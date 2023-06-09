Церковь Орсанмикеле – экскурсии во Флоренции

Найдено 4 экскурсии в категории «Церковь Орсанмикеле» во Флоренции на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
По уютным улочкам Флоренции
Пешая
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
Пешая
10 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 6 чел.
Энергия флорентийских впечатлений
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Энергия флорентийских впечатлений
Начало: Площадь Santa Maria Novella
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 30 чел.
Флоренция глазами детей
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Флоренция глазами детей
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yevgeniya
    9 июня 2023
    Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
    Хочу выразить огромную благодарность Марии, за очень интересную экскурсию. Очень тактичная, вежливая девушка, нам всем очень понравилось не смотря на
    читать дальше

    то, что это был второй раз в галерее Уффици, столько интересной информации мы узнали! Мы еще много чего не посмотрели во Флоренции, обязательно в следующий нашим гидом будет Мария, можно сказать были на одной волне! Спасибо! С уважением, Евгения

  • Д
    Дарья
    3 октября 2021
    Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
    Мария самый начитанный гид, который у нас был. Умная, приятная, интеллигентная девушка. В какой-то момент казалось, что она не говорит, а поёт. Не было ни одного вопроса, на который она не смогла ответить.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Церковь Орсанмикеле»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По уютным улочкам Флоренции
  2. Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
  3. Энергия флорентийских впечатлений
  4. Флоренция глазами детей
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Базилика Санта-Кроче
  8. Колокольня Джотто
  9. Палаццо Питти
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в ноябре 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Церковь Орсанмикеле" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 300. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Церковь Орсанмикеле», 30 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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