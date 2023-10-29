Пройтись по центру города и поговорить о преступлениях, сотрясавших его средневековые улицы
История рода Медичи весьма увлекательна. И невероятно кровава. Возьмите громкое флорентийское убийство, поищите в досье фамилию Медичи — и наверняка найдёте.
Я расскажу, почему представителям рода не жилось спокойно, как они умирали и как те, кто сумел выжить, мстили за покушения. Заодно вспомним убийства, к которым Медичи причастны не были — и оценим длину этого списка.
Я расскажу, почему представителям рода не жилось спокойно, как они умирали и как те, кто сумел выжить, мстили за покушения. Заодно вспомним убийства, к которым Медичи причастны не были — и оценим длину этого списка.
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Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Как был убит Джулиано Медичи и где это происходило
- Как спасся его брат Лоренцо Великолепный и каким образом он мстил убийцам
- Как был убит герцог Алессандро Медичи и почему это событие называют «Кровавое богоявление»
- Почему началась гражданская война во Флоренции и какое жестокое убийство послужило началом
- Какие злодеяния совершала Бьянка Капелло
Вы увидите места, где казнили преступников, и исторические локации, связанные с темой нашей прогулки:
- кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- музей Барджелло
- палаццо Веккьо
- Старый мост
- палаццо Питти
- палаццо Медичи-Риккарди
- базилику Сан-Лоренцо
Организационные детали
Экскурсия обзорная, посещение музеев не предполагается. Однако по желанию мы можем посетить усыпальницу Медичи. Билет оплачивается дополнительно — €10 для взрослых, для детей вход бесплатный.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид во Флоренции
Меня зовут Ирина, я лицензированный гид по Тоскане. Родилась в Томске, но уже больше 20 лет живу во Флоренции. Очень люблю путешествовать и посещать новые интересные места. А ещё мне нравится рассказывать другим о том, что я знаю. Я автор четырех книг: «Медичи — покровители Флоренции», «Дорогами Тосканы», «При дворе Медичи» и «В поисках любви». Жду вас в Италии!
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