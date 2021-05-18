Полезная информация о Флоренции
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Местное время в Флоренции
22:3648
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇹 Италия
|Название города
|Флоренция
|По-английски
|Florence
|Столица региона
|Флоренция является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Флоренции
|Население города
|349 296 чел.
|Аэропорт
|Перетола FLR
|Часовой пояс
|Europe/Rome
|Средняя высота
|51 м. от уровня моря
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Флоренция - честно о Флоренции с фото, видео и картами достопримечательностей
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