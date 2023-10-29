Флорентийские убийства

Пройтись по центру города и поговорить о преступлениях, сотрясавших его средневековые улицы

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Ответы на вопросы
История рода Медичи весьма увлекательна. И невероятно кровава. Возьмите громкое флорентийское убийство, поищите в досье фамилию Медичи — и наверняка найдёте.

Я расскажу, почему представителям рода не жилось спокойно, как они умирали и как те, кто сумел выжить, мстили за покушения. Заодно вспомним убийства, к которым Медичи причастны не были — и оценим длину этого списка.
Флорентийские убийства
Флорентийские убийства
Флорентийские убийства
Флорентийские убийства
Флорентийские убийства
Флорентийские убийства
Флорентийские убийства
Флорентийские убийства
Флорентийские убийства
Флорентийские убийства
Флорентийские убийства
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Как был убит Джулиано Медичи и где это происходило
  • Как спасся его брат Лоренцо Великолепный и каким образом он мстил убийцам
  • Как был убит герцог Алессандро Медичи и почему это событие называют «Кровавое богоявление»
  • Почему началась гражданская война во Флоренции и какое жестокое убийство послужило началом
  • Какие злодеяния совершала Бьянка Капелло

Вы увидите места, где казнили преступников, и исторические локации, связанные с темой нашей прогулки:

  • кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
  • музей Барджелло
  • палаццо Веккьо
  • Старый мост
  • палаццо Питти
  • палаццо Медичи-Риккарди
  • базилику Сан-Лоренцо

Организационные детали

Экскурсия обзорная, посещение музеев не предполагается. Однако по желанию мы можем посетить усыпальницу Медичи. Билет оплачивается дополнительно — €10 для взрослых, для детей вход бесплатный.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Палаццо Питти
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Медичи
Палаццо Веккьо
Санта-Мария-дель-Фьоре
Самое главное
Улицы и переулки

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