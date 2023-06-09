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то, что это был второй раз в галерее Уффици, столько интересной информации мы узнали! Мы еще много чего не посмотрели во Флоренции, обязательно в следующий нашим гидом будет Мария, можно сказать были на одной волне! Спасибо! С уважением, Евгения