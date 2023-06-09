2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
Энергия флорентийских впечатлений
Начало: Площадь Santa Maria Novella
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 30 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Флоренция глазами детей
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYevgeniya9 июня 2023Хочу выразить огромную благодарность Марии, за очень интересную экскурсию. Очень тактичная, вежливая девушка, нам всем очень понравилось не смотря на
- ДДарья3 октября 2021Мария самый начитанный гид, который у нас был. Умная, приятная, интеллигентная девушка. В какой-то момент казалось, что она не говорит, а поёт. Не было ни одного вопроса, на который она не смогла ответить.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Церковь Орсанмикеле»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в ноябре 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Церковь Орсанмикеле" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 300. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Церковь Орсанмикеле», 30 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь