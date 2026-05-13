Дуомо, Медичи, Уффици и тайные истории города Ренессанса - в вашем темпе
Это самостоятельная прогулка по историческому центру Флоренции с аудиогидом в смартфоне.
Маршрут поможет без спешки увидеть главные символы города, разобраться в истории Медичи и почувствовать атмосферу колыбели Ренессанса.
Описание аудиогида
Базилика Санта-Мария-Новелла. Один из главных храмов Флоренции с фасадом Альберти, фресками Гирландайо и знаменитой «Троицей» Мазаччо.
Галерея Академии. Музей, где хранится «Давид» Микеланджело — символ эпохи Возрождения.
Дворец Медичи-Риккарди и Сан-Лоренцо. Вы познакомитесь с наследием семьи Медичи и узнаете, как они превратили Флоренцию в культурную столицу Европы.
Площадь Дуомо. Окажетесь у собора Санта-Мария-дель-Фьоре и увидите знаменитый купол Брунеллески — инженерное чудо своего времени.
Площадь Синьории и Палаццо Веккьо. Политическое сердце города и музей под открытым небом.
Санта-Кроче. Храм, где находятся мемориалы Микеланджело, Галилея и Макиавелли.
Уффици и Понте-Веккьо. Вы пройдёте вдоль одного из самых известных музеев Италии и по легендарному мосту с ювелирными лавками.
Вы узнаете:
как Флоренция стала центром Ренессанса
почему Медичи были самой влиятельной семьёй Европы
как создавался купол Брунеллески
что скрывает Коридор Вазари
какие легенды и призраки связаны с городом и многое другое
Организационные детали
Маршрут начинается и заканчивается у вокзала Санта-Мария-Новелла — это удобно, если вы приезжаете во Флоренцию на поезде
Обратите внимание: это самостоятельная прогулка с аудиогидом в вашем смартфоне — iOS или Android
После бронирования вы получите ссылку для оплаты остатка российской картой. Доступ к аудиогиду и инструкция придут на e-mail в течение нескольких минут. Если письмо не пришло — напишите нам, мы поможем
Чтобы пройти маршрут, скачайте приложение, активируйте покупку с помощью простой инструкции и следуйте по карте внутри приложения
Один заказ = один смартфон. Для нескольких устройств оформите отдельные заказы
Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений. На неспешную прогулку уйдёт 4–5 часов
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Александр — ваша команда гидов во Флоренции
С 2010 года я поочередно прожил в нескольких странах, отучился в двух университетах в Греции и Сингапуре и веду несколько популярных сайтов для путешественников. В 2016 году начал создавать аудиоэкскурсии об интересных маршрутах и городах, чтобы помочь путешественникам открыть для себя эти направления в максимально простой, бюджетной и увлекательной форме. Надеюсь, вам понравится. Работаю с командой.
