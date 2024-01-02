Ночные прогулки и экскурсии Болоньи

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Болонье на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
Пешая
17 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
250 за всё до 20 чел.
Все интересные места Болоньи: обзорная прогулка
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Все интересные места Болоньи: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где каждый уголок рассказывает уникальную историю, от первого Университета до длиннейших портиков
Начало: Адрес встречи потдоговоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
140 за всё до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Болонье
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Болонье
Насладиться великолепием и харизмой старинного города - в любое время суток
Завтра в 08:30
25 янв в 08:30
120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 января 2024
    Все интересные места Болоньи: обзорная прогулка
    Прекрасная Болонья, прекрасная Юлия и экскурсия! Было безумно интересно и познавательно, сын 9ти лет сказал, что это одна из самых интересных экскурсий была🙂 я бы смело рекомендовала Юлию друзьям и знакомым
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2023
    Все интересные места Болоньи: обзорная прогулка
    Большое спасибо Юлии! Сбалансировано и по историческим данным, и по просто интересным фактам из жизни Болоньи. Мы были группой с ребенком 7 лет и бабушкой, интересно было всем!
  • Д
    Дарья
    28 июня 2020
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось
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    за пару часов получить максимально полное представление о городе. Татьяна всё интересно рассказывала, отвечала на любые вопросы, везде меня фотографировала и даже угостила вкусным кофе в местной кофейне =) Подсказала, где можно хорошо пошопиться. После экскурсии я уже отлично ориентировалась сама по центру города. В общем, всем советую!

  • E
    Elena
    10 июля 2019
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Большое спасибо Татьяне за экскурсию по Болонье - отличный ознакомительный маршрут, много интересных фактов, практической информации. Сразу сложилось "понимание" города
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    - как появился, как развивался, что представляет из себя сегодня. Катастрофически мало время для такого интересного места. Вместе с этим направление задано и есть от чего отталкнуться в следующий приезд!! Татьяна, успехов во всем! Если что, на связи! Елена и Владислав, 21.06.2019

  • E
    Elena
    28 мая 2019
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу и очень душевному человеку - Татьяне за прекрасно проведенный вечер в Болонье. По мнению всей
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    нашей компании знакомство с Татьяной - одно из самых ярких впечатлений от Италии. Еще раз убедились, что путешествие незабываемым делают не достопримечательности, а знакомство с интересными людьми. Погода нас мягко говоря не радовала)), шел дождь… но Татьяна смогла так организовать экскурсию по улочкам Болоньи, что осталось неизгладимое впечатление от атмосферы вечера, от энергетики Татьяны, от формы подачи информации! Тонко, интеллигентно, с любовью к городу и его истории! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Болонье в январе 2025
Сейчас в Болонье в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 250. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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