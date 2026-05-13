Это самостоятельная прогулка по историческому центру Флоренции с аудиогидом в смартфоне. Маршрут поможет без спешки увидеть главные символы города, разобраться в истории Медичи и почувствовать атмосферу колыбели Ренессанса.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €7 за экскурсию

Описание аудиогида

Базилика Санта-Мария-Новелла. Один из главных храмов Флоренции с фасадом Альберти, фресками Гирландайо и знаменитой «Троицей» Мазаччо.

Галерея Академии. Музей, где хранится «Давид» Микеланджело — символ эпохи Возрождения.

Дворец Медичи-Риккарди и Сан-Лоренцо. Вы познакомитесь с наследием семьи Медичи и узнаете, как они превратили Флоренцию в культурную столицу Европы.

Площадь Дуомо. Окажетесь у собора Санта-Мария-дель-Фьоре и увидите знаменитый купол Брунеллески — инженерное чудо своего времени.

Площадь Синьории и Палаццо Веккьо. Политическое сердце города и музей под открытым небом.

Санта-Кроче. Храм, где находятся мемориалы Микеланджело, Галилея и Макиавелли.

Уффици и Понте-Веккьо. Вы пройдёте вдоль одного из самых известных музеев Италии и по легендарному мосту с ювелирными лавками.

Вы узнаете:

как Флоренция стала центром Ренессанса

почему Медичи были самой влиятельной семьёй Европы

как создавался купол Брунеллески

что скрывает Коридор Вазари

какие легенды и призраки связаны с городом и многое другое

