Ирина — ваш гид во Флоренции

Меня зовут Ирина, я лицензированный гид по Тоскане. Родилась в Томске, но уже больше 20 лет живу во Флоренции. Очень люблю путешествовать и посещать новые интересные места. А ещё мне нравится рассказывать другим о том, что я знаю. Я автор четырех книг: «Медичи — покровители Флоренции», «Дорогами Тосканы», «При дворе Медичи» и «В поисках любви». Жду вас в Италии!

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