Загадочная Барселона: сплетение науки и магии

Раскрыть код города с помощью трёх ключей: района Педральбес, музея «Космокайша» и горы Тибидабо
С нами вы узнаете Барселону, о которой не говорят — и больше не сможете воспринимать её как «город Гауди и пляжей». Вам достанутся сакральные тайны — от призраков в монастыре Педральбес до масонских подземных ходов. Навык «читать между строк» — замечать и расшифровывать алхимические символы на фасадах. И как итог: ключи к разгадке главного города Каталонии.
Описание экскурсии

Район Педральбес — «барселонский Беверли-Хиллз». Ключевые точки:

  • Королевский монастырь Педральбес (если доступен) — за готическими стенами скрываются истории монахинь из знатных семей
  • Особняки 1920-х — выясним, как каталонская буржуазия создавала «город-сад», убежище от шума и революций.
  • Университетский квартал — обсудим, почему при Франко здесь селилась интеллектуальная элита и как район стал символом власти.

Музей «Космокайша» — наука и магия под одной крышей. Что исследуем:

  • Интерактивные залы — от тропического леса в стеклянной оранжерее до экспериментов с гравитацией
  • Планетарий (по желанию) — поговорим о том, как каталонские астрономы читали звёзды и почему их труды скрывали
  • Архитектура музея — зачем здание построили на склоне и как его формы отражают теорию хаоса.

Гора Тибидабо. Главные остановки:

  • Храм Святого Сердца. Узнаете, почему его венчает Христос, похожий на парижский Sacré-Cœur, и что скрывает крипта
  • Смотровая площадка — единственный вид, где в одном кадре и море, и Саграда Фамилия, и весь город как на ладони
  • Винтажный парк аттракционов (по желанию) — карусели 1920-х, сохранившие дух эпохи модерна

Мы расскажем:

  • Как наука и мистика столетиями боролись за души барселонцев
  • Где находится секретный тоннель, ведущий к бункеру времён Гражданской войны
  • Что было на месте парка на горе Тибидабо (ответ может вас обескуражить)
  • Почему даже современные небоскрёбы строятся по законам сакральной геометрии

И многое другое!

Примерный тайминг:

10:00 — выезд из вашего отеля
10:00–11:00 — осмотр района Педральбес из авто, остановки для фото
11:30–12:30 — посещение музея CosmoCaixa
13:00–14:30 — гора Тибидабо
15:00–15:30 — окончание экскурсии

Кому понравится экскурсия

Всем!

  • Детям понравятся интерактивные эксперименты в КосмоRайше и старинные аттракционы на Тибидабо
  • Взрослые оценят элитарную атмосферу Педральбеса и загадочные истории храма
  • Подростки, которые обычно равнодушные к экскурсиям, остаются в восторге от наших городских легенд
  • Пожилым будет комфортно — маршрут продуман с учётом плавных переходов и мест для отдыха

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Golf
  • Возможна организация экскурсии для большего числа участников — детали в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Музей «Космокайша» — €8 за чел.
  • Монастырь Педральбес (по желанию) — €5.5 за чел.

Константин
Константин — ваша команда гидов в Барселоне
Провели экскурсии для 670 туристов
Я гид по состоянию души. Детство провёл в солнечной Испании, юность — в Италии, затем оказался снова в Испании, где окончил университет. Сейчас моя любовь — это Эмираты. Более 10
читать дальше

лет я работал в различных туристических фирмах, совершенствуя свои знания и навыки, пока не понял, что сам могу дать людям, приезжающим в ОАЭ, намного больше, чем предлагает обычный тур. Я показываю страну такой, какой её видят местные жители, даю возможность понять, за что Эмиратами восхищаются практически все, кто здесь побывал. Хотите вместить в одну туристическую поездку целую жизнь в Арабских Эмиратах? Тогда вам точно к нам! Я и моя многоязычная команда, состоящая из профессиональных гидов, покажем вам все завораживающие контрасты ОАЭ!

