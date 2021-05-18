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Полезная информация о Флоренции

Что нужно знать о Флоренции: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Перетола, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 181 экскурсия
Местное время в Флоренции
22:3648
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаФлоренция
По-английскиFlorence
Столица регионаФлоренция является столицей региона
Статья о городеСтатья о Флоренции
Население города349 296 чел.
АэропортПеретола FLR
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота51 м. от уровня моря

Подробная статья

Флоренция
Флоренция - честно о Флоренции с фото, видео и картами достопримечательностей
Посещая Итальянскую Флоренцию, туристы стараются посетить как можно больше популярных мест и исторических достопримечательностей города с огромным культурным значением, поэтому и необходимо прочитать нашу статью, чтобы не терять время на поиски, а просто открыть карту, посмотреть фото, видео и подробное описание

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