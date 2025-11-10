Флоренция - колыбель Возрождения, где каждый уголок дышит историей.
На этой экскурсии вы узнаете о Медичи и их влиянии на город, полюбуетесь копией «Давида» Микеланджело и откроете для себя секреты Собора.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в эпоху Возрождения
- 🏛️ Уникальные архитектурные шедевры
- 🖼️ Знакомство с историей Медичи
- 📸 Возможность сделать яркие фото
- 🍦 Наслаждение итальянским мороженым
Что можно увидеть
- Палаццо Веккьо
- Кафедральный собор
- Баптистерий Сан-Джованни
- Колокольня Джотто
- Квартал Данте Алигьери
- Площадь Республики
- Площадь Синьории
- Галерея Уффици
Описание экскурсии
В нашем маршруте: Палаццо Веккьо — Кафедральный собор — Баптистерий Сан-Джованни — колокольня Джотто — квартал Данте Алигьери — площадь Республики — площадь Синьории — галерея Уффици — и многое-многое другое
По пути:
- Я расскажу о приходе к власти семейства Медичи
- Мы полюбуемся копией «Давида» работы великого Микеланджело
- Рассмотрим дворец и усыпальницу Медичи, и вы узнаете, почему здесь, собственно говоря, заканчивается история династии правителей Флоренции
- Сделаем яркие фотографии под тосканским солнцем
- При желании остановимся, чтобы насладиться домашним мороженым или итальянскими бутербродами
Вы узнаете:
- О сложностях, с которыми столкнулись строители Собора
- Почему Флоренцию называют колыбелью Возрождения
- О перипетиях судьбы «отца итальянского языка» Данте Алигьери
- Почему ворота Крестильни называют Вратами Рая
- Почему на центральной площади установлена триумфальная арка
- О судьбе самого старого моста Флоренции
- И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительно (при желании) оплачивается мороженое — €3–5 и бутерброды — €5–8 за шт.
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 7 лет. Я обязательно сделаю так, чтобы интересно было всем: и взрослым, и детям
в пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Сан-Лоренцо
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 167 туристов
Меня зовут Наталья. Я лицензированный гид по Флоренции и провинции. Половину своей жизни я провела здесь. Это удивительный город, где каждый камень наполнен историей, где сочная палитра тосканской природы вдохновляет
Входит в следующие категории Флоренции
