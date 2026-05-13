Мои заказы

Флоренция за 1 день: прогулка с аудиогидом

Дуомо, Медичи, Уффици и тайные истории города Ренессанса - в вашем темпе
Это самостоятельная прогулка по историческому центру Флоренции с аудиогидом в смартфоне.

Маршрут поможет без спешки увидеть главные символы города, разобраться в истории Медичи и почувствовать атмосферу колыбели Ренессанса.
Флоренция за 1 день: прогулка с аудиогидом
Флоренция за 1 день: прогулка с аудиогидом
Флоренция за 1 день: прогулка с аудиогидом

Описание аудиогида

Базилика Санта-Мария-Новелла. Один из главных храмов Флоренции с фасадом Альберти, фресками Гирландайо и знаменитой «Троицей» Мазаччо.

Галерея Академии. Музей, где хранится «Давид» Микеланджело — символ эпохи Возрождения.

Дворец Медичи-Риккарди и Сан-Лоренцо. Вы познакомитесь с наследием семьи Медичи и узнаете, как они превратили Флоренцию в культурную столицу Европы.

Площадь Дуомо. Окажетесь у собора Санта-Мария-дель-Фьоре и увидите знаменитый купол Брунеллески — инженерное чудо своего времени.

Площадь Синьории и Палаццо Веккьо. Политическое сердце города и музей под открытым небом.

Санта-Кроче. Храм, где находятся мемориалы Микеланджело, Галилея и Макиавелли.

Уффици и Понте-Веккьо. Вы пройдёте вдоль одного из самых известных музеев Италии и по легендарному мосту с ювелирными лавками.

Вы узнаете:

  • как Флоренция стала центром Ренессанса
  • почему Медичи были самой влиятельной семьёй Европы
  • как создавался купол Брунеллески
  • что скрывает Коридор Вазари
  • какие легенды и призраки связаны с городом и многое другое

Организационные детали

  • Маршрут начинается и заканчивается у вокзала Санта-Мария-Новелла — это удобно, если вы приезжаете во Флоренцию на поезде
  • Обратите внимание: это самостоятельная прогулка с аудиогидом в вашем смартфоне — iOS или Android
  • После бронирования вы получите ссылку для оплаты остатка российской картой. Доступ к аудиогиду и инструкция придут на e-mail в течение нескольких минут. Если письмо не пришло — напишите нам, мы поможем
  • Чтобы пройти маршрут, скачайте приложение, активируйте покупку с помощью простой инструкции и следуйте по карте внутри приложения
  • Один заказ = один смартфон. Для нескольких устройств оформите отдельные заказы
  • Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений. На неспешную прогулку уйдёт 4–5 часов

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 16 туристов
С 2010 года я поочередно прожил в нескольких странах, отучился в двух университетах в Греции и Сингапуре и веду несколько популярных сайтов для путешественников. В 2016 году начал создавать аудиоэкскурсии об интересных маршрутах и городах, чтобы помочь путешественникам открыть для себя эти направления в максимально простой, бюджетной и увлекательной форме. Надеюсь, вам понравится. Работаю с командой.

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии на «Флоренция за 1 день: прогулка с аудиогидом»

Медичи - повелители Флоренции
Пешая
2.5 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Медичи - повелители Флоренции
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 12:00
Завтра в 18:00
€160 за всё до 10 чел.
Загадки капеллы Медичи
1.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки капеллы Медичи
Познакомиться с творениями Микеланджело и историей самого могущественного рода Флоренции
Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ...
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 10 чел.
Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza del duomo
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за человека
Тайны Флоренции: интриги и скандалы Медичи
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны Флоренции: интриги и скандалы Медичи
Флоренция времён Медичи: яды, покушения и драмы. Пройдите по знаковым местам и узнайте тайны Франческо I и его брата Фердинандо
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции
от €7 за экскурсию