атмосферу Педральбеса и загадочные истории храма
- Подростки, которые обычно равнодушные к экскурсиям, остаются в восторге от наших городских легенд
- Пожилым будет комфортно — маршрут продуман с учётом плавных переходов и мест для отдыха
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Golf
- Возможна организация экскурсии для большего числа участников — детали в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Музей «Космокайша» — €8 за чел.
- Монастырь Педральбес (по желанию) — €5.5 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Барселоне
Провели экскурсии для 670 туристов
Я гид по состоянию души. Детство провёл в солнечной Испании, юность — в Италии, затем оказался снова в Испании, где окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10Задать вопрос
