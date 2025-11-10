Мои заказы

Главное во Флоренции за 2 часа

Откройте для себя исторический центр Флоренции за два часа! Узнайте о Медичи, Данте и полюбуйтесь архитектурными шедеврами города
Флоренция - колыбель Возрождения, где каждый уголок дышит историей.

На этой экскурсии вы узнаете о Медичи и их влиянии на город, полюбуетесь копией «Давида» Микеланджело и откроете для себя секреты Собора.
Погрузитесь в атмосферу эпохи, гуляя по площади Республики и площади Синьории. Увлекательный маршрут включает посещение галереи Уффици и других знаковых мест.

Присоединяйтесь, чтобы насладиться уникальной атмосферой и узнать больше о великих мастерах и их произведениях

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в эпоху Возрождения
  • 🏛️ Уникальные архитектурные шедевры
  • 🖼️ Знакомство с историей Медичи
  • 📸 Возможность сделать яркие фото
  • 🍦 Наслаждение итальянским мороженым
Главное во Флоренции за 2 часа© Наталья
Главное во Флоренции за 2 часа© Наталья
Главное во Флоренции за 2 часа© Наталья
Ближайшие даты:
21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек2
янв
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Палаццо Веккьо
  • Кафедральный собор
  • Баптистерий Сан-Джованни
  • Колокольня Джотто
  • Квартал Данте Алигьери
  • Площадь Республики
  • Площадь Синьории
  • Галерея Уффици

Описание экскурсии

В нашем маршруте: Палаццо Веккьо — Кафедральный собор — Баптистерий Сан-Джованни — колокольня Джотто — квартал Данте Алигьери — площадь Республики — площадь Синьории — галерея Уффици — и многое-многое другое

По пути:

  • Я расскажу о приходе к власти семейства Медичи
  • Мы полюбуемся копией «Давида» работы великого Микеланджело
  • Рассмотрим дворец и усыпальницу Медичи, и вы узнаете, почему здесь, собственно говоря, заканчивается история династии правителей Флоренции
  • Сделаем яркие фотографии под тосканским солнцем
  • При желании остановимся, чтобы насладиться домашним мороженым или итальянскими бутербродами

Вы узнаете:

  • О сложностях, с которыми столкнулись строители Собора
  • Почему Флоренцию называют колыбелью Возрождения
  • О перипетиях судьбы «отца итальянского языка» Данте Алигьери
  • Почему ворота Крестильни называют Вратами Рая
  • Почему на центральной площади установлена триумфальная арка
  • О судьбе самого старого моста Флоренции
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Дополнительно (при желании) оплачивается мороженое — €3–5 и бутерброды — €5–8 за шт.
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 7 лет. Я обязательно сделаю так, чтобы интересно было всем: и взрослым, и детям

в пятницу в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Сан-Лоренцо
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 167 туристов
Меня зовут Наталья. Я лицензированный гид по Флоренции и провинции. Половину своей жизни я провела здесь. Это удивительный город, где каждый камень наполнен историей, где сочная палитра тосканской природы вдохновляет
неустанно, и я благодарна, что Флоренция стала моей второй родиной. Моё первое образование — юридическое — позволяет мне чётко и систематизировано изучать историю Флоренции и с радостью делиться информацией. Я с удовольствием погружаю в историю Флоренции как взрослых, так и детей. Опыт мамы двух мальчиков научил меня терпению, использованию техник для привлечения внимания, а также умению слушать детей и подростков.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Флоренции

