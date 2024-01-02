2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
€250 за всё до 20 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Все интересные места Болоньи: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где каждый уголок рассказывает уникальную историю, от первого Университета до длиннейших портиков
Начало: Адрес встречи потдоговоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Болонье
Насладиться великолепием и харизмой старинного города - в любое время суток
Завтра в 08:30
25 янв в 08:30
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 января 2024Прекрасная Болонья, прекрасная Юлия и экскурсия! Было безумно интересно и познавательно, сын 9ти лет сказал, что это одна из самых интересных экскурсий была🙂 я бы смело рекомендовала Юлию друзьям и знакомым
- ЕЕкатерина2 июня 2023Большое спасибо Юлии! Сбалансировано и по историческим данным, и по просто интересным фактам из жизни Болоньи. Мы были группой с ребенком 7 лет и бабушкой, интересно было всем!
- ДДарья28 июня 2020Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось
- EElena10 июля 2019Большое спасибо Татьяне за экскурсию по Болонье - отличный ознакомительный маршрут, много интересных фактов, практической информации. Сразу сложилось "понимание" города
- EElena28 мая 2019Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу и очень душевному человеку - Татьяне за прекрасно проведенный вечер в Болонье. По мнению всей
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Ночные»
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Сколько стоит экскурсия по Болонье в январе 2025
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